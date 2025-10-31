Rootslased müüvad Tallinnas Solarise keskuse Piilmannide firmale

Piilmannide perekonnale kuuluv P&E Real Estate HoldCo ning Rootsi ettevõtte Sveafastigheter Fersen Estonia AB sõlmisid ostumüügilepingu, millega Piilmannidele kuuluv firma ostab Tallinnas asuva Solarise keskuse ning Tartus asuva Sõbra Ärikeskuse.

Konkurentsiametile esitatud koondamisteate järgi sõlmisid oktoobri lõpus ostu-müügilepingu, millega P&E Real Estate ostab Rootsi ettevõttelt Sveafastigheter Fersen Tallinna kesklinnas asuva Solarise keskuse.

P&E Real Estate ostab sama tehinguga ka Tartus asuva Sõbra keskuse, mis sõlmis kaks nädalat enne ostu-müügitehingut ühinemislepingu Solarisega.

Koondumisteate järgi on müügi põhjuseks Rootsi ettevõtte soov väljuda Eestis asuvast äritegevusest. P&E Real Estate ostu põhjuseks on märgitud soov suurendada oma ärikinnisvara portfelli Tallinna kesklinnas.

Kristjan Piilmann ütles, et Solaris on suurepärane täiendus ettevõtte kasvavasse ärikinnisvara portfelli. "Oleme tugevalt Solarise senise teekonna usku ning loodame tulevikus anda oma panuse keskuse olemasolevate tugevuste – mitmekesise kohaliku kultuuri ja vabaajaveetmisvõimaluste kohalolu – edasi arendamisse," ütles Piilmann.

Solarise keskuse juht Jaanus Juss ütles, et Solaris jätkab oma tegevust tavapäraselt ning kõik olemasolevad koostööd ja tegevused toimivad edasi ning kindlasti lisandub ka uusi põnevaid projekte

Tehing plaanitakse lõpule viia enne selle aasta lõppu, pärast konkurentsiametilt vastava loa saamist. Tehingu maksumust pooled ei avalikusta.

Solarise keskuse üürnikeks on kontserdimaja, kinod, spordiklubi, mitmed kohvikud ja restoranid, parkla, supermarket, bürood ning erinevad kauplused.

P&E Real Estate on valdusettevõte, millel iseseisev äritegevus puudub. Ettevõte kuulub Tristen Trade Investment OÜ-le, mis omakorda kuulub Kristjan Piilmannile. Piilmannide perekonnale kuulub ka Tristen Trade OÜ. Tristen Trade Investment OÜ ja Tristen Trade OÜ on investeerimisettevõtted, millele kuuluvad ettevõtted tegutsevad muu hulgas ärikinnisvara üürile andmisega, toitlustusteenuste pakkumisega, puhkemajade üürile andmisega, metsamajandamisega ja padelikeskuste opereerimisega.

Tristen Trade`ile kuuluvad Tallinnas ka Telliskivi TLN ärilinnak, Roosikrantsi 2 hoone ning Stockmanni ärihoone. Tristan Trade`i kasum oli mullu 31 miljonit eurot.