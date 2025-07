Eesti jääb ilma miljardiinvesteeringust

Plaanist investeerida Eestisse üle miljardi euro ja ehitada Pärnusse metanoolitehas rääkis Hollandi start-up ettevõte Power2X juht Peter Daemen esmakordselt möödunud kevadel. Tehas pidi hakkama tootma kuni 500 000 tonni rohelist metanooli aastas ja looma 200 töökohta. Tootmine pidi algama 2028. aastal. Lõpliku investeerimisotsuse pidi ettevõte tegema järgmise aasta algul.

Sel kevadel pidi ettevõte Pärnu linnale esitama täiendava mõjuanalüüsi hindamaks, kas valitud asukoht Niidu tööstuspiirkonnas Rail Balticu kaubajaama lähedal on ikka tehasele sobilik. Analüüsi ettevõte aga ei esitanud, vaid teatas hoopis, et projekt jääb katki. See info laekus linnale juba maikuus.

"7. mail tuli teade, et see projekt jääb pooleli, et investorid ei ole huvitatud seda enam siis rahastama," lausus Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna juht Kaido Koppel.

Koppeli sõnul ei ole ettevõte linnale kuidagi põhjendanud, et miks nad on loobunud sellest investeeringust.

"Me oleme ainult saanud selle väikse emaili ettevõtte esindaja poolt, kus ta ütleb, et, projekt jääb pooleli. Rohkem informatsiooni ei ole me saanud. Kindlasti ei ole see otsus meeldiv, aga hea uudis on see, et tänu sellele tuuleparkide temaatikale ja üldse tuuleenergia tulekule on väga palju huvilisi, kes soovivad teistesse asukohtadesse, mitte nii suures mahus, vaid väiksemas mahus erinevaid tööstusi rajada," lisas Koppel.

Sellest, et projektiga edasi ei minda, andis ettevõte teada ka majandusministeeriumile. Oma loobumisotsust pole ettevõte põhjendanud ka neile.

"Nad kirjutasid meile suhteliselt lakooniliselt, et praegu plaan läheb pausile ja nii ongi. Me oleme mitu korda ka kolmepoolset kohtunud linna ja arendajaga, mistõttu oligi loogiline, et nad annavad meile ka teada, et nemad praegu aktiivselt edasi ei liigu. Nad ütlesid, et põhjuseks on mitu erinevat asja ja see põhimõtteliselt kõik, mis nad öelda saavad praegu. Ilmselt on seal tõesti mingisugune nii-öelda keeruline kalkulatsioon taga, et miks üks või teine investeering siis teatud ajahetkes on perspektiivikas või ei ole ettevõtja vaates, aga seda tõesti peab ettevõtja käest küsima," sõnas majandusministeeriumi planeeringute asekantsler Ivan Sergejev.

Riik on varem tutvustanud projekti kui võimalikku suurinvesteeringut Eestisse. See pidi tooma meile puhast tööstust, suurendama elektri tarbimist ja aitama kaasa taastuvenergia arengule. Sergejevi sõnul on loomulik, et kõik sellised projektid ei realiseeru.

"Majandusministerium tahab ikka kõiki investeeringuid saada ju Eestisse. See on selge, et ettevõtja plaan nüüd siis muutus. Selles mõttes ettevõtja otsustab, mis ta lõpuks teeb. Muidugi oli kahju kuulda, et plaanid muutusid, aga ma saan aru, et see on ongi kompleksne projekt ja ettevõtja siis peabki mõtlema, kas nad lõplikult loobusid või on see lihtsalt paus või kuidas nad plaanivad edasi liikuda. Me igal juhul oleme väga huvitatud, et sellised investeeringud Eestisse tuleks igal juhul," lisas Sergejev.

Ettevõttelt Power2X ei õnnestunud ERR-il kolmapäeva jooksul kommentaari saada.