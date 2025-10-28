X!

Päästeamet testib teisipäeval äppide ohuteavituse toimimist

Eesti
Varasemad ohuteavituse sõnumid.
Varasemad ohuteavituse sõnumid. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Teisipäeval orienteeruvalt kell 11.30 saadab päästeamet "Eesti äpi" ja "Ole valmis!" mobiilirakenduste kaudu kõikidele kasutajatele EE-ALARM-i testteavitused, mille eesmärk on kontrollida äppide tehnilist toimimist. Teisi ohuteavituse kanaleid ei käivitata.

Teisipäeval välja saadetavates testteavitustes on selgelt kirjas, et tegemist on testiga. Reaalset ohtu pole ja teavituse saaja ei pea midagi tegema. 

Eestis saab ohuteavitust võtta vastu kahe äpi kaudu:  

"Eesti äpp", mis pakub kasutajatele ligipääsu riiklikele teenustele ning isikut tõendavatele dokumentidele nutiseadme kaudu (allalaadimislingid Androidile ja iOS-ile).  

"Ole valmis!" mobiilirakendus, mis on suunatud sellele, et anda juhiseid erinevates kriisiolukordades käitumiseks (allalaadimislingid Androidile ja iOS-ile). 

Selleks, et riigilt äppide kaudu viivitamatut ohuteavitust saada, peavad nutitelefonis äppidel olema teavitused lubatud.  

Eestis kasutatav EE-ALARM-i ohuteavitussüsteem võimaldab vajaduse korral edastada elanikele olukorras, kus on oht paljude inimeste elule, kiirelt teavet ja juhiseid tegutsemiseks. Mobiilirakendused on üks kanalitest, mille kaudu saab riik inimesi kiiresti teavitada. Teised olemasolevad EE-ALARM-i ohuteavituse kanalid on sireenivõrgustik, asukohapõhine SMS ning teavitus ERR-i kanalite kaudu. 

EE-ALARM-i kanaleid tuleb perioodiliselt testida, et tagada süsteemi töökindlus, hinnata arenduste edukust ja kavandada süsteemi edasiarendusi. 

Äppide kaudu saadetav teavitustekst tuleb saatjalt EE-ALARM:     

Eesti keeles: "TEST! TEST! TEST! Päästeamet: See on äpi ohuteavituse test. Lisainfo: kriis.ee "

Inglise keeles: "TEST! TEST! TEST!  Rescue Service: Public warning system app test today. Info: kriis.ee"

Vene keeles: "TECT! TECT! TECT! Päästeamet: Это тестирование приложения системы оповещения населения. Инфо: kriis.ee"

Toimetaja: Urmet Kook

Samal teemal

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:57

Ladõnskaja-Kubits: jälgin murega mitte Tallinnas, vaid Ida-Virus toimuvat

08:45

WSJ: optimism on Wall Streetil tagasi

08:43

ERR-i teleuudised kell 7:00

08:33

Jaak Sooääre nimelise stipendiumi pälvis Bianca Rantala

08:32

"Võimlas" räägitakse skandaalsest suluseisust ja ülikooliderbist

08:23

Ossinovski: Tallinna koalitsioonikõnelused peaksid algama sel nädalal

08:14

Eesti võitis neljandat korda järjest murdmaajooksu Balti meistrivõistlused

07:42

Venemaal väheneb alkoholi müük

06:53

Lukoil plaanib sanktsioonide tõttu müüa oma välisvarad

06:26

Päästeamet testib teisipäeval äppide ohuteavituse toimimist

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

27.10

Sõja 1342. päev: Moskva piirkonda tabas droonirünnak Uuendatud

27.10

Ossinovski Reinsalule: kui sul on reiting 30 protsenti, siis pane labidas käest

27.10

Autode registreerimistasu laekumine jääb alla ka kärbitud ootustele

27.10

Koolid ei saa enam alaealist õpilast gümnaasiumist välja visata

27.10

Viktoria Ladõnskaja-Kubits lahkus Isamaast

27.10

Leedu hakkab Valgevenest saabuvaid õhupalle alla tulistama

05:46

Ukraina teatas Vene vägede suure soomusrünnaku tõrjumisest

27.10

Tallinna nelikliidu kohtumine jääb ära

27.10

Endine kultuuriministeeriumi kantsler võib saada vallavanemaks

27.10

Kohtla-Järve gümnaasiumi juhiks saab uuest aastast Aet Kruusimägi Uuendatud

ilmateade

loe: sport

08:32

"Võimlas" räägitakse skandaalsest suluseisust ja ülikooliderbist

08:14

Eesti võitis neljandat korda järjest murdmaajooksu Balti meistrivõistlused

27.10

Rae naiskond loodab eurosarjas kodupubliku toele: tahame siin hästi mängida

27.10

Tribuntsov: võin tugev ja kiire olla, aga detailid on põhilised

loe: kultuur

08:33

Jaak Sooääre nimelise stipendiumi pälvis Bianca Rantala

27.10

Üllar Saaremäe toob Nuutrumi lavale "Härra Ibrahimi"

27.10

Tristan Priimägi: "Unistused" on hygge-arthouse film

27.10

Saaremaa vald tähistas sünnipäeva valla kunstikogu näitusega

loe: eeter

27.10

Ott Raidmets: olen viimase poole aasta jooksul enda kohta väga palju teada saanud

27.10

Hans Christian Aavik: mida suurem on saal, seda väiksem on närv

27.10

"Teise mätta otsast": Eesti kool peab õpetama inimesi ise mõtlema

27.10

"Klassikatähtede" kuulsate lavapartnerite vooru võitis sopran Annabel Soode

Raadiouudised

27.10

Päevakaja (27.10.2025 18:00:00)

27.10

Tallinnas pole koalitsiooniläbirääkimised veel alanud

27.10

Arhitektuurimuuseumis avati näitus "Joonistatud Paralleelilmad"

27.10

Narva poliitikud kahtlustavad ebaausaid valimisi

27.10

Riigikohus arutas täna avalikul istungil pesitsusrahu kaitset

27.10

Raadiouudised (27.10.2025 15:00:00)

27.10

Donald Trump on sel nädalal Aasia visiidil

27.10

Miinuskraade lähipäevil veel oodata ei ole

27.10

Raadiouudised (27.10.2025 12:00:00)

27.10

Ebaõnn valimistel Rahvuslaste ja Konservatiivide Erakonda laiali ei saada

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo