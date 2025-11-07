Saku vallas teevad koalitsiooni valimisliit ja Reformierakond
Tallinna kõrval asuvas Saku vallas sõlmivad koalitsioonilepingu valimisliit Väikelinn Saku ja Reformierakond.
Väikelinn Saku sai kohalikel valimistel Saku 21-kohalises volikogus 11 mandaati.
5. novembril leppisid valimisliit Väikelinn Saku ja Reformierakond kokku uue koalitsiooni põhijooned ja järgmise perioodi tegevuskava, teatas vallavalitsus.
Vallavanema kandidaat on valimisliidu esindaja Marti Rehemaa, kellele valijad andsid 982 häält. Volikogu esimehe kandidaat on Tanel Ots (181 häält).
Reformierakonnal on volikogus üks mandaat. Koalitsioonipartner hakkab juhtima ühte volikogu komisjoni ning saab koha vallavalitsuses, teatas vallavalitsus.