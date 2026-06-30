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Monacos kärgatanud plahvatuses sai haavata Ukraina oligarh

Välismaa
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Monacos toimunud plahvatuses sai haavata kolm inimest
Monacos toimunud plahvatuses sai haavata kolm inimest Autor/allikas: SCANPIX/AFP/VALERY HACHE
Välismaa

Esmaspäeva õhtul toimus Monacos asuvas kortermajas võimas plahvatus, milles sai vigastada kolm inimest. Meedia teatel oli vigastatute seas ka Ukraina oligarh Vadõm Jermolajev.

Plahvatus kärgatas kohaliku aja järgi kella 21.00 paiku Prantsusmaa piiri ääres asuval tänaval paiknevas majas. Vigastada sai kolmeliikmeline Ukraina perekond. Vanemad on kriitilises seisundis, kuid nende 13-aastase tütre vigastused ei ole eluohtlikud, vahendas The Kyiv Independent. 

Prantsusmaa telekanal BFM TV teatas, et vigastatute seas on Ukraina ärimees Vadõm Jermolajev. Veidi varem kirjutas ajaleht Le Figaro, et vigastatute seas võis olla Ukraina oligarh.

Jermolajev on Dniprost pärit ärimees ja üks linna suurimaid kinnisvaraarendajaid. Ta kuulus varem Ukraina 100 jõukaima inimese hulka, kuid loobus hiljem Ukraina kodakondsusest ja omandas Küprose kodakondsuse. Alates 2023. aastast elab ta Kiievi kehtestatud sanktsioonide all, sest Ukraina võimude sõnul jätkas ta äritegevust Venemaa okupeeritud Krimmis, vahendas Ukrainska Pravda. 

Monaco ja Prantsusmaa politsei asusid pommipanijat otsima.

Monaco prokuröri Stephane Thibault' sõnul arvatakse, et kahtlusalune põgenes pärast esmaspäevaõhtust pakipommirünnakut jalgsi Prantsusmaale, vahendas Reuters teisipäeval.

Politseiallikas kinnitas, et vigastatud paar koosnes Jermolajevist ja tema elukaaslasest ning kolmas, kergemaid vigastusi saanud isik oli mehe poeg.

Jermolajev sai 2019. aastal Küprose kodakondsuse ning 2023. aastal kehtestas Ukraina talle sanktsioonid. Ukraina meedia teatel karistati teda äritegevuse eest Venemaa okupeeritud Krimmis.

Ukraina saatkond Pariisis teatas, et kontrollib asjaosaliste isikusamasust ja kodakondsust.

Ründaja jättis paki hoone ette vahetult enne seda, kui esimese korruse korteris elav kolmik saabus. Sel hetkel pakk plahvatas, rääkis Thibault pressikonverentsil.

Ründajat kahtlustatakse mõrvakatses.

"Koostöös Prantsuse ametivõimudega teeme kõik võimaliku ründaja tuvastamiseks ja tabamiseks. Arvestades kaasatud ressursse, loodan, et see juhtub kiiresti," lausus Thibault.

Monaco vürst Albert nimetas rünnakut õõvastavaks teoks, mis oli tema sõnul šokk kogu Monacole.

Toimetaja: Karl Kivil, Valner Väino

Allikas: The Kyiv Independent, Ukrainska Pravda, Reuters

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