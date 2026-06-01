Aktsionärid kiitsid Ekspress Grupi Tallinna börsilt lahkumise heaks

1. juunil toimunud üldkoosolekul otsustasid Ekspress Grupi aktsionärid, et esitavad Tallinna Börsi noteerimis- ja järelevalvekomisjonile taotluse lõpetada grupi aktsiatega kauplemine Nasdaq Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas.

Lisaks kiitsid aktsionärid heaks vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmise ja neile hüvitisena iga ülevõetud aktsia kohta 1,26 euro maksmise.

Aktsionärid kinnitasid ka Ekspress Grupi 2025. majandusaasta aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku. Möödunud aastal oli grupi käive 80,2 miljonit eurot ja see kasvas viie protsendi võrra. Puhaskasum oli miljon eurot ja seda oli 68 protsenti vähem kui aasta eest.

Plaani Ekspress Grupp börsilt ära viia tegi grupi suuraktsionär HHL Rühm teatavaks mullu novembris.

Lisaks veebimeediale ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamisele haldab Ekspress Grupp ka elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid, pakub digitaalsete väliekraanide teenust Eestis ja Lätis ning grupi ettevõtted korraldavad ka konverentse, koolitusi ja üritusi peamiselt Eestis ja Leedus, aga ka Lätis.