Galerii ja video: Eesti ja Läti president Ruhnus

Läti riigipead saadavad visiidil välisminister Baiba Braže ja majandusminister Viktors Valainis ning ligi 40-liikmeline äridelegatsioon.

Läti president kohtub riigivisiidi teisel päeval Tallinnas riigikogu esimehe Lauri Hussari ja peaminister Kristen Michaliga.

Läti riigipea kohtub Eesti visiidi käigus Eesti presidendi, riigikogu esimehe ja peaministriga.

President Alar Karise kutsel on Läti president Edgars Rinkēvičs 1.–3. juulini riigivisiidil Eestis. Keskpäeval andsid presidendid Ruhnu pääsekomando juures ühise pressikonverentsi, mida saab järelvaadata ERR-i portaalist.

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