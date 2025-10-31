EL-i päikeseenergia lobigrupp taastas juriidilise surve tõttu Huawei liikmesuse

Politico kirjutab, et teised päikeseenergiaettevõtteid kardavad, et Huawei jaoks eraldi liikmestaatuse loomine võib õõnestada SolarPower Europe'i (SPE) suutlikkust sektorit Brüsselis esindada.

Austria ettevõtte Fronius tegevjuht Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß saatis SPE-le kirja, kus avaldas muret, et Huawei liikmesuse taastamine on tõsiselt õõnestanud usaldust organisatsiooni juhtimise vastu.

Huawei ja SolarPower Europe'i juristid kohtusid mais, ütles tööstuse siseringi allikas Politicole. Läbirääkimised kulmineerusid septembri alguses kokkuleppega.

Huawei väitis, et Euroopa Komisjoni otsus keelata nende lobistidel kohtumised nii komisjoni kui ka Euroopa Parlamendiga on ebaseaduslik ega õigusta nende väljaviskamist SPE-st, ütles anonüümsust palunud allikas Politicole.

Märtsis kehtestas komisjon Huawei lobistidele keelu, kuna Belgia võimud süüdistasid ettevõtet rahalise mõjutustegevuse skeemi läbiviimises ja Euroopa Parlamendi saadikutele altkäemaksu andmises, et kindlustada nende toetus oma huvidele.

Huawei kinnitas toona, et ettevõttel on "nulltolerantsi poliitilise korruptsiooni suhtes."

29. septembril toimunud koosolekul Huawei liikmesuse taastamise teemal teatas SPE oma juhatusele, et organisatsioon soovib vältida kohtuvaidlust ja kulukat protsessi. Selle asemel tehti ettepanek anda Huaweile "passiivse liikme" staatus, mis ei lubaks ettevõttel aktiivselt osaleda organisatsiooni töögruppides — juhatus kiitis selle lahenduse heaks.

SPE tunnistas neljapäeval Froniusele saadetus kirjas soovi kohtuvaidlust vältida – kiri oli vastus Froniuse 20. oktoobril saadetud kirjale, mille Austria päikesepaneelide inverterite tootja saatis organisatsioonile pärast 9. oktoobril avaldatud Politico artiklit, mis käsitles Hiina liikmesust lobiorganisatsioonis. Fronius nõudis täielikku läbipaistvust Huawei liikmesuse taastamise kohta ja samme igasuguse korruptsioonikahtluse kõrvaldamiseks.

Austria ettevõte väljendas muret, et SPE ei suuda sektorit tõhusalt esindada, arvestades EL-i keeldusid Huawei või seda esindavate lobigruppidega otsesuhtluseks, ütles Engelbrechtsmüller-Strauß Politicole.

Fronius seadis samuti küsimuse alla, kas SPE-l on üldse õigus määratleda ettevõte "passiivseks liikmeks", kuna sellist kategooriat ei ole organisatsiooni põhikirjas.

SPE oma vastuses liikmestaatuse küsimust ei käsitlenud.

Huawei ja teiste Hiina ettevõtete lobitegevust jälgitakse EL-is üha suurema tähelepanuga, kuna kardetakse nende mõjuvõimu strateegilistes valdkondades, sealhulgas taastuvenergeetikas ja 5G võrkudes.

Kuigi Huawei on tuntud peamiselt telekommunikatsioonihiiuna, on ta ka üks juhtivaid päikesepaneelide inverterite tootjaid — seadmeid, mis muudavad päikesepaneelide toodetud elektri vooluks, mis suunatakse energiavõrku.

Küberturbeeksperdid hoiatavad, et inverterid võivad avada häkkeritele ukse energiavõrku pääsemiseks.

Kaks Euroopa Parlamendi liiget saatsid sel kuul Euroopa Komisjonile kirja, milles hoiatasid selliste riskide eest ja kutsuti üles piirama kõrge riskiga ettevõtete, nagu Huawei, investeeringuid Euroopa kriitilisse taristusse.