Plaanitav seadusmuudatus peaks vähendama suurtarbijatele elektri hinda

Majandusministeeriumi ja kliimaministeeriumi koostöös valmis eelnõu, mis peaks jõustudes vähendama taastuvenergia tasu energiamahukatele ettevõtetele. Elektrituruseaduse muudatused peaksid parandama Eesti tööstussektori konkurentsivõimet ja soodustama investeeringuid, teatas majandusministeerium.

Taastuvenergia tasu soodustuse sihtgrupiks on ettevõtja, kelle aastane elektritarbimine on suurem kui 1 GWh. Selliseid ettevõtteid on Eestis ligi 80.

Muudatuse tulemusel hakkab ettevõtetele kehtima 75-85 protsendi suurune soodustus kehtivast taastuvenergia tasumäärast olenevalt sektorist. Soodustus kehtib vaid neile ettevõtetele, kes kasutavad energiajuhtimissüsteeme või -auditeid, mis tagavad tõhusa energia tarbimise.

Soodusmäär oleks kavas jõustada alates 2026. aastast ja see seaks ettevõtetele kohustuse taastuvenergia kasutamise osakaalu järkjärguliselt suurendada kuni 50 protsendini aastaks 2029.

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo sõnul on energia hinna alandamine suurtootjatele Eesti majanduse konkurentsivõime võtmeküsimus.

"Taastuvenergia tasu soodustus on vajalik eelkõige meie eksportivatele energiamahukatele tootmisettevõtetele. Need on suured ettevõtted, kes loovad kõrgepalgalisi töökohti erinevates Eesti piirkondades," rõhutas Keldo. Tema sõnul on energia üks olulisemaid tootmissisendeid ning selle hinna alandamine muudab ettevõtete tooted konkurentsivõimelisemaks ka välisturgudel.

"Suurtarbijate kulud vähenevad kümneid tuhandeid eurosid kuus, mis kajastub suure tõenäosusega ka toodangu hinnas, olgu selleks siis puit, toit või keemiatooted," lisas Keldo.

"Lisaks investeeringute meelitamisele soovime selle meetmega toetada ka pikaajaliste taastuvenergia ostulepingute turu kujunemist, mistõttu seome soodustuse järk-järgult selliste lepingute olemasoluga," selgitas energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt.

Tänu soodustusele maksaks suurtarbijast ettevõte aastatel 2026-2028 iga tarbitud megavatt-tunni eest keskmiselt 6,8 eurot vähem. Sektoritest oleks suurim mõju puidu- ja paberitööstusele, toiduainetetööstusele ja keemiatööstusele ehk sektoritele, kus elektrihind moodustab kogukuludes suurema osa.

Soodustuse saamiseks tuleks ettevõttel esitada taotlus Eleringile, kes teeb otsuse soodustuse kohta ja esitab ettevõttele igal kuul vähendatud taastuvenergiatasuga elektriarve. Seadus jõustuks tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2026.

Meetme kulu on aastatel 2026-2029 keskmiselt üheksa miljonit eurot aastas. Soodustust rahastatakse riigieelarvest ning see eeldab ka riigiabi luba Euroopa Komisjonilt.