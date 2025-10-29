X!

USA föderaalreserv langetas intressimäärasid 0,25 protsendipunkti võrra

Välismaa
USA ärikeskus New York
USA ärikeskus New York Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Nancy Kaszerman
Välismaa

USA föderaalreserv leevendas teist korda sel aastal rahapoliitikat ning langetas intressimäärasid 0,25 protsendipunkti võrra.

Pärast intressimäärade langetamist jääb baasintressimäär vahemikku 3,75 kuni 4,0 protsenti.

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et pole veel selge, kas föderaalreserv jätkab lähiajal rahapoliitika leevendamist. Hiljuti tabas USA-d ka valitsusseisak, mis muudab föderaalreservi töö veelgi keerulisemaks.

Inflatsioon on endiselt kõrgem kui föderaalreservi eesmärgiks olev kaks protsenti. Tööturg näitab samas jahenemise märke. 

Samal ajal on optimism Wall Streetil tagasi ja USA aktsiaindeksid on sel aastal püstitanud ühe rekordi teise järel, põhjuseks tugev majanduskasv ja tehnoloogiahiiglaste võidukäik.

Ka kolmapäeval liikusid börsid pärast föderaalreservi teadaannet taas rohelisse. Dow Jonesi tööstuskeskmine tõusis 121 punkti ehk 0,25 protsenti. Laiapõhjaline aktsiaindeks S&P 500 kerkis 0,15 protsenti ja tehnoloogiaindeks Nasdaq kasvas 0,5 protsenti.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

