Narva koolides toimetavad sel nädalal Eesti kunstnikud

Käejäljendi tegemiseks on vaja pruunvetikatest valmistatud alginaati, vett, kipsi ja kannatust, kuni jäljendimaterjal tardub ja kipsist käsi vormi võtab. Poole tunniga on jäljend valmis. Huvitav kogemus arendab ruumilist mõtlemist.

"Üllatuslik olukord, kus sa korraga näed iseennast, või et sul on võimalik enda kätt omada, või nagu uuesti taasluua. Et sa nagu kloonid ennast. Ma arvan, et see õpetab mõtlema sedapidi," lausus kunstnik Loore Kaubi.

Jäljendi kuju valib igaüks ise. Poistel valmivad reeglina rusikad, kuid on ka erandeid.

"Alguses ma valisin tavalise rusika, aga praegu valisin sellise käekuju, kuhu võiks midagi panna. Ma arvan, et see on ilus ja ehk ka selleks, et sellest tunnist mälestus jääks," ütles 8. klassi õpilane Aleksandr.

"Mina valisin laigi. Sest mulle meeldib laiki näidata ja mina kasutan seda palju," ütles samuti 8. klassis õppiv Katja.

Kunstitund kulgeb eesti keeles, nii, kuidas keegi oskab.

"Me tegime keelekohvikut natuke, et nad saaksid harjutada kellegagi eesti keelt ka, kuna neil võib-olla pole siin palju rääkida inimestega eesti keeles. Ja mina harjutasin oma vene keelt ka natuke," lausus Kaubi.

Valmis jäljendi võivad noored koju kaasa võtta.