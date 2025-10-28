X!

USA aktsiaturud on teinud kiire tõusu, Tallinna börs püsib pigem paigal

Majandus
Foto: Siim Lõvi/ERR
Majandus

Maailma ja eeskätt USA aktsiaturud on teinud sel aastal kiire tõusu, mis tugineb suuresti tehnoloogiafirmadele ja tehisaruga seotud ootustele. Tallinna börs ei ole suutnud vähemalt teisel poolaastal maailmaturgudega sammu pidada. Samas hoiatavad mitmed analüütikud Ühendriikide börsiralli taustal võimaliku peatse mulli lõhkemise eest.

USA aktsiaindeksid on sel aastal püstitanud ühe rekordi teise järel, põhjuseks tugev majanduskasv ja tehisintellekti ettevõtete võidukäik. Laiapõhjaline börsiindeks S&P 500 on aasta algusest kerkinud ligi 20 protsenti dollarites mõõdetuna. Nõrk dollar tähendab aga, et eurodes on kasv olnud umbes poole väiksem.

Liiga äge pidu võib aga kurvalt lõppeda.

"Mina investorina olen ka muutunud järjest konservatiivsemaks ja põhjus on lihtne – kui vaatame erinevaid suhtarve, siis fundamentaalselt eelkõige USA aktsiaturud on ülehinnatud. Kui vaatame tüüpilisi suhtarve ehk aktsiahinna ja kasumlikkuse, aktsiahinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhtarvu, siis räägime hinnatasemetest, mis viimase 30 aasta kontekstis on sarnasel tasemel kui tehnoloogiamulli lõhkemise eel," rääkis TTÜ majandusteadlane ning investor Kristjan Liivamägi.

"See oht on täiesti olemas. Kui mõtleme eelkõige seitsmele vaprale ehk seitsmele hiiglaslikule tehnoloogiaettevõttele, siis umbes viiel neist on need hinnatasemed küll sellised, et nagu need ettevõtted laieneks meie päikesesüsteemist väljapoole. Aga mullidega kipub olema nii, et ega keegi täpselt ei tea, kui suureks need võivad paisuda. Tavaliselt need paisuvad suuremaks, kui eeldati ja kui viimane skeptik ütleb, et see ehk ikka ei ole mull, siis need mullid lõpuks ikkagi lõhkevad," lausus Redgate Wealthi investeeringute juht Peeter Koppel

Kuna USA börsiindekseid mõõdetakse dollarites, langeb osa sealsest ralliefektist ka dollari nõrgenemise arvele.

"Tegu on siiski dollaris mõõdetud tootlusega. Kui siia kõrvale panna kohaliku börsi tootlus aasta algusest, mis on umbes 10 protsenti, siis võib tunduda, et see on justkui madalam, kui võrrelda neid läbi euro, mis on kohaliku investori jaoks olulisem, aga USA börside tootlus on umbes samal tasemel ja kohati vaadates mõnda indeksit, isegi madalam," märkis Swedbanki finantsturgude valdkonnajuht Toomas Arak.

Tallinna börs on suvest saadik pigem paigal tammunud või pisut langenud.

"Ega meil ju majanduses ka eriti miskit ei toimu ja seetõttu ei toimu ka börsil. Meil ei ole ka börsil ühtegi ettevõtet, mis praegu populaarse teema kontekstis mingil määral relevantne oleks. Meil ei ole börsil tehnoloogiaettevõtteid," ütles Koppel.

"Sel aastal Tallinna börs on tõusnud kõigest seitse protsenti, mujal maailmas on börsid tõusnud oluliselt rohkem. Viimase kolme aasta Tallinna börsi tõus on olnud ainult 13 protsenti ja põhjus, miks tõus on olnud suhteliselt väike, on ikkagi see, et Eesti majanduse käekäik on olnud kehv," lausus Liivamägi.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

kultuurirännak

"Pealtnägija" dokk

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:34

Perling: Parempoolsed peavad ühtesid läbirääkimisi korraga

20:18

Kansas City Chiefs läheb aina paremasse hoogu

20:16

Kunagine võimupartei kaotab Hollandis toetust

19:48

Hein pidi Werderi treeningu pooleli jätma

19:25

Aktuaalne kaamera kell 18:30

19:19

Shanghai Mastersi suurüllataja kohtub taas oma nõoga

19:13

Netanyahu andis armeele käsu alustada rünnakuid Gazas

19:05

Kalamaja muuseumi juht jõudis maailma mõjukaimate muuseumijuhtide esikümnesse

19:03

TLÜ kirjandusklubi tähistas esimest sünnipäeva kirjandusfestivaliga

19:00

Aktuaalne kaamera kell 17:00

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

16:48

Ukraina teatas Vene vägede suure soomusrünnaku tõrjumisest Uuendatud

12:06

Kahes riigiettevõttes on keskmine kogupalk üle 5000 euro kuus

10:36

Lukoil plaanib sanktsioonide tõttu müüa oma välisvarad Uuendatud

27.10

Ossinovski Reinsalule: kui sul on reiting 30 protsenti, siis pane labidas käest

12:05

Napoleoni väge laastasid Venemaal külma kõrval kaks ootamatut vaenlast

06:14

EL-i keeld Venemaal turismiteenuseid pakkuda Eesti ettevõtete tööd ei mõjuta

11:43

Isamaa vastas Keskerakonna Tallinna küsimustele

16:01

Keskerakond vastas Isamaa Tallinna küsimustele Uuendatud

07:42

Venemaal väheneb alkoholi müük

27.10

Sõja 1342. päev: Moskva piirkonda tabas droonirünnak Uuendatud

ilmateade

loe: sport

20:18

Kansas City Chiefs läheb aina paremasse hoogu

19:48

Hein pidi Werderi treeningu pooleli jätma

19:19

Shanghai Mastersi suurüllataja kohtub taas oma nõoga

18:51

Rovanperä kogus vormeli roolis väärtuslikke kilomeetreid

loe: kultuur

19:05

Kalamaja muuseumi juht jõudis maailma mõjukaimate muuseumijuhtide esikümnesse

19:03

TLÜ kirjandusklubi tähistas esimest sünnipäeva kirjandusfestivaliga

18:36

Tarbekunsti- ja disainimuuseumis avati näitus ilu kiirkaubastumisest

16:20

Ita Everi fondi stipendiumi pälvis Ester Kuntu

loe: eeter

12:04

Vennad Piusid asuvad ETV-s kodumaist kultuurilugu avastama

11:11

Villemdrillem kunstipisikust: ma lihtsalt naudin ja plätserdan

10:42

Tõnu Kaljuste: Pärt tahtis muusikaelus oma nägu leida

27.10

Ott Raidmets: olen viimase poole aasta jooksul enda kohta väga palju teada saanud

Raadiouudised

18:50

Lindora laat tõi taas kokku suure rahvahulga

18:45

Kohtla-Järve korruptsiooniskandaalis jõustusid esimesed kohtuotsused

18:45

Leedu-Valgevene piiri sulgemine Eesti piiripunktidele suurt koormust ei too

18:35

Tartu võimukõnelustel osalejad teatasid vastuseisust Tallinna ühendhaiglale

18:35

Päevakaja (28.10.2025 18:00:00)

15:35

Suure-Jaani häkaton keskendus kodukoha arengule

15:30

Prantsuse valitsus otsib eelarvele toetajaid opositsioonist

15:20

Raadiouudised (28.10.2025 15:00:00)

12:45

Trump sõlmis Jaapaniga mitu olulist lepingut

12:35

Valimistulemuste kinnitamiseni läheb veel paar nädalat

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo