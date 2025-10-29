X!

Popovile jääb Tartu vastuseis Tallinna ühendhaigla loomisele arusaamatuks

Eesti
Arkadi Popov
Arkadi Popov Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Tartu uus võimuliit leppis kokku, et omalt poolt tehakse kõik takistamaks Tallinna ühendhaigla loomist, sest see seab ohtu arstiõppe jätkumise Tartu ülikoolis. Tallinna haigla värskele juhile Arkadi Popovile jääb mure arusaamatuks, sest lähiaastatel ei ole kavas Põhja-Eesti regionaalhaigla liitmine Tallinna haiglaga.

Isamaa ja Reformierakond leppisid teisipäeval Tartus kokku, et kavatsevad kõigi legaalsete vahenditega seista Tallinna ühendhaigla loomise vastu. Isamaa Tartu esinumbri Tõnis Lukase sõnul võib pealinn talle kuuluvad haiglad liita, kuid riigile kuuluvat Põhja-Eesti regionaalhaiglat Tallinna haiglaga ühendada ei tohiks.

"Siis tekiks selline sisuline monopol, kuhu koonduks 65 protsenti kõigist tervishoiuanalüüsidest. See tähendaks ohtu regionaalsele tasakaalule Meie asi on seista selle eest, et regionaalne tasakaal tervishoius püsiks," ütles Lukas.

Lukase sõnul muutuks ühendhaigla majanduslikult nii võimekaks, et sinna oleks lihtne koondada eriarste ja spetsialiste. See aga võib seada ohtu arstiõppe jätkamise Tartu ülikoolis.

"Tulevasi arste peavad õpetama kõige paremad spetsialistid ja kui siin on konkurents Tallinna kasuks, siis tekib küsimus, kus siis neid arste õpetada," lausus Lukas.

Kuigi Lõuna-Eestis jääb inimesi vähemaks, siis kliinikumi juhi Priit Perensi sõnul patsientide vähesuse tõttu arstitudengite õpe ei kannata.

"Küsida võib seda, kas kõrgetasemelise teadustöö pikaajaliseks jätkamiseks, hetkel ei ole mingit probleemi. Pikaajaliseks jätkamiseks piisab Tartu elanikkonnast või siis Lõuna-Eesti ja Ida-Eesti elanikkonnast," rääkis Perens.

Perensi sõnul on kliinik kõigi Tallinna haiglate liitmise vastu, sest sel juhul koonduks sinna pea pool Eesti eriarstiabist. "Tema kriitiline mass läheb nii suureks, et tervisekassa ei kontrolli enam tema tegevust. Tema hakkab tervisekassa tegevust kontrollima."

Tallinna haigla juhi Arkadi Popovile jääb tartlaste mure arusaamatuks, sest lähema viie aasta perspektiivis liidetakse Ida- ja Lääne-Tallinna keskhaigla ning lastehaigla. Popovi sõnul ei saa välistada, et mõne aja pärast liitub ka PERH ning Tallinna haigla võimekus kasvab märkimisväärselt.

"Siis need ravimahud tulevikus võivad olla sellised, et nad võivad tekitada olukorda, kus arstitudengid näiteks kliinilistes valdkondades, teatud spetsialiteetides võivad läbida teatud õpet ka Tallinnas," märkis Popov.

Arstitudengite hinnangul peaks prekliiniline õpe Tartus säilima, aga kliinilisest õppest pealinnas võidaksid kõik.

"Meil ei ole mõtet hakata püsti panema järgmisi laibakume ja mikroskoope ostma, kui meil tegelikult on tugev kompetents siin täna olemas," sõnas arstiteadusüliõpilaste seltsi president Kadri Liis Laas. "Aga kliiniline õpe, kui me saame seda läbida ka teistes haiglates, siis see on see, mis kokkuvõttes teeb meist terviklikuma lähenemisega professionaalid tulevikus."

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

Samal teemal

kultuurirännak

"Pealtnägija" dokk

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:16

Priskus klubist ja koondisest: olen end leidnud ja puuri lukku pannud

19:15

New Jerseys ja Virginias on enne valimisi poliitiline seis ootamatult tasavägine

18:55

Popovile jääb Tartu vastuseis Tallinna ühendhaigla loomisele arusaamatuks

18:55

Hollandis toimuvad erakorralised parlamendivalimised

18:52

Jan Uuspõld teeb oma debüüdi Kellerteatris trilleris "Peegel"

18:45

Päevakaja (29.10.2025 18:00:00)

18:35

Läbirääkimised Põhja-Kiviõlis laskemoona tootma hakkava ettevõttega on lõpujärgus

18:35

Rumeenia teatel vähendab USA oma vägede kohalolekut NATO idatiival Uuendatud

18:32

Madal hind ei tõstnud autokütuse müüki plahvatuslikult

18:29

Erm käis taas operatsioonil, seekord hüppeliigesega

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

08:42

Ukraina ründas öösel vähemalt kolme Vene nafta- ja keemiatehast Uuendatud

28.10

Kahes riigiettevõttes on keskmine kogupalk üle 5000 euro kuus

28.10

Maarja Krais-Leosk: mõni ebaõiglus on hiigelsuur, üleelusuurune

28.10

Netanyahu andis armeele käsu alustada rünnakuid Gazas Uuendatud

07:04

Doktoritöö pakkus välja eestlastele sobiva planeedisõbraliku toidusedeli

28.10

Sõja 1343. päev: Ukraina teatas Vene vägede suure soomusrünnaku tõrjumisest Uuendatud

10:15

Meedia: USA luure hinnangul jätkab Putin sõda kõigele vaatamata

14:03

Purga vahetab välja kultuuriministeeriumi kantsleri

10:57

Bill Gates: kliimamuutus ei ole maailma suurim probleem

18:35

Rumeenia teatel vähendab USA oma vägede kohalolekut NATO idatiival Uuendatud

ilmateade

loe: sport

19:16

Priskus klubist ja koondisest: olen end leidnud ja puuri lukku pannud

18:29

Erm käis taas operatsioonil, seekord hüppeliigesega

18:12

Hoki tulevikutäht viskas NHL-is esimese kübaratriki

17:42

Vürstiriigi tenniseajalugu teinud Vacherot sai nõost jagu ka Pariisis

loe: kultuur

18:52

Jan Uuspõld teeb oma debüüdi Kellerteatris trilleris "Peegel"

16:19

Luhats sarjast "Lühhike öppetus Eesti kultuurist": selliseid projekte ERR-il enam võimalust teha pole

16:14

Elektriteater avab Tartu Raekoja platsil uue kinosaali

16:12

Festival Hullunud Tartu keskendub sel korral köitele

loe: eeter

16:19

Luhats sarjast "Lühhike öppetus Eesti kultuurist": selliseid projekte ERR-il enam võimalust teha pole

15:30

Lunge: raamatut kirjutada on veel vara, sest kogu aeg juhtub uusi lugusid

13:14

Toidupolitsei viinerite lihasisaldusest: broilerilihamass ei lähe liha alla

12:30

Peakokk: enne praadimist peab panni ilma rasvaineta täiesti kuumaks ajama

Raadiouudised

18:00

Isamaa ei ole veel Tallinna koalitsiooni osas otsust langetanud

17:55

TÜ kliinikum ja Tartu linn on seda meelt, et loodav Tallinna haigla ja PERH liituda ei tohiks

16:05

Isamaa ja EKRE koalitsioon jätab Reformierakonna Viljandis opositsiooni

15:45

Eesti Panga nõukogu liikmed: Kaasiku pikaajaline töö keskpangas on pigem pluss

15:25

Raadiouudised (29.10.2025 15:00:00)

12:30

Raadiouudised (29.10.2025 12:00:00)

10:45

Tartus asuv Elektriteater avab teise saali

10:45

Tallinn hakkab saama tegelikke andmeid jalakäijate ja jalgratturite liikumise kohta

10:35

Pärnus opositsiooni jäänud Reformierakond peab koalitsioonilepingut Pärnule üle jõu käivaks

10:30

Erinevalt Soome valitsusest ei näe Soome tarbijad ja ettevõtjad majanduse pöördumist paremuse poole

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo