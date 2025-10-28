Päästeamet testib teisipäeval äppide ohuteavituse toimimist

Teisipäeval orienteeruvalt kell 11.30 saadab päästeamet "Eesti äpi" ja "Ole valmis!" mobiilirakenduste kaudu kõikidele kasutajatele EE-ALARM-i testteavitused, mille eesmärk on kontrollida äppide tehnilist toimimist. Teisi ohuteavituse kanaleid ei käivitata.

Teisipäeval välja saadetavates testteavitustes on selgelt kirjas, et tegemist on testiga. Reaalset ohtu pole ja teavituse saaja ei pea midagi tegema.

Eestis saab ohuteavitust võtta vastu kahe äpi kaudu:

"Eesti äpp", mis pakub kasutajatele ligipääsu riiklikele teenustele ning isikut tõendavatele dokumentidele nutiseadme kaudu (allalaadimislingid Androidile ja iOS-ile).

"Ole valmis!" mobiilirakendus, mis on suunatud sellele, et anda juhiseid erinevates kriisiolukordades käitumiseks (allalaadimislingid Androidile ja iOS-ile).

Selleks, et riigilt äppide kaudu viivitamatut ohuteavitust saada, peavad nutitelefonis äppidel olema teavitused lubatud.

Eestis kasutatav EE-ALARM-i ohuteavitussüsteem võimaldab vajaduse korral edastada elanikele olukorras, kus on oht paljude inimeste elule, kiirelt teavet ja juhiseid tegutsemiseks. Mobiilirakendused on üks kanalitest, mille kaudu saab riik inimesi kiiresti teavitada. Teised olemasolevad EE-ALARM-i ohuteavituse kanalid on sireenivõrgustik, asukohapõhine SMS ning teavitus ERR-i kanalite kaudu.

EE-ALARM-i kanaleid tuleb perioodiliselt testida, et tagada süsteemi töökindlus, hinnata arenduste edukust ja kavandada süsteemi edasiarendusi.

Äppide kaudu saadetav teavitustekst tuleb saatjalt EE-ALARM:

Eesti keeles: "TEST! TEST! TEST! Päästeamet: See on äpi ohuteavituse test. Lisainfo: kriis.ee "

Inglise keeles: "TEST! TEST! TEST! Rescue Service: Public warning system app test today. Info: kriis.ee"

Vene keeles: "TECT! TECT! TECT! Päästeamet: Это тестирование приложения системы оповещения населения. Инфо: kriis.ee"