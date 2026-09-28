Rootsi sotsiaaldemokraatide juht loobus uue valitsuse moodustamisest

Valimised võitnud Rootsi Sotsiaaldemokraatide juht Magdalena Andersson teatas, et ta ei suuda praeguses olukorras uut valitsust moodustada.

Vasakpartei teatas pühapäeval, et ei hääleta sotsiaaldemokraatide esitatud parlamendi esimehekandidaadi poolt, vahendas Rootsi televisioon (SVT).

Sotsiaaldemokraatide kandidaadi toetamise asemel toetab Vasakpartei parlamendi esimehe valimistel praeguse spiikri, Mõõduka Koalitsioonipartei esindaja Andreas Norléni jätkamist teisel ametiajal.

Anderssoni sõnul kuulis ta Vasakpartei otsusest pühapäeva pärastlõunal. Ta märkis, et poleks valitsuse moodustaja rollist loobunud, kui sotsiaaldemokraatide esimehekandidaadile oleks toetus leitud.

"Nüüd otsustas Vasakpartei teha parlamendi esimehe valimistel koostööd mõõdukate koalitsiooniga. Rootsis on väga pikk traditsioon, et suurim valitsuspartei saab endale esimehe koha. Seega on igati loogiline, et seda uut koostööd pannakse proovile ka valitsuse moodustamisel," ütles Andersson SVT teatel pressikonverentsil.

Pressikonverentsil küsiti Anderssonilt, kas ta on loobunud lootusest peaministriks saada.

"Minu hinnangul puuduvad praeguses olukorras selleks eeldused. Lähinädalate arengud näitavad, mis edasi saab," vastas Andersson.

Septembri alguses toimunud valimistel saavutas Anderssoni juhitud vasaktsentristlik blokk napi enamuse. Punaroheline ja tsentristlik blokk said parlamenti 176 mandaati ning parempoolne blokk 173 mandaati.

Rootsi parlament ehk Riksdag koguneb esmaspäeval esimest korda pärast valimisi ning valib oma liikmete hulgast esimehe. Uue peaministrikandidaadi saab parlamendi esimees esitada kõige varem teisipäeval.

Seejärel toimub parlamendis peaministrikandidaadi hääletus. Kui üle poole saadikutest hääletab kandidaadi vastu, peab esimees leidma uue kandidaadi.