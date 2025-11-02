Foto: Vene piirivalvekaater sõitis Narva jõel Wagneri lipuga
Narva jõel märgati pühapäeval sõitmas Venemaa piirivalvekaatrit sõjaväekompanii Wagner lipuga.
Eesti välisministeerium märkis pühapäeval postituses, et tundub, et Wagneri palgasõdurid on seekord Venemaa piirivalve üle võtnud.
"Kas Wagner marsib jälle Moskva peale või alustavad nad seekord Peterburiga? Raske öelda. Meie pool vaadatuna tundub, et nad (Wagneri palgasõdurid) on annekteerinud Venemaa piirivalve. Kes teab... Venemaa välisministeerium?" kirjutas Eesti välisministeerium.
Wagneri palgaarmee võitlejad alustasid 2023. aasta juulis eraarmee juhi Jevgeni Prigožini juhtimisel liikumist Moskva peale peale seda, kui Prigožin oli järjest loopinud süüdistusi Vene armee ja kaitseministeeriumi suunal Ukraina sõjakäigu ebaõnnestumises.
Wagneri marss Moskvale peatus, Prigožin hukkus paar kuud hiljem lennukiõnnetuses.
Is Wagner marching on Moscow again, or starting with St. Petersburg this time? Hard to tell.— Estonian MFA | #StandWithUkraine (@MFAestonia) November 2, 2025
From our side it looks like they've already annexed the Russian border guards.
Who knows… @mfa_russia? pic.twitter.com/fJmENccVzC
