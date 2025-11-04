Euroopa Komisjon annab raha Pärnu metanoolitehase projektile

Euroopa Komisjon andis teisipäeval teada, et eraldab 2,9 miljardit eurot 61 nulltehnoloogia projektile, mille hulgas on ka Pärnu lennujaama alale rajatav metanoolitehas.

Tallinna lennujaama kommunikatsioonijuht Margot Holts kinnitas, et toetust sai ettevõte, millel on plaan rajada rohelise vesiniku ja metanooli tootmiskompleks Pärnu lennujaama territooriumile.

Ettevõtte nime ja päritolumaa on Tallinna Lennujaam lubanud ERR-ile teada anda esimesel võimalusel.

Pärnu metanoolitehas oli üks 19 projektist, mida Euroopa Komisjon toetab kokku 459 miljoni euroga.

Euroopa Komisjon kirjelduse järgi kavandab ettevõte vähese süsinikuheitega e-metanooli tootmist merelaevandusele ja saastevaba vesinikku maismaatranspordile.

ERR kirjutas aprillis, et Tallinna lennujaam soovib Pärnu lennujaama territooriumile rajada vesiniku ja metanooli tootmiskompleksi ning lennujaam tegi kevadel Tori vallale, mille territooriumil Pärnu lennujaam asub, detailplaneeringu algatamise taotluse. Samuti ütles lennujaama juhatuse liige Riivo Tuvike toona, et võimalik investor tootmiskompleksi rajamiseks on olemas.

Tori valla sõnul on tootmiskompleksi detailplaneering praeguseks algatatud.

Detailplaneeringu algatamise taotluses oli kirjas, et tootmiskompleksi juurde kavandatakse vesiniku elektrolüsaatorit, metanooli sünteesijaama ja nende hoiustamisrajatisi.

"See detailplaneering, mille me teeme, hõlmab üsna suurt ala. Me räägime ka päikeseparkidest, me räägime tootmiskompleksi osast. Pärnu lennujaamas on meil selles mõttes väga palju maad, mida saame väärindada. Kogu idee, võib-olla taust on seal lõpuks see, et Pärnu lennujaamale tekitada lisatulusid, millega oleks võimalik Pärnu lennujaama paremini majandada," selgitas Tuvike.

Tuvike ütles aprillis, et tootmisest huvitatud arendaja on olemas, kuid sellest täpsemalt rääkida on vara.

EL investeerib 2,9 miljardit eurot nullnetotehnoloogia projektidesse

Rahastus tuleb innovatsioonifondist ning selleks kasutatakse ELi heitkogustega kauplemise süsteemi (ELi HKS) tulusid. Rahastusotsused tehti 2024. aastal välja kuulutatud esimese nullnetotehnoloogia projektikonkursi (IF24) põhjal, eesmärgiga tugevdada Euroopa tehnoloogilist juhtpositsiooni ning kiirendada uuenduslike süsinikulahenduste kasutuselevõttu.

Eestist toetust saanud projektiga luuakse siin taastuvenergia, saastevaba vesiniku ja metanooli sünteesil põhinev täielikult kestlik e-metanooli väärtusahel. Kavas on toota vähese süsinikuheitega e-metanooli merelaevandusele ja saastevaba vesinikku maismaatranspordile.

Pärnusse on ka varem metanoolitehast planeeritud, kuid sel suvel andis Hollandi ettevõte Power2X Pärnu linnale teada, et projekt jääb pooleli, mistõttu jäi Eesti ilma järjekordsest võimalikust miljardiinvesteeringust. Power2X on ERR-ile kinnitanud, et nemad kõnealuse metanoolitehase projekti taga ei ole.