USA aktsiaturud on teinud kiire tõusu, Tallinna börs püsib pigem paigal

Maailma ja eeskätt USA aktsiaturud on teinud sel aastal kiire tõusu, mis tugineb suuresti tehnoloogiafirmadele ja tehisaruga seotud ootustele. Tallinna börs ei ole suutnud vähemalt teisel poolaastal maailmaturgudega sammu pidada. Samas hoiatavad mitmed analüütikud Ühendriikide börsiralli taustal võimaliku peatse mulli lõhkemise eest.

USA aktsiaindeksid on sel aastal püstitanud ühe rekordi teise järel, põhjuseks tugev majanduskasv ja tehisintellekti ettevõtete võidukäik. Laiapõhjaline börsiindeks S&P 500 on aasta algusest kerkinud ligi 20 protsenti dollarites mõõdetuna. Nõrk dollar tähendab aga, et eurodes on kasv olnud umbes poole väiksem.

Liiga äge pidu võib aga kurvalt lõppeda.

"Mina investorina olen ka muutunud järjest konservatiivsemaks ja põhjus on lihtne – kui vaatame erinevaid suhtarve, siis fundamentaalselt eelkõige USA aktsiaturud on ülehinnatud. Kui vaatame tüüpilisi suhtarve ehk aktsiahinna ja kasumlikkuse, aktsiahinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhtarvu, siis räägime hinnatasemetest, mis viimase 30 aasta kontekstis on sarnasel tasemel kui tehnoloogiamulli lõhkemise eel," rääkis TTÜ majandusteadlane ning investor Kristjan Liivamägi.

"See oht on täiesti olemas. Kui mõtleme eelkõige seitsmele vaprale ehk seitsmele hiiglaslikule tehnoloogiaettevõttele, siis umbes viiel neist on need hinnatasemed küll sellised, et nagu need ettevõtted laieneks meie päikesesüsteemist väljapoole. Aga mullidega kipub olema nii, et ega keegi täpselt ei tea, kui suureks need võivad paisuda. Tavaliselt need paisuvad suuremaks, kui eeldati ja kui viimane skeptik ütleb, et see ehk ikka ei ole mull, siis need mullid lõpuks ikkagi lõhkevad," lausus Redgate Wealthi investeeringute juht Peeter Koppel

Kuna USA börsiindekseid mõõdetakse dollarites, langeb osa sealsest ralliefektist ka dollari nõrgenemise arvele.

"Tegu on siiski dollaris mõõdetud tootlusega. Kui siia kõrvale panna kohaliku börsi tootlus aasta algusest, mis on umbes 10 protsenti, siis võib tunduda, et see on justkui madalam, kui võrrelda neid läbi euro, mis on kohaliku investori jaoks olulisem, aga USA börside tootlus on umbes samal tasemel ja kohati vaadates mõnda indeksit, isegi madalam," märkis Swedbanki finantsturgude valdkonnajuht Toomas Arak.

Tallinna börs on suvest saadik pigem paigal tammunud või pisut langenud.

"Ega meil ju majanduses ka eriti miskit ei toimu ja seetõttu ei toimu ka börsil. Meil ei ole ka börsil ühtegi ettevõtet, mis praegu populaarse teema kontekstis mingil määral relevantne oleks. Meil ei ole börsil tehnoloogiaettevõtteid," ütles Koppel.

"Sel aastal Tallinna börs on tõusnud kõigest seitse protsenti, mujal maailmas on börsid tõusnud oluliselt rohkem. Viimase kolme aasta Tallinna börsi tõus on olnud ainult 13 protsenti ja põhjus, miks tõus on olnud suhteliselt väike, on ikkagi see, et Eesti majanduse käekäik on olnud kehv," lausus Liivamägi.