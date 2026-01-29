USA föderaalreserv jättis intressimäärad muutmata

USA Föderaalreserv otsustas kolmapäeval jätta intressimäärad muutmata, kuna keskpanga juhi Jerome Powelli sõnul on majandus tugev ning inflatsiooni ja tööhõive riskid on vähenenud. See võib viidata, et intressimäärasid lähiajal ei alandata, mis tähendab, et ka ameeriklaste laenukulud ei lange.

"Majandus on meid taas oma tugevusega üllatanud," ütles Powell pressikonverentsil pärast seda, kui föderaalreservi poliitikakujundajad otsustasid pärast kahepäevast kohtumist häältega 10-2 keskpanga baasintressimäära hoidmise poolt vahemikus 3,50–3,75 protsenti.

Märkides laialdast sisemist toetust otsusele, ütles Powell, et keskpank on endiselt heas positsioonis, et hinnata, kas või millal intressimäära langetamine vajalik võib olla.

"Võib esineda kombinatsioone, lõpmatu arv kombinatsioone, mis paneksid meid tahtma tegutseda," ütles ta, kusjuures kaks võimalust on tööturu nõrgenemine või inflatsiooni langemine föderaalreservi (Fed) kahe protsendi sihttasemeni. Pärast Fedi viimast poliitikakoosolekut detsembris, mil langetati intressimäärasid kolmandat korda järjest, on inflatsiooni tõusuriskid ja tööhõive langusriskid vähenenud. Kuid need on endiselt olemas, ütles Powell. "Meie arvates on meie poliitika heas seisus," lisas ta.

Intressimäära suhtes tehtud otsus, mida finantsturud laialdaselt ootasid, jäi pärast koosolekut toimunud pressikonverentsil varju, kuna reporterid küsisid Powellilt keskpanga iseseisvust ähvardavate ohtude ja selle kohta, kas ta kavatseb jääda keskpanka ka pärast oma ametiaja lõppu föderaalreservi juhina mais – võimalus, mis sai uue tähenduse pärast seda, kui president Donald Trumpi administratsioon algatas tema suhtes jaanuari alguses kriminaaluurimise.

Trump on kritiseerinud föderaalreservi ja Powelli isiklikult suutmatuse eest teha suuri intressimäärade langetusi, mida president peab majanduse stimuleerimiseks vajalikuks. Powell ütles toona, et uurimise eesmärk oli avaldada keskpangale survet intressimäärasid presidendi eelistuste kohaselt langetada. Fedi juht keeldus kolmapäeval asja kohta lisakommentaaridest.

Kuid tal oli oma järeltulijale nõuanne: "Ärge laske end kaasa tõmmata poliitikasse," ütles Powell, lisades, et ka järgmine Fedi juht peaks kõvasti tööd tegema, et olla vastutav kongressi ees, mis teostab järelevalvet keskpanga üle.

Poliitikat kujundava föderaalse avaturu komitee avalduses ei antud vihjeid selle kohta, millal järgmine intressimäära langetamine võiks toimuda, märkides, et täiendavate kohanduste ulatus ja ajastus baasintressimääras sõltuvad saabuvatest andmetest ja majandusväljavaadetest, sõnastades otsuse sama moodi nagu Powell oma märkustes kasutas.

"Me eeldame, et föderaalreserv jääb pikale pausile. Intressimäärad on neutraalsetele lähedale ja tööturu tingimused stabiliseeruvad," kirjutas Oxford Economicsi USA peaökonomist Michael Pearce pärast poliitikaotsust, eeldades, et inflatsiooni võimalik langus, mis on endiselt umbes ühe protsendipunkti võrra föderaalreservi eesmärgist kõrgem, viib intressimäärade langetamiseni juunis ja septembris.

See väljavaade lükkaks järgmise intressimäära otsuse tõenäoliselt Powelli mantlipärijale, kelle Trump peaks peagi nimetama ja senat kinnitama 16.–17. juuni kohtumise juhtimiseks.

See ei pruugi siiski olla juba ette kindel otsus, kui hinnasurve pole selleks ajaks hakanud langema. Inflatsioon on viimase aasta jooksul vähe langenud ja föderaalreservi ametnike arvates on endiselt võimalus selle kasvuks, kuna nad usuvad, et hinnad tõusevad endiselt Trumpi administratsiooni eelmisel aastal kehtestatud uute imporditollide tõttu.

Powell ütles, et ta eeldab, et tollide mõju kaob selle aasta keskpaigaks. Kui seda ei juhtu, võib see tekitada kohese dilemma tema järeltulijale poliitikakomitees, mis peab toime tulema COVID-19 pandeemiale järgnenud kiire hinnatõusuga ja mis on mures, et viis aastat kestnud eesmärgist kiirem hinnatõus võib muuta ka tulevikus raskemaks inflatsiooni kontrolli all hoida.

Seni väidab Powell aga, et inflatsiooniootused on kontrolli all, mis võimaldab Fedil jälgida eelkõige turu stabiilsust.

Kuigi Fed märkis kolmapäeval, et töökohtade loomine on jäänud oodatus väiksemaks, eemaldasid keskpanga poliitikakujundajad oma varasemast avaldusest ka sõnastuse, mis väitis, et tööhõive langusriskid on suurenenud - see viitab sellele, et nad ei muretse enam nii palju tööhõiva võimaliku kiire languse pärast.

Fedi ametnikud olid enne selle nädala kohtumist üldiselt iseloomustanud tööturgu kui tasakaalus olevat, kusjuures uute töökohtade loomise oodatust madalam tase vastab tööotsijate arvu aeglasemale kasvule Trumpi administratsiooni rangema immigratsioonipoliitika tulemusena. Töötuse määr langes detsembris 4,4 protsendini.

Pärast keskpanga otsuse avaldamist kaotasid peamised USA aktsiaindeksid veidi oma positsiooni ja sulgusid valdavalt muutumatuna. Kümneaastase riigivõlakirja tootlus tõusis umbes 4,25 protsendini, samas kui kaheaastase riigivõlakirja tootlus püsis valdavalt muutumatuna umbes 3,57 protsendi juures.