Karis teeb koos 40-liikmelise äridelegatsiooniga riigivisiidi Kasahstani

President Alar Karis teeb novembri keskel riigivisiidi Kasahstani ning temaga läheb kaasa 40-liikmeline äridelegatsioon. 17.–19. novembrini kestva riigivisiidiga soovitakse tugevdada Eesti ja Kasahstani koostööd majanduse, hariduse ja digiteemade edendamisel.

Visiidi eesmärk on tuua esile Eesti ja Kasahstani head ja töised kahepoolsed suhted ning pöörata tähelepanu Kasahstanile kui Euroopa Liidu partnerile, samuti innustada rahvusvahelisel õigusel ja reeglitel põhinevat maailmakorda tugevdavat koostööd, teatas presidendi pressiesindaja teisipäeval.

Riigivisiidiga kinnitab Eesti Euroopa Liidu liikmesriigina oma huvi ja kohalolekut piirkonnas, mille tähtsus rahvusvahelises koostöös ja julgeolekus on kasvamas.

Samuti keskendub president Karis riigivisiidil majandussuhete tihendamisele, tehisaru ja kestliku arengu teemadele ning arutab võimalusi haridus- ja teadussidemete tugevdamiseks, et toetada ülikoolide koostööd ja teadmiste vahetust.

Presidenti saadavad riigivisiidil riigikogu esindajad, valitsusliikmed, 40-liikmeline ettevõtjate delegatsioon ning Eesti ülikoolide rektorite nõukogu koos mitme kõrgkooli juhiga. Visiidi ajal toimub mitu kultuurisündmust, sealhulgas kontserdid ja näitused, mis tutvustavad Eesti kultuuri.

Visiit toimub Kasahstanis presidendi Kasõm-Žomart Tokajevi kutsel ning sellel osaleb ka president Karise abikaasa Sirje Karis.

2011. aastal tegi Kasahstani tollane president Nursultan Nazarbajev riigivisiidi Eestisse.

Eelmisel nädalal tegi ametliku visiidi Kasahstani Soome president Alexander Stubb, kes kohtumisel Kasahstani riigipeaga keskendus lisaks kahepoolsetele suhetele ka geopoliitikale ja selle mõjudele Euroopale ja Kesk-Aasiale, Venemaa agressioonisõjale Ukrainas ning koostööle mitmepooluselise maailmakorra toetamisel.