Vare: Hiina saaks muldmetallide piiramisega lääne tööstuse tasalülitada

Hiina vastab USA survele omal moel – piirates ligipääsu materjalidele, ilma milleta ei tööta elektriautod, tuulikud ega relvasüsteemid. Muldmetallidest on saanud geopoliitikas uus relv. Majandusekspert Raivo Vare ütles "Välisilmas, et Hiina saaks lääne tööstuse seda relva kasutades tasalülitada.

Hiina on oluliselt karmistanud ekspordikontrolle haruldastele muldmetallidele, millest sõltub USA ja Euroopa Liidu kõrgtehnoloogiline tööstus.

Muldmetalle on vaja kõige jaoks alates elektriautodest ja tuulikutest kuni rakettide ja nutitelefonideni.

Kas Hiinal on haruldaste muldmetallide üle karmima kontrolli kehtestamisega võimalik tegelikult USA ja Euroopa tööstus tasalülitada?

"Tegelikult on. Hiina kontrollib üle 90 protsendi tarneahelast vähemalt nendes positsioonides, millest ta täna on kehtestanud piirangud ja uue litsentseerimiskorra," ütles majandusekspert Raivo Vare.

Esialgu ei maksa tööstusseisakut siiski karta ja Pekingi sammu võib pigem näha järjekordse käiguna kiibi- ja kaubandussõjas.

Muldmetallide litsenseerimine meenutab väga mõne aasta eest USA kehtestatud pooljuhtide globaalset litsentsikohustust. Xi Jinping püüab muldmetallide piiramise abil vabaneda Trumpi kehtestatud tollitariifidest.

"Läbirääkimised on näidanud, et tegelikult see oli nii kõva survevahend, et Trumpi administratsioon on valmis tagasi tõmbama tema poolt vahepeal jõuliselt väljakäidud ähvarduse," ütles Vare.

Aga muldmetallide ekspordipiirangud pole ainult USA ja Hiina vaheline vägikaikavedu - kriitilise toorme kättesaadavuses näeb suurt ohtu ka Brüssel. Ursula von der Leyen lubab Hiina sõltuvusest vabaneda.

"Eesmärk on tagada Euroopa tööstusele juurdepääs alternatiivsetele kriitilise toorme allikatele lühikeses, keskpikas ja pikas perspektiivis. Keskendume kõigele alates ühisostudest kuni varude kogumiseni. Suurendame investeeringuid strateegilistesse projektidesse kriitiliste toorainete tootmiseks ja töötlemiseks siin Euroopa Liidus. Kiirendame tööd kriitiliste toorainete partnerluste loomiseks," lausus von der Leyen.

Raivo Vare ütles, et isegi kui Euroopa suudaks avada mõne muldmetallide kaevanduse, ei ole Hiina sõltuvusest kerget pääsu.

"Jutt ei ole ju ainult kaevandamisest, mis Euroopas on nagunii väga suur peavalu. Me näeme seda Saksamaal avastatud liitiumikaevanduse puhul, mis juhtub ja ei taha asi lennata, eks ole, mis oleks ju tegelikult päästerõngas praegu Euroopa seisukohast. Ja me näeme, kuidas on Aafrikas positsioone kaotatud, aga see on veel poolmängus," rääkis Vare.

"Tegelikult Hiina kõige tugevam positsioon ei ole isegi mitte kaevandamises, sest midagi peab ju nendega tegema, kui sa need metallid välja kaevad, vaid rikastamistehnoloogiates. Ja hiinlased on vahepeal paarikümne aastaga arendanud välja absoluutselt maailma parimad rikastamistehnoloogiad erinevate metallide jaoks. Ja see tähendab seda, et seda tehnoloogiat ju ei ole ja seda hiinlased ei kavatse muuseas ka ära anda," ütles Vare.