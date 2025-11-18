Harri Tiido: Hiina näeb end inimkonna tulevikuna

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Hiina tsivilisatsioonide arengu teooria. Dokumendis on hulgaliselt kiitvaid viiteid marksismile, komparteile ja sotsialismile Hiina eripäraga ning see kõik on suudetud ühendada Hiina aastatuhandete pikkuse tsivilisatsiooni arenguga, märgib Tiido.

Seekordne lugu on jätk eelmisele taustaloole, milles rääkisin Hiina globaalsetest algatustest. Septembris lõpul üllitasid Hiina teadlased tsivilisatsioonide arengu teooria, milles tehakse kaugeleulatuvaid järeldusi Hiina tsivilisatsioonist kui inimkonna tulevikumudelist.

Tegelikult tuleb kohe hoiatuseks ära öelda, kes need teadlased olid ja kus see teooria esitati. Tegemist on Hiina riikliku infoagentuuri Xinhua juures toimiva Xinhua instituudi taiesega. Xinhua on aga Hiina kompartei käepikendus ja see ei väljenda midagi, millel ei oleks kõrgema juhtkonna heakskiitu. Seda esiteks.

Teiseks esitati teooria Lõuna-Hiina Guangdongi provintsi Guangzhou linnas rahvusvahelisel akadeemilisel sümpoosionil, mille teema oli Xi Jinpingi mõtted kultuurist. Ehk siis üritus, mis olla kokku toonud sadakond filosoofi eri maadest, kuid mis on ühtlasi ka näide Hiinas süvenevast Xi Jinpingi isikukultusest.

Dokumendis on hulgaliselt kiitvaid viiteid marksismile, komparteile ja sotsialismile Hiina eripäraga. See kõik on suudetud ühendada Hiina aastatuhandete pikkuse tsivilisatsiooni arenguga. Stiilinäitena märgitakse, et kontseptsioon sellest, kuidas Hiina moderniseerimine loob inimühiskonna tsivilisatsiooni uue vormi, on Hiina kompartei suur ettepanek partei püüdlusteks Hiina rahva suurel uuendamisel.

No tegelikult viitab kogu teooria pigem mitte Hiina rahva uuendamisele, vaid Hiina tsivilisatsiooni uuendatud vormi eeskujuks pakkumisele kogu ülejäänud maailmale.

Teooria kohaselt ukerdab inimtsivilisatsioonide laevuke praegu selliste karide vahel, nagu tsivilisatsiooniline üleolek, tsivilisatsioonide kokkupõrge ja institutsiooniline vastasseis. Sellises keerulises olukorras köitvat aga tähelepanu Hiina valikud ja tegevus. Et Hiina arenguedu särab nagu täht, mis valgustab teed läbi läänekesksuse udu, lubades inimkonnale püsivat arengut ja heaolu tsivilisatsioonilise arengu kaudu.

Esitatav tsivilisatsioonide arengu teooria on aga mitme aastatuhande pikkuse Hiina tsivilisatsiooni edu salakood ja Hiina tsivilisatsioon olla inimtsivilisatsiooni täiesti uus vorm.

Kuna arutelu oli pühendet seltsimees Xi mõtetele, peetakse vajalikuks meenutada, et just tema pakkus kaks aastat tagasi maailma poliitiliste parteide kõrgetasemelisel kohtumisel välja globaalse tsivilisatsiooni algatuse ning nüüdne teooria arendab seda algatust ja tugineb sellele.

"Ma ei ole geneetik, kuid lisageen võib tähendada ka geenimutatsiooni, mis võib üsna ebatervislik olla."

Siinkohal tuuakse sisse ka Hiina tsivilisatsiooni ja selle püsiva elujõu erilised geenid. See geenide värk näikse olevat krooniline. Meenub Hiina niinimetatud strateegilise partneri, et mitte öelda sõltlase, Venemaa seisukohad. Ka neis märgitakse, et Venemaa on eraldi tsivilisatsioon ja venelastel olla üks lisageen, mis muudab nad sisuliselt maailma tuleviku tagajateks. Ma ei ole geneetik, kuid lisageen võib tähendada ka geenimutatsiooni, mis võib üsna ebatervislik olla. Samal ajal ei ole vist DNA-s sisalduv geenide arv veel teada.

Nüüd siis on mängus ka hiinlaste eriline geneetiline areng, mis annabki neile aluse väita, et nende loodud uus tsivilisatsioon saab olema inimühiskonna tuleviku mudel. Kuigi kõik rahvad on vist erineva geenifondiga, on raske hinnata, milline geenikogum on inimkonna tulevik.

Inimtsivilisatsiooni uue vormi olla aga sünnitanud marksismi põhimõtete integreerimine Hiina konkreetsesse praktikasse ja parimatesse kultuuritavadesse. Tsivilisatsioonide arengu teooria tähendavat Hiina tsivilisatsiooni geenide kaasaegset muutust. Teooria ei olevat pelgalt Hiina 5000-aastase pärandi kokkuvõte, vaid ka vastus globaliseerumise ajastul tsivilisatsiooni ees seisvatele dilemmadele.

Hiina ise olevat hea näide, kuna seal on lahendatud muuhulgas ka õigusriigi edendamine tsivilisatsiooni arengu mõõdupuuna. Seda nimelt läbi sotsialistliku seadussüsteemi Hiina eripäraga. See Hiina õigusriik ilmselt küll paljudele riikidele ei pruugi meeldida, kui Hiina nüüdisreaalsust arvestada. Ja mitte väga kaugest minevikust meenub kultuurirevolutsioon represseeritute, tapetute ja maale pagendatutega.

Hiina ühiskond saab mõistagi tublisti kiita, muuhulgas ka oma rahvuspoliitika eest, mis on alati taganud eri rahvusrühmade ühte sulamise Hiina rahvaks. Selle peale meenuvad küll tiibetlased ja uiguurid Xinjiangis, kellel oleks selle väite kohta ilmselt teine arvamus.

Lääne ühiskond ja areng saavad kõvasti rappida, kuna nende mudeli kasutusele võtmine on lõppenud halvasti nii Ladina-Ameerikas, Lähis-Idas kui Aafrikas. Nüüd siis pakub Hiina tõelise helge tuleviku mudeli, milles ei olevat aga kohta blokipoliitikale, kuna NATO ja Varssavi pakti olemasolu omal ajal juba olevat viinud mitmel korral tuumasõja künnisele. Tsivilisatsioonide kokkupõrke teooria eeldas erinevusi kui lepitamatuid konfliktide allikaid, aga Hiina olla samal ajal näide eri kultuuride ja usundite ühtesulatamisest.

Probleemid sundivat inimkonda praegu otsima tsivilisatsioonilist arengut, mis ulatub kaugemale lääne paradigmast ja nullsumma mõtlemisest. Seda pakub Hiina ajalooliselt arenenud ja kompartei juhtimisel täiustatud unikaalne Hiina tarkus.

Kokkuvõtlikult on inimkonna tulevik niisiis Hiina tsivilisatsioonimudelile üleminek. Küsimus on ilmselt selles, kui palju riike taolise mudeli omaks võtab. Eriti selle taga seisvate arvukate küsimärkidega Hiina enese praktika teemal. Võimalik, et otse üle ei võeta, kuid Hiina reaalsuse mudeli poole liikumist on märgata.

Kunagi loodeti USA-s, et majanduse ja tehnoloogia areng muudab Hiina sarnasemaks Ameerikaga ja üldse läänega. Seda ühiskonna tasandil ei juhtunud. Praegu näib, et siseriiklike arengutega, sõnavabadusega, majandustegevusega on hoopis USA liikumas Hiina tegeliku mudeli poole. Samal teel võib olla veel üha enam riike, Ungari, Slovakkia, nüüd võib-olla ka Tšehhi, ja kui paremradikaalsed jõud võimust võtavad, siis peagi veel mitmed lääneriigid. Globaalsest lõunast rääkimata. Nii et Hiina tegelikul, mitte parteilisel tsivilisatsioonimudelil võib tulevikku olla küll.

