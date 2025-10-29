Bill Gates: kliimamuutus ei ole maailma suurim probleem

Tarkvarafirma Microsoft miljardärist kaasasutaja Bill Gates, kelle sihtasutus on annetanud heategevusprojektidele miljardeid dollareid, kutsus üles suunama globaalprobleemidega tegelemist mujale kui kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine. Gatesi sõnul tuleb esmajoones tegelda inimkannatuste ennetamisega, seda eriti maailma kõige vaesemates riikides.

"Kuigi kliimamuutus kahjustab vaeseid inimesi rohkem kui kedagi teist, ei ole see enamiku jaoks ainus ega isegi suurim oht ​​nende elule ja heaolule," vahendas väljaanne The Times Gatesi sõnu. "Suurimad probleemid on vaesus ja haigused, nagu need on alati olnud. Selle mõistmine võimaldab meil suunata oma piiratud ressursid sekkumistele, millel on suurim mõju kõige haavatavamatele inimestele."

"Inimesed saavad lähitulevikus elada ja parandada oma heaolu enamikus maailma paikades. Heitkoguste prognoosid on langenud ning õige poliitika ja investeeringute abil võimaldab innovatsioon meil heitkoguseid palju rohkem vähendada," lisas ta.

Gates, kes käivitas 2015. aastal ÜRO kliimatippkohtumisel miljardi dollari suuruse rohelise tehnoloogia algatuse, ütles, et on globaalse soojenemise kohta õppinud ja investeerinud miljardeid innovatsiooni selle vähendamiseks juba üle kahe aastakümne.

Tema seisukohta on mõjutanud ka töö Bill ja Melinda Gatesi sihtasutuses, sealhulgas põllumajanduslike innovatsioonide rahastamine kohtades, mida äärmuslikud ilmastikuolud on kõige rängemalt mõjutanud.

Esimese 25 aasta jooksul annetas fond 100 miljardit dollarit, toetades projekte, mille eesmärk on viia vaktsiinid arengumaadesse, vähendada imikute suremust ja aidata kaasa malaaria likvideerimisele.

Gates on öelnud, et järgmise 20 aasta jooksul kavatseb sihtasutus annetada kaks korda rohkem. Selle aasta alguses plaani välja kuulutades ütles Gates, et teda inspireeris filantroop Andrew Carnegie, kes kirjutas: "Mees, kes sureb nii rikkana, sureb häbiga."

Gatesi seisukoht sai avalikuks nädal enne maailma liidrite kohtumist Brasiilias Belémis ÜRO iga-aastasel kliimatippkohtumisel Cop30.