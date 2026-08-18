USA ja Iraani relvarahu lõpp kergitas nafta hinda ja võlakirjade tootlust

Nafta hind tõusis ja võlakirjade tootlused kerkisid pärast USA ja Iraani relvarahu lõppemist, vahendas Reuters.

Nafta hind tõusis esmaspäeval rohkem kui kahe dollari võrra, kuna Iraani konflikti jätkuv patiseis suunas naftakauplejate tähelepanu taas üleilmse naftavarustuse riskidele. Brenti toornafta futuurid tõusid Aasias kauplemise jätkudes 0,2 protsenti 91,06 dollarini barreli kohta.

MSCI laiapõhjaline Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna aktsiaindeks väljaspool Jaapanit tõusis 0,8 protsenti, mida toetas Lõuna-Korea KOSPI enam kui 3-protsendine tõus pärast Souli börsi naasmist kauplemisele pärast püha. Nikkei 225 langes 0,3 protsenti, samal ajal kui S&P 500 futuurid püsisid muutumatuna.

USA 10-aastaste riigivõlakirjade tootlus tõusis 0,8 baaspunkti võrra 4,728 protsendini. USA 30-aastaste võlakirjade tootlus kerkis 0,6 baaspunkti võrra 5,3146 protsendini, mis on kõrgeim tase enam kui kahe aastakümne jooksul.

"Tavaliselt on USA 10-aastaste võlakirjade tootluse tõusule üle 4,65 protsendi järgnenud [president Donald] Trumpi administratsiooni rahustavad sõnumid, mis on enamasti keskendunud Iraani sõja peatsele lahendusele," kirjutasid ING analüütikud. "Seekord me seda ei kuule. Vastupidi, viimased märgid viitavad sellele, et peatset lahendust ei ole, kuna habras 60-päevane relvarahu jõudis lõpule."

Kuna võlakirjade müügisurve süvenes, tõusis Jaapani 10-aastaste riigivõlakirjade tootlus 2,5 baaspunkti võrra 2,945 protsendini, mis on kõrgeim tase kolme aastakümne jooksul.

Üleöö Wall Streetil langes S&P 500 0,5 protsenti ja Nasdaq Composite 0,3 protsenti. USA nõrgad majandusnäitajad, sealhulgas ootamatu jaemüügi langus, vähendasid turuosaliste ootusi, et föderaalreserv võiks lähiajal intressimäärasid muuta.

"Turud võtsid üldiselt riskikartliku hoiaku pärast seda, kui president Trump kinnitas, et ta ei ole huvitatud Iraaniga sõlmitud relvarahu pikendamisest. Taastunud pinged Lähis-Idas tõstsid nafta hinda ja muutsid turuosaliste meeleolu keerulisemaks," kirjutasid Westpaci analüütikud oma ülevaates.

USA dollari indeks, mis mõõdab dollari tugevust kuue valuuta suhtes, püsis 99,527 juures, mis on kahe kuu madala taseme lähedal.

Kulla hind tõusis 0,1 protsenti 4420,07 dollarini untsi kohta, jätkates tõusu kolmandat päeva järjest.