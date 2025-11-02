Foto: Vene piirivalvekaater sõitis Narva jõel Wagneri lipuga

Pühapäeval sõitis Narva jõel Wagneri lipuga Vene piirivalvekaater.

Eesti välisministeerium märkis pühapäeval postituses, et tundub, et Wagneri palgasõdurid on seekord Venemaa piirivalve üle võtnud.

"Kas Wagner marsib jälle Moskva peale või alustavad nad seekord Peterburiga? Raske öelda. Meie pool vaadatuna tundub, et nad (Wagneri palgasõdurid) on annekteerinud Venemaa piirivalve. Kes teab... Venemaa välisministeerium?" kirjutas Eesti välisministeerium.

Wagneri palgaarmee võitlejad alustasid 2023. aasta juulis eraarmee juhi Jevgeni Prigožini juhtimisel liikumist Moskva peale peale seda, kui Prigožin oli järjest loopinud süüdistusi Vene armee ja kaitseministeeriumi suunal Ukraina sõjakäigu ebaõnnestumises.

Wagneri marss Moskvale peatus, Prigožin hukkus paar kuud hiljem lennukiõnnetuses.