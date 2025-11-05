X!

Prantsusmaal vigastas autoga rahva sekka sõitnud mees 10 inimest

Prantsusmaal sõitis mees autoga rahva sekka
Prantsusmaal sõitis mees autoga rahva sekka Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Stephane Mahe
Prantsusmaa läänerannikul asuval Oléroni saarel sõitis 35-aastane mees inimeste sekka, vähemalt 10 inimest sai vigastada, teatas prokuratuur.

"See tundus olevat tahtlik tegevus," kommenteeris viimast rünnakut Oléroni saare lähedal asuva La Rochelle'i linna prokuratuur. 

Uurimisega kursis olevad allikad ütlesid, et pärast esimeste jalakäijate rammimist jätkas mees sõitu. Väidetavalt rammis ta jalakäijaid ja jalgrattureid erinevates kohtades kuni kuue kilomeetri ulatuses. 

Seejärel peatas mees auto, väljus sellest ja üritas seda põlema panna. Mõnede allikate teatel leiti mehe autost ka bensiinikanistrid. Võimude teatel hüüdis mees vahistamise ajal "Allahu akbar".  

Väidetavalt on kahtlusalune Prantsusmaa kodanik ja saare pikaajaline elanik. Võimud uurivad nüüd mehe mobiiltelefoni, et teha kindlaks tema motiiv. 

Siseminister Laurent Nuñez teatas, et neli vigastatud on kriitilises seisundis. Kohaliku linnapea sõnul on ohvrid vanuses 22-69 aastat. 

Parempopulistliku Rahvusliku Liidu (RN) kohalik esindaja Edwige Diaz ütles, et üks vigastatutest oli RN-i parlamendifraktsiooni assistent. 

Uurimist käsitletakse praegu kriminaalasjana, seda ei ole veel edastatud terrorismivastase võitlusega tegelevatele prokuröridele. Võimude teatel oli kahtlusalune politseile varasemate narkokuritegude tõttu tuttav, vahendas The Times

Pole teada, kas kahtlusalune oli radikaliseerunud, samuti ei ole teada, kas ta oli jalakäijate ründamise ajal narkootikumide või alkoholi mõju all. Kahtlusalune elas Saint Pierre'i linnas ning kohaliku linnapea sõnul oli mehel probleeme alkoholi ja narkootikumidega.

