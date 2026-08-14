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Taasiseseisvumispäevaks tuleb Eestisse Islandi president

Eesti
Halla Tómasdóttir.
Halla Tómasdóttir. Autor/allikas: SCANPIX/DPA
Eesti

President Alar Karise kutsel on 19.–21. augustil Eestis riigivisiidil Islandi president Halla Tómasdóttir koos abikaasa Björn Skúlasoniga. Islandi riigipea kohtub vabariigi presidendi, riigikogu esimehe ja peaministriga ning osaleb Eesti iseseisvuse taastamise 35. aastapäeva sündmustel.

Islandi presidendipaari riigivisiit kinnitab lähedasi sõprussuhteid Eestiga ning tugevdab kahe riigi koostööd, ettevõtluse, innovatsiooni, hariduse ja kultuuri vallas, teatas presidendi kantselei.

Visiidi kohtumistel keskendutakse Eesti ja Islandi suhetele, sealhulgas majandus-, haridus-, kultuurikoostööle ning piirkondliku julgeoleku küsimustele. Samuti käsitletakse Islandi suhteid Euroopa Liiduga, Ukraina jätkuvat toetamist ning transatlantilisi suhteid.
 
Riigivisiit algab kolmapäeval, 19. augustil tervitustseremooniaga Tallinna Raekoja platsil. Islandi riigipea kohtub kolmapäeval president Alar Karise, riigikogu esimehe Lauri Hussari ja peaminister Kristen Michaliga. Eesti ja Islandi riigipea osalevad Eesti-Islandi ärifoorumil, kus nad arutavad kahe riigi majandus- ja innovatsioonikoostöö võimalusi.
 
Islandi president tutvub veel küberharjutusväljade ja küberkaitse kompetentsikeskuse CR14 tegevusega ning samuti asetab pärja Vabadussõja võidusamba jalamile.
 
President Alar Karis ja Sirje Karis annavad Islandi presidendi ja Björn Skúlasoni auks Arvo Pärdi Keskuses riigiõhtusöögi.
 
Riigipeade abikaasad Sirje Karis ja Björn Skúlason külastavad kolmapäeval Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskust, kus neile tutvustatakse toidu- ja biotehnoloogia uuendusi. Seejärel tutvuvad nad Niguliste muuseumi ja ajaloolise kirikutorniga ning külastavad Anni Arro stuudiot.
 
Neljapäeval, 20. augustil osalevad Eesti ja Islandi presidendipaarid Toompeal Eesti iseseisvuse taastamise 35. aastapäevale pühendatud pidulikul lipuheiskamisel. Presidendid Alar Karis ja Halla Tómasdóttir osalevad ka riigikogu ja 20. Augusti Klubi pidulikul istungil, kus mõlemad esinevad sõnavõtuga. President Karis ja Sirje Karis võõrustavad Roosiaias iseseisvuse taastamise 35. aastapäeva vastuvõtul Islandi presidendipaari. 

Riigipead külastavad veel Kommunismiohvrite memoriaali Maarjamäel, samuti Tallinna teletorni ning tutvuvad HK Unicorn Squadi ja drooniprogrammi Kuri Kotkas tegevusega. Eesti ja Islandi riigipea tervitavad Tallinna lauluväljakul iseseisvuse taastamise aastapäeva puhul toimuval perepäeval inimesi.
 
Reedel tutvuvad Islandi president abikaasaga Tallinna Pelgulinna Riigigümnaasiumiga ning saavad ülevaate haridusuuendusprogrammist TI-Hüpe. 
 
Riigivisiit lõpeb lahkumistseremooniaga Islandi väljakul – sümboolses paigas, mis kannab Islandi nime tänutäheks Eesti taastatud iseseisvuse esimesena tunnustamise eest. 

Toimetaja: Aleksander Krjukov

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