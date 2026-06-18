Andmekeskuste esindaja: EL peab tehisintellekti nimel kliimaeesmärke leevendama

Euroopa andmekeskuste liidu juht Lex Coors hoiatas, et Euroopa Liit (EL) peab tehisintellekti arendamise nimel leevendama oma kliimaeesmärke. Vastasel juhul võib piirkond tehisintellekti arendamisel Hiinast ja USA-st maha jääda.

Coorsi sõnul ei ole Euroopa energiasüsteem valmis katma tehisintellekti kiirest arengust tulenevat energiavajadust. Seetõttu tuleks tema hinnangul vähemalt arutada võimalust kasutada ajutiselt rohkem maagaasil töötavaid elektrijaamu

"Võrk ei ole valmis, moodulreaktorid pole õigeaegselt valmis. Mis nüüd saab?" rääkis Coors.

Euroopa Komisjon soovib samas tehisintellekti strateegia raames kolmekordistada andmekeskuste võimsust aastaks 2032. Coors leidis samas, et taastuvenergia kasutuselevõtt, elektrivõrgu laiendamise plaanid ja järgmise põlvkonna tuumaenergiaprojektid ei edene piisavalt kiiresti, et seda kasvu toetada.

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Euroopa seisab nüüd tundliku küsimuse ees. Kas kiirendada tehisintellekti arengut ka fossiilkütuste abil või jääda rangelt kliimaeesmärkide juurde.

Coorsi hinnangul tuleks sel teemal vähemalt debatti pidada. Tema organisatsioon esindab suuri USA tehnoloogiakontserne, nagu Microsoft, Google ja Amazon, aga ka kohalikke andmekeskuste ettevõtteid.

Coors leiab, et kui Euroopa jääb tehisintellekti võidujooksus kaotajaks, muutub piirkond tulevikus sõltuvaks välismaistest tehnoloogiatest. Tema sõnul seisneb oht selles, et kui Euroopa nõuab andmekeskustelt üksnes säästvate energiaallikate kasutamist, kaotatakse väärtuslikku aega, samal ajal kui konkurendid liiguvad edasi.

"Sel hetkel on ainult üks võitja," Hiina, ütles Coors.

Euroopa Liit jääb juba praegu tehisintellektiga seotud taristu osas USA-st ja Hiinast maha, kuigi Euroopas tegutseb juba ligikaudu 3000 andmekeskust. Enamik neist asub Saksamaal, Prantsusmaal, Hollandis ja Iirimaal, samas kui Põhjamaad on jahedama kliima ja rohke puhta energia tõttu üha atraktiivsemad piirkonnad.

Energiavolinik Dan Jørgensen ütles hiljutises intervjuus Politicole, et andmekeskused on Euroopas teretulnud, kui need aitavad kaasa energiapöördele, sealhulgas toetades taastuvenergia kasutuselevõttu. Komisjon töötab välja ka andmekeskuste jätkusuutlikkuse märgist, mis põhineb sellistel kriteeriumidel nagu energiatõhusus, veekasutus ja soojuse taaskasutus.

Samal ajal on komisjon alustanud koostööd energiaettevõtete, võrguoperaatorite ja andmekeskuste sektoriga, et kiirendada tehisintellekti taristu rajamist.

Keskkonnaorganisatsioonid on samuti Coorsi ettepaneku suhtes kriitilised.

"Mõte, et EL-i liiga aeglast edu kliimaküsimustes tuleks veelgi ohverdada, põletades rohkem gaasi tehnoloogiaettevõtete kasumi nimel, on absurdne," ütles keskkonnaorganisatsiooni Greenpeace esindaja.