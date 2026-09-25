X!

Kaju: Venemaa naabrid on tugevdanud õhuohtudele vastamist

Välismaa
Foto: Priit Mürk/ERR
Välismaa

Venemaa agressioonisõja tõttu Ukrainas on naaberriikidesse sattunud üha rohkem droone ja isegi tiibrakette, mistõttu on Balti riigid ja Poola tugevdanud õhuohtudele vastamise meetmeid, ütles kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse osakonna juhataja Gert Kaju.

Venemaa agressiooni kõrvalmõjusid on järjest rohkem tunda ka sõjapiirkonnaga külgnevates riikides, näiteks Moldava õhuruumi on sel aastal sisenenud 39 drooni, rääkis Kaju reedel kaitseministeeriumis toimunud iganädalasel briifingul.

"Lisaks on droone alla lastud nii Eestis, Lätis, Leedus, Poolas aga ka Rumeenias. Ja kolmandatesse riikidesse on sattunud ka Venemaa tiibraketid - nad on sealt õhuruumist kas läbi lennanud või kuidagi sinna sisse põiganud," kirjeldas ta.

"Vastusena sellele on ennekõike Poola ja ka Balti riikide suunal muudetud kiiremaks õhukaitsevahendite rakendamise protseduuri ehk siis on lihtsustatud ja kiirendatud käsuahelat selleks, et reageerida sellele õhuohule," ütles Kaju.

Kaitseministeeriumi esindaja toodud ülevaate kohaselt jätkab Venemaa kaugmaalööke Ukraina kriitilisele taristule, tabades viimasel nädalal elamuid, tööstusettevõtteid, administratiivhooneid ja transporditaristut vähemalt 14 oblastis.

"Ukraina andmetel on Venemaa septembrikuus välja lasknud circa 1900 reaktiivdrooni, millest Ukraina väitel nad on suutnud hävitada circa 60 protsenti," märkis ta. "Nende rünnakute tõttu on Ukraina kaotanud ligi 90 protsenti oma terase tootmise võimsusest."

Ukraina rünnakud

Ukraina on oma kaugmaalöökidega tabanud eelmisel sõjanädalal naftatöötlemistehaseid erinevates Venemaa piirkondades, sealhulgas Moskva, Jaroslavli, Samaara oblastis. Rünnakute tagajärjel on Venemaa naftatöötlusvõimekus saanud täiendavalt kaotusi, Venemaa kaotab tootmisvõimsust, kirjeldas Kaju.

"Lisaks naftatöötlemisega seotud taristule jätkab Ukraina ka Venemaa logistikakeskuste ründamist, sealhulgas ka Moskva piirkonnas," jätkas Kaju. "Mis puudutab keskmaa lööke, siis siin on Ukraina drooniüksused võtnud fookusesse ennekõike lennuväljad Krimmis ja Rostovi oblastis, sama moodi droonide ladustamise ja stardipiirkondadega seotud alad ja ka täiendavad energeetikaobjektid Krimmis," lisas ta.

Krimmis on tema sõnul alates juuli algusest saanud tabamusi üle 400 erineva energeetikaobjekti, Aasovi ja Mustal merel on Ukraina suutnud rivist välja viia üle 300 aluse.

Lahingud käivad Donetski, Zaporižžja ja Harkivi oblastis

Rääkides rindel toimuvas, ütles Kaju, et endiselt käib kõige intensiivsem lahingutegevus Donetski oblastis, Pokrovski ja Kostjantõnivka suunal, samuti Lõmani suunal. Neile järgnevad oma intensiivsuselt Zaporižžja ja Harkivi oblast.

Ukraina on sooritanud vasturünnakuid ennekõike Harkivi oblastis, sealhulgas Kupjanski suunal ja Donetski oblastis, kus Ukraina fookus ennekõike Lõmani suunal.

"Venemaa lahingulised kaotused on ööpäevas 1500 sõjaväelast ja seega saame öelda, et Venemaa nädalased kaotused on üle kümne tuhande sõjaväelase," tõdes Kaju 

Venemaa ähvardused jätkuvad

Kaju rääkis ka sellest, et Venemaa jätkab retoorikat, milles ta süüdistab Ukrainas on toimuvas kõiki teisi, sealhulgas Ukrainat ja läänemaailma, kusjuures Moskva väidab, et läänemaailm kasutab seda olukorda selleks, et pingestada üleüldiselt suhteid Venemaaga.

"Samuti jätkab Venemaa Ukrainat toetavate riikide survestamist, et nad Ukraina toetamisest loobuksid," ütles ta. "Näitena saame välja tuua olukorra, kus Vene välisministeerium kutsus välja Ühendkuningriigi asjuri Moskvas ja avaldas ametlikku protesti Londoni Ukraina-suunaliste relvatarnete edasise suurendamise vastu. Nii poliitilisel ja kommunikatiivsel tasandil jätkab Venemaa oma sellise kulunud narratiivi edastamist," kirjeldas Kaju.

"Sellele täiendavalt on lisaks lahingutegevusele ja eelpool kirjeldatud õhuohule naaberriikides on kolmandates riikides üha rohkem tõusnud pilti kogu hübriidtegevus – on need siis otsesed sabotaažiaktid, erinevat tüüpi infooperatsioonid või muu selline tegevus. Ehk siis ähvardatakse Ukraina toetamisega tegelevaid ettevõtteid, neid püütakse rünnata või sundida neid lõpetama oma tegevust," rääkis kaitseministeeriumi esindaja.

"See kõik on osa Venemaa narratiivist, kus nende eesmärk on tekitada teises pooles hirmu ja ebakindlust, sest hirmu ja ebakindluse loomine on üks osa Venemaa heidutuspoliitikast, püüdes selle läbi näidata, et Venemaa on suur ja ähvardav jõud," selgitas ta.

"Meie reageering sellele peab olema ühelt poolt, et me jälgime seda, vastame nendele sammudele omapoolsete sammudega ja tekkinud intsidentide puhul on ka oluline omistada see sündmus selle initsiaatorile," rõhutas Kaju.  

"Nii et kokkuvõttes – üks asi on sõda Ukrainas, aga teiselt poolt on selle mõjusid tunda üha rohkem ka naaberriikides, ennekõike eelpool kirjeldatud hübriidtegevuste kaudu. Meie ülesanne on jälgida ja reageerida nendele vastavalt selle ohu iseloomule," kordas Kaju lõpetuseks.

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

nutiproov

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

14:17

Milano Malpensa lennujaam hakkas kandma Silvio Berlusconi nime

14:12

Tätoveerimiskultuuri uurija: naised on alati peamine inspiratsiooniallikas olnud

14:04

Ukraina suurim terasetehas peatab Venemaa rünnakute tõttu töö

14:03

Eesti judoka krooniti veteranide maailmameistriks

14:01

Martin Mölder: poliitikute võitlus tähelepanu ja mälu üle

13:37

Kaju: Venemaa naabrid on tugevdanud õhuohtudele vastamist

13:34

Müüki tulid Otepää laskesuusatamise maailmameistrivõistluste päevapiletid

13:05

Konontšuki klubi sai Saksamaal esimese kaotuse

12:48

Prokuratuur algatas Maardu Linnameeskonna juhtumi osas kriminaalmenetluse

12:40

Arun Tamm: AI näitlejate ja filmide tulek on rohkem kui realistlik

ringhääling 100

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

24.09

Ligi palgamuredest: kurta kõige kõvemini ei sobi nendel, kellele tehakse positiivne erand

24.09

Uuring: kuus kuni kaheksa tundi und öösel seostub väiksema haigusriskiga

06:26

Siseministeerium tegi surnute isikuandmed massiliselt avalikuks

24.09

Meedia: CIA andmeil võib Venemaa rünnata Euroopa riike droonidega Vahemerelt

24.09

Sõja 1674. päev: ISW andmeil edenesid Ukraina väed korraga kolmes oblastis Uuendatud

24.09

Maakohus mõistis Olerexi ja selle omaniku valeandmete esitamises süüdi Uuendatud

24.09

Berliini kurikuulus allilmajuht ilmus vasakpopulistide valimisvõidu peole

24.09

Kultuuritöötajate miinimumpalk ei tõuse, palgafond kasvab 2,9 miljoni võrra

06:26

Emor: Reformierakonna ja Parempoolsete toetus pööras tõusule

24.09

Kohus ei pikendanud ministeeriumiga vaidleva Heidi Jõksi esmast õiguskaitset

ilmateade

SPORT

14:03

Eesti judoka krooniti veteranide maailmameistriks

13:34

Müüki tulid Otepää laskesuusatamise maailmameistrivõistluste päevapiletid

13:05

Konontšuki klubi sai Saksamaal esimese kaotuse

12:48

Prokuratuur algatas Maardu Linnameeskonna juhtumi osas kriminaalmenetluse

loe: kultuur

14:12

Tätoveerimiskultuuri uurija: naised on alati peamine inspiratsiooniallikas olnud

12:38

Urmas Viilma: Tallinna toomkirik on avastamata pärl

12:29

Galerii: Lennusadama näitusega tähistatakse 50 aasta möödumist "Hõbevalge" esmailmumisest

12:26

Evelin Võigemast koostööst Nubluga: vahel tuleb võtta vastu võõras telefoninumber

loe: eeter

12:40

Arun Tamm: AI näitlejate ja filmide tulek on rohkem kui realistlik

11:05

Hendrik Relve viib rännusaate 25. eetriaastal seiklema ookeanisaartele

10:15

Eesti ainus artišokikasvataja: tänavune suvi oli nende jaoks väga hea

24.09

Restoranikokk koolisööklas: lastele kala pakkudes peab olema järjekindel

Raadiouudised

12:20

Raadiouudised (25.09.2026 12:00:00)

11:00

USA ja Hiina kohtumisel vaidlusküsimustes läbimurret ei sündinud

10:55

Tartu linn tahab hankida 1000 uut elektrijalgratast

09:35

Raadiouudised (25.09.2026 09:00:00)

24.09

Päevakaja (24.09.2026 18:00:00)

24.09

Tudengid avaldasid täna Tallinnas ja Tartus meelt

24.09

Lüganuse vallas Varja tuulepargis algab peagi 12 uue tuuliku ehitus

24.09

Valitsus tõstab õpetajate, päästjate ja kultuuritöötajate palkasid

24.09

Raadiouudised (24.09.2026 15:00:00)

24.09

Raadiouudised (24.09.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo