EKRE taotleb kohtu kaudu e-häälte ülelugemist

22. oktoobril saatis EKRE vabariigi valimiskomisjonile taotluse KOV valimiste e-hääled veel üks kord üle lugeda. Sellele vastas 24. oktoobril valimisteenistuse juht Arne Koitmäe, et põhjust ega seaduslikku alust täiendava korduslugemise korraldamiseks ei ole.

Valimisteenistus vastas EKRE-le, et elektrooniliselt antud häälte korduslugemine toimub valimispäevale järgneval päeval ning täiendavat ehk kolmandat korduslugemist seadus ette ei näe. Samuti kinnitati EKRE-le, et nii elektroonilise hääletamise süsteemi riist- kui ka tarkvara toimisid korrektselt.

EKRE ei nõustu valimisteenistuse vastuses esitatud selgitustega ning jääb seisukohale, et esineb alus elektrooniliselt antud häälte täiendavaks korduslugemiseks ehk kolmandaks lugemiseks.

"Elektrooniliste häälte lugemise käigus esines tehnilisi vigu, mis seavad kahtluse alla hääletustulemuste usaldusväärsuse. Eeltoodust tulenevalt tuleb riigi valimisteenistust kohustada läbi viima 2025. aasta kohalike omavalitsuste valimistel elektrooniliselt antud häälte täiendav korduslugemine," teatas EKRE.

EKRE on kaevanud riigikohtusse ka vabariigi valimiskomisjoni otsuse jätta arutusele võtmata erakonna kaebus, ning nõuab kohalike omavalitsuste valimiste elektroonilise hääletamise tulemuste kehtetuks tunnistamist. Samuti nõuab EKRE, et tunnistataks õigusvastaseks valimiskomisjoni ja riigi valimisteenistuse toiminguna elektroonilise hääletamise korraldamine 2025. aasta kohalike omavalitsuste valimistel.

Nimelt jättis vabariigi valimiskomisjon 19. oktoobril läbi vaatamata EKRE kaebuse e-hääletamise kohta, kus EKRE taotles rikkumistele viidates elektroonilise hääletamise viivitamatut peatamist kuni puuduste kõrvaldamiseni ja seni antud kõigi elektrooniliste häälte tühistamist.

Kuigi EKRE on valiimistulemused kahtluse alla seadnud, on erakond valimistulemustele tuginedes mitmes Eesti paigas koalitsioonilepped juba sõlminud või osaleb võimukõnelustel.