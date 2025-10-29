Popovile jääb Tartu vastuseis Tallinna ühendhaigla loomisele arusaamatuks

Tartu uus võimuliit leppis kokku, et omalt poolt tehakse kõik takistamaks Tallinna ühendhaigla loomist, sest see seab ohtu arstiõppe jätkumise Tartu ülikoolis. Tallinna haigla värskele juhile Arkadi Popovile jääb mure arusaamatuks, sest lähiaastatel ei ole kavas Põhja-Eesti regionaalhaigla liitmine Tallinna haiglaga.

Isamaa ja Reformierakond leppisid teisipäeval Tartus kokku, et kavatsevad kõigi legaalsete vahenditega seista Tallinna ühendhaigla loomise vastu. Isamaa Tartu esinumbri Tõnis Lukase sõnul võib pealinn talle kuuluvad haiglad liita, kuid riigile kuuluvat Põhja-Eesti regionaalhaiglat Tallinna haiglaga ühendada ei tohiks.

"Siis tekiks selline sisuline monopol, kuhu koonduks 65 protsenti kõigist tervishoiuanalüüsidest. See tähendaks ohtu regionaalsele tasakaalule Meie asi on seista selle eest, et regionaalne tasakaal tervishoius püsiks," ütles Lukas.

Lukase sõnul muutuks ühendhaigla majanduslikult nii võimekaks, et sinna oleks lihtne koondada eriarste ja spetsialiste. See aga võib seada ohtu arstiõppe jätkamise Tartu ülikoolis.

"Tulevasi arste peavad õpetama kõige paremad spetsialistid ja kui siin on konkurents Tallinna kasuks, siis tekib küsimus, kus siis neid arste õpetada," lausus Lukas.

Kuigi Lõuna-Eestis jääb inimesi vähemaks, siis kliinikumi juhi Priit Perensi sõnul patsientide vähesuse tõttu arstitudengite õpe ei kannata.

"Küsida võib seda, kas kõrgetasemelise teadustöö pikaajaliseks jätkamiseks, hetkel ei ole mingit probleemi. Pikaajaliseks jätkamiseks piisab Tartu elanikkonnast või siis Lõuna-Eesti ja Ida-Eesti elanikkonnast," rääkis Perens.

Perensi sõnul on kliinik kõigi Tallinna haiglate liitmise vastu, sest sel juhul koonduks sinna pea pool Eesti eriarstiabist. "Tema kriitiline mass läheb nii suureks, et tervisekassa ei kontrolli enam tema tegevust. Tema hakkab tervisekassa tegevust kontrollima."

Tallinna haigla juhi Arkadi Popovile jääb tartlaste mure arusaamatuks, sest lähema viie aasta perspektiivis liidetakse Ida- ja Lääne-Tallinna keskhaigla ning lastehaigla. Popovi sõnul ei saa välistada, et mõne aja pärast liitub ka PERH ning Tallinna haigla võimekus kasvab märkimisväärselt.

"Siis need ravimahud tulevikus võivad olla sellised, et nad võivad tekitada olukorda, kus arstitudengid näiteks kliinilistes valdkondades, teatud spetsialiteetides võivad läbida teatud õpet ka Tallinnas," märkis Popov.

Arstitudengite hinnangul peaks prekliiniline õpe Tartus säilima, aga kliinilisest õppest pealinnas võidaksid kõik.

"Meil ei ole mõtet hakata püsti panema järgmisi laibakume ja mikroskoope ostma, kui meil tegelikult on tugev kompetents siin täna olemas," sõnas arstiteadusüliõpilaste seltsi president Kadri Liis Laas. "Aga kliiniline õpe, kui me saame seda läbida ka teistes haiglates, siis see on see, mis kokkuvõttes teeb meist terviklikuma lähenemisega professionaalid tulevikus."