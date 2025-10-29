Perling: Tallinna nelikliidus on lootus parempoolset poliitikat teha

Perling tunnistas, et olukord Tallinnas on keeruline, kuna 60 protsenti häältest läksid vasakpoolsetele erakondadele.

"See on meie pealinna reaalne situatsioon. 60 protsenti võtsid kokku Keskerakond ja sotsid. See tähendab, et peame enda kanda võtma paremtiiva eestvedaja rolli," sõnas ta.

Koostöös Keskerakonnaga ei ole Perlingu sõnul võimalik parempoolset poliitikat ellu viia, kuid koalitsioonis Reformierakonna, Isamaa ja sotsidega on selleks lootus olemas. "Seal mingi teoreetiline lootus on parempoolset poliitikat teha. Kas seda on võimalik teha – see sõltub sellest, kui me hakkame läbi rääkima ja saame aru, kui palju see vasaktiib on valmis järeleandmisi tegema."

Sotsid ei kavatse parempööret tegema hakata, märkis saatejuht.

"Me saame aru, mida tähendab poliitikas koalitsioon," vastas Perling. "Siiski on teatud põhimõttelised asjad, millega me läheme läbirääkimistele, mis oleks vajalik just parempoolset poliitikat viljeledes ära teha. Oleme öelnud, et sotsialismi me ei ehita, oleme selgelt öelnud, et sellised savisaarlikud jäänukid linnajuhtimisest peavad kaduma. Ma arvan, et seal on isegi mõni koht, millel ei ole maailmavaatega palju pistmist, küll aga väärtusruumiga."

Perling märkis, et erakond ei ole veel punaseid jooni tõmmanud, kuid lisas, et veel ei ole veel mõtet rääkida võimaliku koalitsioonilepingu sisust, kuna võimalikud koalitsioonipartnerid pole ühiseid läbirääkimisi alustanud.

Kolmapäeval kohtusid Parempoolsete esindajad Isamaaga, kuid Perling tunnistas, et erakond sellelt kohtumiselt midagi suurt välja ei lugenud. "Meil oli ka juttu, kas ja milline on nende ühisosa sotsidega. Nad tunnistasid, et midagi on. Eks see meid kui parempoolseid paneb mõtlema, aga me ei jõudnud kuhugi sisuni," lisas ta.

Perling täheldas, erakonnad on valijale lubanud kiiremat asjaajamist, kuid nüüd ei suuda koalitsioonikõnelusi alustada.

Saatejuhi küsis, kuidas suhtub ta väidetesse, et Keskerakond ei ole parketikõlbulik ja nendega ei tohiks koalitsiooni teha. Perling vastas, et Keskerakonna ainuvõim Tallinnas ei ole hea, kuid märkis, et nende võit pealinnas oli valijate otsus.

Keskerakonna sildistamist nimetas ta aga silmakirjalikuks.

"Ma ei lähe sellele teele, et kuskil on mingi eestimeelne ja venemeelne koalitsoon. Esiteks on see valimiseelne sildistamine, sellest tuleks lahti lasta. Teiseks, see ei ole sisuliselt õige. Kolmandaks on see silmakirjalik, sellepärast et kõik need erakonnad, kes seda valjuhäälselt räägivad, on Keskerakonnaga võimu koos teostanud," sõnas ta.