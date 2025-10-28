Lukas: leppisime kokku, et seisame vastu Tallinna ühendhaigla loomisele

Isamaa ja Reformierakonna Tartu koalitsiooni läbirääkimiste delegatsioonid leppisid kokku, et kavatsevad Tartu Ülikooli Kliinikumi arengu kindlustamise nimel seista vastu kõigi legaalsete vahenditega Tallinna ühendhaigla loomisele.

Lukas kirjutas sotsiaalmeedias, et erakonnad leppisid teisipäeval Tartu koalitsiooniläbirääkimistel kokku olulisi punkte sotsiaal- ja tervishoiuvaldkondades.

"Isamaa jaoks on ülimalt tähtis, et leppisime kokku seista Tartu Ülikooli Kliinikumi arengu kindlustamise eest ja arstiõppe jäämise eest ainult Tartusse. Selleks seisame kõigi legaalsete vahenditega Tallinnas asuvate haiglate (mh. PERH) ühendamisele üheks asutuseks, mis koondaks liiga suure osa vahendeid ja muudaks regionaalse tasakaalu hoidmise Eestis võimatuks," märkis Lukas.

Lisaks leppisid Lukase sõnul erakonnad Isamaa eestvedamisel kokku, et Tartu tugevdab perede ja eakate turvatunnet, tõstab sünnitoetust ning hooldajatoetusi ja laiendab kodus elamist toetavaid teenuseid.

"Tartu saab juurde ka uue päevakeskuse Annelinna piirkonda ning jätkab hoolduskoordinaatorite süsteemi. Meie siht on, et tartlane – olgu noor lapsevanem või väärikas eakas – tunneks, et linn seisab tema eest."

"Lisaks andsime selge suuna Tartu Ülikooli Kliinikumi ja kiirabitaristu arendamiseks ning kaitsesime Tartu positsiooni Eesti meditsiini südamena," ütles Lukas.

"Olgu siiski lisatud, et miski ei ole Reformierakonnaga kokku lepitud enne, kui kõik on kokku lepitud," rõhutas Lukas.