Pärnu lennujaama alale võib kerkida metanoolitehas

Tallinna lennujaam näeb Pärnu lennujaama territooriumil tulevikus tegutsemas rohelise vesiniku ja metanooli tootmiskompleksi. Lennujaam on teinud detailplaneeringu algatamise taotluse ja ka investor on olemas.

Tallinna lennujaam soovib, et nende käitatava Pärnu lennujaama territooriumile tekiks päikeseenergia, rohelise vesiniku ja rohelise metanooli tootmiskompleks.

"Tallinna lennujaama poolt on tulnud detailplaneeringu algatamise taotlus ja soovivad nad seal toota vesinikku ja metanooli. Lisaks sellele veel ka päikeseparki suurendada," selgitas Tori vallavanem Lauri Luur.

Detailplaneeringu algatamise taotluses on kirjas, et tootmiskompleksi juurde kavandatakse vesiniku elektrolüsaatorit, metanooli sünteesijaama ja nende hoiustamisrajatisi. Osa toodetavast vesinikust tahetakse kasutada lennujaama teenindavates sõidukites. Metanooli soovitakse transportida Muuga sadamasse.

"Hetkel me ei näe põhjust, et olla sellele vastu selles mõttes, et meie vaatest on see okei, kui maaomanik tahab oma kinnistut väärindada. Kogu see nii-öelda mõjuala jääb neile enda kinnistu sisse, kinnistult väljaulatuvat mõju hetkel teadaolevalt ei tohiks olla," ütles Luur.

Kas ja kui palju projektist tegelikult realiseerub, on praegu veel vara öelda. Tallinna lennujaama juhatuse liige Riivo Tuvike ütles, et lennujaama roll on pakkuda potentsiaalsele arendajale tootmiseks kohta.

"See detailplaneering, mille me teeme, hõlmab üsna suurt ala. Me räägime ka päikeseparkidest, me räägime tootmiskompleksi osast. Pärnu lennujaamas on meil selles mõttes väga palju maad, mida me saame väärindada. Kogu idee, võib-olla taust on seal lõpuks see, et Pärnu lennujaamal tekitada lisatulusid, millega oleks võimalik Pärnu lennujaama paremini majandada," selgitas Tuvike.

Tuvikese sõnul on tootmisest huvitatud arendaja olemas, kuid sellest täpsemalt rääkida on vara.

"Partneril, kes seda projekti arendab, on loomulikult visioon olemas. Kui see asi, projekt hakkab realiseeruma, siis ettevõte tuleb ise välja ja räägib täpsemalt sellest asjast," ütles Tuvike.

"Aktuaalsele kaamerale" teadaolevalt on tootmisest huvitatud vähemalt üks rahvusvaheline investor.

Paralleelselt on Pärnumaal käimas ka teine metanoolitehase arendus, mida tahab rajada Hollandi ettevõte Power2x.