X!

Meedia: USA luure hinnangul jätkab Putin sõda kõigele vaatamata

Välismaa
Vladimir Putin
Vladimir Putin Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com / Alexander Kazakov
Välismaa

Venemaa režiimi juht Vladimir Putin ei ole valmis Ukrainas rahu saavutamiseks kompromisse tegema ja kavatseb sõda jätkata hoolimata riiki tabanud tagasilöökidest, seisab USA luure hiljuti valminud hinnangus, millest kirjutas meediakanal NBC News.

USA kongressi liikmetele oktoobris edastatud raporti kohaselt on Putin võtnud agressiivsema hoiaku kui kunagi varem pärast Ukraina täiemahulise sissetungi algust, teatas NBC News informeeritud allikatele viidates. Selle põhjuseks on Vene armee suured kaotused ja probleemid riigi majanduses, mis on jõudnud sõja neljandal aastal majanduslanguse äärele. Nüüd püüab Putin õigustada tekkinud kaotusi, vallutada rohkem Ukraina territooriumi ja allutada Ukraina üldiselt Venemaale, ütlesid NBC Newsiga rääkinud kaks kõrget ametnikku, kellest üks töötab kongressis.

Kahe teise allika sõnul on praegune luurehinnang kooskõlas sellega, kuidas USA ja lääne luureagentuurid on hinnanud Venemaa positsiooni alates 2022. aasta veebruarist, mil Putin käskis alustada täiemahulist sissetungi Ukrainasse.

NBC lisas, et Valge Maja keeldus luurehinnangut kommenteerimast, kuid viitas president Donald Trumpi rahupüüdlustele.

"Ta on selgelt öelnud, et on aeg tapmine lõpetada ja sõlmida kokkulepe sõja lõpetamiseks. Ameerika Ühendriigid jätkavad sõja rahumeelse lahendamise eest seismist ning püsiv rahu sõltub Venemaa valmisolekust pidada heas usus läbirääkimisi," märkis Valge Maja esindaja.

Trump on lubanud vahendada Ukraina sõja lõpetamist ja presidendikandidaadina lubas ta, et toob rahu 24 tunni jooksul pärast ametisse naasmist. Kuid tema katsed veenda Venemaad läbirääkimiste laua taha tulema ja relvarahuga nõustuma on seni ebaõnnestunud, märkis NBC News.

Väljaanne tõdes, et Trumpi retoorika on viimastel kuudel muutunud ning ta on väljendanud kasvavat frustratsiooni ja kannatamatust Putini suhtes, süüdistades teda selles, et ta ei ole astunud samme nende vestlustes tehtud positiivsete avalduste toetuseks.

"Iga kord, kui ma Vladimiriga räägin, on mul head vestlused ja siis ei vii need kuhugi. Nad lihtsalt ei vii kuhugi," ütles Trump eelmisel nädalal.

Trump ütles isegi avalikult, et ta võib sel kuul Ukrainale tarnida USA-s toodetud pikamaarakette, kuigi hiljem, pärast telefonivestlust Putiniga, loobus ta sellest ideest.

Trumpi kasvava frustratsiooni märgiks oli ka see, et ta tühistas eelmisel nädalal Budapestis toimunud plaanitud kohtumise Putiniga ning kehtestas esimest korda pärast ametisseastumist jaanuaris Moskva vastu karistusmeetmed, kehtestades sanktsioonid kahele suurimale Vene naftakompaniile, Rosneftile ja Lukoilile.

"Ma lihtsalt tundsin, et on aeg," ütles Trump ajakirjanikele, kirjeldades uusi sanktsioone kui tohutuid ja lisades, et ta oli nende rakendamisega kaua oodanud, kuid avaldas samas ka lootust, et need ei jää kauaks kestma."Loodame, et sõda lahendatakse," ütles Trump.

NBC Newsi artiklit vahendanud väljaanne The Moscow Times lisas, et oma viimases telefonikõnes Trumpiga olevat Putin nõundud Washington Posti allikate sõnul Ukrainalt sõja lõpetamise eeltingimusena Donetski oblasti loovutamist. Vastutasuks väljendas ta valmisolekut loovutada osa praegu Vene vägede käes olevast Zaporižžja ja Hersoni oblastist Ukrainale.

Pärast kõnelusi Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga tegi Trump ettepaneku külmutada konflikt praegusel rindel. Moskva aga jätkas oma visiooni rõhutamist konflikti lõpetamiseks. See olevatki ajendanud Trumpi tühistama varem väljakuulutatud kohtumist Putiniga Budapestis ja kehtestama sanktsioone Rosnefti ja Lukoili vastu. Putin nimetas seda poliitilise surve katseks, rõhutades, et ükski enesest lugupidav riik ei tee kunagi surve all midagi.

Väljaande The Economist andmetel peaks Venemaa armee praeguse edasiliikumise tempo juures võitlema Donbassi ja kahe osaliselt okupeeritud oblasti täielikuks vallutamiseks kuni 2030. aastani.

The Economisti hinnangul on Venemaa alates selle aasta maist, mil alustas ulatuslikku pealetungi rindel, vallutanud vaid 0,4 protsenti Ukraina territooriumist ega ole saavutanud olulisi eesmärke. Selline piiratud edu on aga tulnud kõrge hinnaga. The Economist arvutas, et täiemahulise sissetungi algusest kuni selle aasta jaanuarini oli Venemaa armee kaotanud 640 000–877 000 sõdurit, kellest 137 000–228 000 on surnud. 13. oktoobriks oli see arv suurenenud ligi 60 protsendi võrra, ulatudes 984 000 kuni 1,438 miljonini, sealhulgas oleks surnute arv vahemikus 190 000 - 480 000.

Venemaa kindralstaabi ülem Valeri Gerassimov teatas augusti lõpus, et Vene armee oli vallutanud 99,7 protsenti Luhanski oblastist, 79 protsenti Donetski oblastist, 74 protsenti Zaporižžja oblastist ja 76 protsenti Hersoni oblastist. Kokku kontrollib Vene armee umbes viiendikku Ukraina territooriumist.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: NBC News, The Moscow Times, RBK Ukraina

Samal teemal

kultuurirännak

"Pealtnägija" dokk

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

10:58

VAATA TÄNA | "Pealtnägija" doki "Mati Alaver – valgusest varju" teine osa

10:57

Bill Gates: kliimamuutus ei ole maailma suurim probleem

10:47

Aasta betoonisõber on teleajakirjanik Ene-Maris Tali

10:45

Tartus asuv Elektriteater avab teise saali

10:45

Tallinn hakkab saama tegelikke andmeid jalakäijate ja jalgratturite liikumise kohta

10:43

Hauke ERR-ile: veredopingu kasutegur on üks protsent

10:41

Arvustus. Neetud ühemõõtmeline mees

10:36

Selgusid arhitektide liidu aastapreemiate nominendid

10:35

Pärnus opositsiooni jäänud Reformierakond peab koalitsioonilepingut Pärnule üle jõu käivaks

10:30

Erinevalt Soome valitsusest ei näe Soome tarbijad ja ettevõtjad majanduse pöördumist paremuse poole

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

28.10

Kahes riigiettevõttes on keskmine kogupalk üle 5000 euro kuus

28.10

Sõja 1343. päev: Ukraina teatas Vene vägede suure soomusrünnaku tõrjumisest Uuendatud

28.10

Napoleoni väge laastasid Venemaal külma kõrval kaks ootamatut vaenlast

28.10

Maarja Krais-Leosk: mõni ebaõiglus on hiigelsuur, üleelusuurune

28.10

Netanyahu andis armeele käsu alustada rünnakuid Gazas Uuendatud

28.10

Lukas: leppisime kokku, et seisame vastu Tallinna ühendhaigla loomisele Uuendatud

28.10

Lukoil plaanib sanktsioonide tõttu müüa oma välisvarad Uuendatud

28.10

Keskerakond vastas Isamaa Tallinna küsimustele Uuendatud

08:42

Ukraina ründas öösel vähemalt kolme Vene nafta- ja keemiatehast Uuendatud

28.10

Isamaa vastas Keskerakonna Tallinna küsimustele

ilmateade

loe: sport

10:58

VAATA TÄNA | "Pealtnägija" doki "Mati Alaver – valgusest varju" teine osa

10:43

Hauke ERR-ile: veredopingu kasutegur on üks protsent

09:55

Pariisis ühe matšiga piirdunud Alcaraz võib ka esikohast ilma jääda

09:30

Kaldvee ja Lill alustasid turniiri võidu ja kaotusega

loe: kultuur

10:47

Aasta betoonisõber on teleajakirjanik Ene-Maris Tali

10:41

Arvustus. Neetud ühemõõtmeline mees

10:36

Selgusid arhitektide liidu aastapreemiate nominendid

10:02

Mart Kalm: kõik ei pea autoga lauluväljaku juurde saama

loe: eeter

10:58

VAATA TÄNA | "Pealtnägija" doki "Mati Alaver – valgusest varju" teine osa

10:43

Hauke ERR-ile: veredopingu kasutegur on üks protsent

10:02

Mart Kalm: kõik ei pea autoga lauluväljaku juurde saama

28.10

Vennad Piusid asuvad ETV-s kodumaist kultuurilugu avastama

Raadiouudised

09:25

Raadiouudised (29.10.2025 09:00:00)

28.10

Lindora laat tõi taas kokku suure rahvahulga

28.10

Kohtla-Järve korruptsiooniskandaalis jõustusid esimesed kohtuotsused

28.10

Leedu-Valgevene piiri sulgemine Eesti piiripunktidele suurt koormust ei too

28.10

Tartu võimukõnelustel osalejad teatasid vastuseisust Tallinna ühendhaiglale

28.10

Päevakaja (28.10.2025 18:00:00)

28.10

Suure-Jaani häkaton keskendus kodukoha arengule

28.10

Prantsuse valitsus otsib eelarvele toetajaid opositsioonist

28.10

Raadiouudised (28.10.2025 15:00:00)

28.10

Trump sõlmis Jaapaniga mitu olulist lepingut

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo