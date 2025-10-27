X!

Vare: Hiina saaks muldmetallide piiramisega lääne tööstuse tasalülitada

Välismaa
Foto: Priit Mürk/ERR
Välismaa

Hiina vastab USA survele omal moel – piirates ligipääsu materjalidele, ilma milleta ei tööta elektriautod, tuulikud ega relvasüsteemid. Muldmetallidest on saanud geopoliitikas uus relv. Majandusekspert Raivo Vare ütles "Välisilmas, et Hiina saaks lääne tööstuse seda relva kasutades tasalülitada.

Hiina on oluliselt karmistanud ekspordikontrolle haruldastele muldmetallidele, millest sõltub USA ja Euroopa Liidu kõrgtehnoloogiline tööstus.

Muldmetalle on vaja kõige jaoks alates elektriautodest ja tuulikutest kuni rakettide ja nutitelefonideni.

Kas Hiinal on haruldaste muldmetallide üle karmima kontrolli kehtestamisega võimalik tegelikult USA ja Euroopa tööstus tasalülitada?

"Tegelikult on. Hiina kontrollib üle 90 protsendi tarneahelast vähemalt nendes positsioonides, millest ta täna on kehtestanud piirangud ja uue litsentseerimiskorra," ütles majandusekspert Raivo Vare.

Esialgu ei maksa tööstusseisakut siiski karta ja Pekingi sammu võib pigem näha järjekordse käiguna kiibi- ja kaubandussõjas.

Muldmetallide litsenseerimine meenutab väga mõne aasta eest USA kehtestatud pooljuhtide globaalset litsentsikohustust. Xi Jinping püüab muldmetallide piiramise abil vabaneda Trumpi kehtestatud tollitariifidest.

"Läbirääkimised on näidanud, et tegelikult see oli nii kõva survevahend, et Trumpi administratsioon on valmis tagasi tõmbama tema poolt vahepeal jõuliselt väljakäidud ähvarduse," ütles Vare.

Aga muldmetallide ekspordipiirangud pole ainult USA ja Hiina vaheline vägikaikavedu - kriitilise toorme kättesaadavuses näeb suurt ohtu ka Brüssel. Ursula von der Leyen lubab Hiina sõltuvusest vabaneda.

"Eesmärk on tagada Euroopa tööstusele juurdepääs alternatiivsetele kriitilise toorme allikatele lühikeses, keskpikas ja pikas perspektiivis. Keskendume kõigele alates ühisostudest kuni varude kogumiseni. Suurendame investeeringuid strateegilistesse projektidesse kriitiliste toorainete tootmiseks ja töötlemiseks siin Euroopa Liidus. Kiirendame tööd kriitiliste toorainete partnerluste loomiseks," lausus von der Leyen.

Raivo Vare ütles, et isegi kui Euroopa suudaks avada mõne muldmetallide kaevanduse, ei ole Hiina sõltuvusest kerget pääsu.

"Jutt ei ole ju ainult kaevandamisest, mis Euroopas on nagunii väga suur peavalu. Me näeme seda Saksamaal avastatud liitiumikaevanduse puhul, mis juhtub ja ei taha asi lennata, eks ole, mis oleks ju tegelikult päästerõngas praegu Euroopa seisukohast. Ja me näeme, kuidas on Aafrikas positsioone kaotatud, aga see on veel poolmängus," rääkis Vare.

"Tegelikult Hiina kõige tugevam positsioon ei ole isegi mitte kaevandamises, sest midagi peab ju nendega tegema, kui sa need metallid välja kaevad, vaid rikastamistehnoloogiates. Ja hiinlased on vahepeal paarikümne aastaga arendanud välja absoluutselt maailma parimad rikastamistehnoloogiad erinevate metallide jaoks. Ja see tähendab seda, et seda tehnoloogiat ju ei ole ja seda hiinlased ei kavatse muuseas ka ära anda," ütles Vare.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Välisilm"

Samal teemal

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:45

Fotod: Põltsamaa koalitsioonileppe allkirjastamine

22:41

Luikmel: iga sanktsioon toob Venemaa sõjamasina murdumise lähemale

22:40

TV 10 Olümpiastarti kutsub taas võistlema: tule üksi või koolitiimiga!

22:29

Vare: Hiina saaks muldmetallide piiramisega lääne tööstuse tasalülitada

22:13

ETV spordisaade, 27. oktoober

22:13

"Välisilm": Leedu seisab silmitsi sisepoliitilise kriisiga

22:08

"Välisilm": mida oodata Jaapani esimeselt naispeaministrilt?

21:51

Rosen: oleksime pidanud juba esimesel poolajal mängu ära tapma

21:49

"Välisilm": miks ei leppinud EL kokku Venemaa külmutatud vara kasutamises?

21:35

Aktuaalne kaamera kell 21:00

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

19:37

Moskva piirkonda tabas droonirünnak Uuendatud

06:43

Autode registreerimistasu laekumine jääb alla ka kärbitud ootustele

14:26

Ossinovski Reinsalule: kui sul on reiting 30 protsenti, siis pane labidas käest

08:24

Koolid ei saa enam alaealist õpilast gümnaasiumist välja visata

10:23

Viktoria Ladõnskaja-Kubits lahkus Isamaast

14:51

Leedu hakkab Valgevenest saabuvaid õhupalle alla tulistama

26.10

Ühtegi: kogu rinne Ukrainas on õhuke, sest seda ei suudeta vägedega katta

07:54

USA rahandusminister nimetas Putini saadikut propagandistiks

06:50

Doktoritöö: kaasava hariduse rakendamine takerdub õpetajate hoiakutesse

09:44

Tallinna nelikliidu kohtumine jääb ära

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

22:40

TV 10 Olümpiastarti kutsub taas võistlema: tule üksi või koolitiimiga!

22:13

ETV spordisaade, 27. oktoober

21:51

Rosen: oleksime pidanud juba esimesel poolajal mängu ära tapma

21:19

Kohtunike juht suluseisuskandaalist: videokohtuniku otsus oli korrektne

loe: kultuur

19:04

Üllar Saaremäe toob Nuutrumi lavale "Härra Ibrahimi"

18:56

Tristan Priimägi: "Unistused" on hygge-arthouse film

18:51

Saaremaa vald tähistas sünnipäeva valla kunstikogu näitusega

16:13

Nädalavahetuse vaadatuim film Eesti kinodes oli Rain Rannu "Uus raha"

loe: eeter

15:39

Ott Raidmets: olen viimase poole aasta jooksul enda kohta väga palju teada saanud

15:09

Hans Christian Aavik: mida suurem on saal, seda väiksem on närv

13:09

"Teise mätta otsast": Eesti kool peab õpetama inimesi ise mõtlema

09:07

"Klassikatähtede" kuulsate lavapartnerite vooru võitis sopran Annabel Soode

Raadiouudised

19:05

Päevakaja (27.10.2025 18:00:00)

19:05

Tallinnas pole koalitsiooniläbirääkimised veel alanud

19:05

Arhitektuurimuuseumis avati näitus "Joonistatud Paralleelilmad"

19:05

Narva poliitikud kahtlustavad ebaausaid valimisi

18:31

Kohtla-Järve gümnaasiumi juhiks saab uuest aastast Aet Kruusimägi Uuendatud

17:55

Riigikohus arutas täna avalikul istungil pesitsusrahu kaitset

15:25

Raadiouudised (27.10.2025 15:00:00)

14:25

Donald Trump on sel nädalal Aasia visiidil

14:25

Miinuskraade lähipäevil veel oodata ei ole

12:25

Raadiouudised (27.10.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo