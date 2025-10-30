X!

Trump ja Lõuna-Korea president lahendasid kaubandusvaidlused

Majandus
USA president Donald Trump ja Lõuna-Korea president Lee Jae Myung.
USA president Donald Trump ja Lõuna-Korea president Lee Jae Myung. Autor/allikas: SCANPIX / EPA
Majandus

USA president Donald Trump ja Lõuna-Korea president Lee Jae Myung lahendasid kolmapäeval Lõuna-Koreas toimunud kohtumisel viimased erimeelsused kahepoolse kaubanduslepingu sõlmimiseks, mille tuumaks on Souli lubadus vastutasuks USA tollitariifide alandamisele investeerida Ameerika Ühendriikide majandusse 350 miljardit dollarit.

"Me sõlmisime oma lepingu, viimistlesime selle," ütles Trump õhtusöögil Lee ja teiste piirkondlike juhtidega Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna foorumi raames.

Liitlased avalikustasid juba juuli lõpus lepingu, mille kohaselt kehtestab USA Lõuna-Koreale algsest märksa madalamad imporditollid, kui Soul nõustub suunama Ameerika Ühendriikidesse 350 miljardit dollarit uusi investeeringuid.

Kuid kõnelused nende investeeringute struktuuri üle olid ummikseisus ja mõlemad pooled olid Trumpi visiidi ajaks kokkuleppele jõudmise ootusi vähendanud. "Väljavaated polnud isegi eile õhtul head ja päeval toimus dramaatiline edasiminek," ütles Lõuna-Korea presidendi poliitikajuht Kim Yong-beom ajakirjanikele, lisateavet esitamata.

Trump ja Lee kokkuleppe kohaselt saab Soul saab jagada oma lubatud 350 miljardi dollari suuruse investeerimisfondi 200 miljardiks dollariks sularahas, mis makstakse USA-sse ehitatavate rajatiste eest ja mille ülemmäär on 20 miljardit dollarit aastas. Sellise limiidi seadmist põhjendas Soul vajadusega säilitada oma valuuta stabiilsus. Ülejäänud 150 miljardit dollarit kulutatakse investeeringutele laevaehitusse, mille ülesehitamisel on Lõuna-Korea lubanud Trumpi aidata.

Kaubanduses leppisid pooled kokku kehtestada USA-sse eksporditavatele Korea autodele ja autoosadele 15-protsendilised tollimaksud, võrreldes praeguse 25 protsendiga, et viia nad samale tasemele Jaapaniga, mille autotootjad maksavad samuti 15 protsenti pärast seda, kui Tokyo saavutas Washingtoniga sellekohase kokkuleppe.

Lõuna-Korea puidutoodete ja farmaatsiatoodete tootjatele kehtivad riikide seas madalaimad tariifid, samas kui lennukiosade ja geneeriliste ravimite tariifid on null.

Lisaks lubati, et Lõuna-Korea kiibitootjad ei satu ebasoodsasse olukorda võrreldes oma Taiwani konkurentidega, lisas Kim.

Seoul suutis edukalt kaitsta ka täiendavaid turuavamisi põllumajandustoodetele, sealhulgas riisile ja veiselihale. Valitsuse kontrolli all olev Korea Gaasikorporatsioon sõlmis ka lepingu umbes 3,3 miljoni tonni USA veeldatud maagaasi ostmiseks aastas pikaajaliste lepingute alusel müüjatega, teatas Valge Maja avalduses.

Lee lubas ka kulutada rohkem kaitsele, püüdes hajutada Trumpi muret, et USA liitlased ei näita oma osa sõjalise julgeoleku tagamiseks.

Lõuna-Korea palus ka USA-lt luba arendada riigi tuuma-allveelaevu, mis suudaksid selle arvel regioonis liikuvaid Põhja-Korea ja Hiina laevu pikema aja jooksul jälgida. Soulil on ilma USA nõusolekuta tuumakütuse ümbertöötlemine riikidevahelise pakti alusel keelatud.

Trump lubas aidata Lõuna-Koreal lahendada probleeme oma tuumarelvastatud põhjanaabriga. Lõuna- ja Põhja-Korea on tehniliselt endiselt sõjas pärast seda, kui kahe poole 1950–1953. aasta sõda lõppes vaherahu, mitte rahulepinguga.

Toimetaja: Mait Ots

