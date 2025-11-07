X!

Saku vallas teevad koalitsiooni valimisliit ja Reformierakond

Eesti
Tanel Ots, Marti Rehemaa, Tanel Mootse, Kaur Lohk, Eero Alamaa
Tanel Ots, Marti Rehemaa, Tanel Mootse, Kaur Lohk, Eero Alamaa Autor/allikas: Saku vald
Eesti

Tallinna kõrval asuvas Saku vallas sõlmivad koalitsioonilepingu valimisliit Väikelinn Saku ja Reformierakond.

Väikelinn Saku sai kohalikel valimistel Saku 21-kohalises volikogus 11 mandaati.

5. novembril leppisid valimisliit Väikelinn Saku ja Reformierakond kokku uue koalitsiooni põhijooned ja järgmise perioodi tegevuskava, teatas vallavalitsus.

Vallavanema kandidaat on valimisliidu esindaja Marti Rehemaa, kellele valijad andsid 982 häält. Volikogu esimehe kandidaat on Tanel Ots (181 häält).

Reformierakonnal on volikogus üks mandaat. Koalitsioonipartner hakkab juhtima ühte volikogu komisjoni ning saab koha vallavalitsuses, teatas vallavalitsus.

Samal teemal

selgub võitja

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:41

Saku vallas teevad koalitsiooni valimisliit ja Reformierakond

08:32

Kreeka alustab gaasi ammutamist Vahemerel

08:29

RALLIBLOGI | Ogier võttis järjekordse katsevõidu, Toyotal nelikjuhtimine Uuendatud

08:28

Plaanitav seadusmuudatus peaks vähendama suurtarbijatele elektri hinda

08:22

OTSE kell 12: ülevaade arengutest Ukraina sõja rinnetel

08:15

Mike James püstitas Euroliiga rekordi

08:11

Tarbijahinnaindeks tõusis aastaga 4,6 protsenti

08:05

Janno Põldma: Lotte lood sündisid Aasia restoranides toitu oodates

07:32

Saue vallas tegid koalitsiooni Laisa valimisliit, Isamaa ja Parempoolsed

07:13

Göteborgi lennujaam peatas droonide tõttu ajutiselt töö

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06.11

Sõja 1352. päev: Ukraina droonid ründasid Kostroma oblastis asuvat soojuselektrijaama Uuendatud

08:29

RALLIBLOGI | Ogier võttis järjekordse katsevõidu, Toyotal nelikjuhtimine Uuendatud

05.11

Mets: Isamaa juba taandab end Tallinna linnavalitsusest, sest sealt hakkab soppa lendama

06.11

Koort: kapo ja prokuratuur läksid Bessedinit kinni pidades kindla peale

06.11

Luigas: praegu on aeg pidada jahti hispaania teetigude munadele

06.11

Rutte: NATO läks laskemoona tootmises Venemaast mööda

06.11

Uute autode müük on poole võrra langenud ja hinnad alla viinud

06.11

Tippgrant aitab lahti muukida 500 aasta vanust meditsiinimõistatust

06.11

Michal: minu entusiasm näha ekrestuvat Isamaad valitsuses on jahenenud

06.11

Meedia: üks Louvre'i varguses kahtlustatav on sotsiaalmeediategelane

ilmateade

loe: sport

08:29

RALLIBLOGI | Ogier võttis järjekordse katsevõidu, Toyotal nelikjuhtimine Uuendatud

08:15

Mike James püstitas Euroliiga rekordi

06.11

Üksiksõitja Kaljuvere võitis Austrias isikliku rekordiga

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

loe: kultuur

08:05

Janno Põldma: Lotte lood sündisid Aasia restoranides toitu oodates

06.11

Retrospektiivnäituse avanud Mari Kurismaa: kartsin oma vanade maalidega kohtuda

06.11

Tauraite: peab olema kindel, et proovides juhtuv ei oleks teisele vastuvõetamatu

06.11

USA elav tšellist Silver Ainomäe astub üle kümne aasta taas kodupubliku ette

loe: eeter

06.11

Tauraite: peab olema kindel, et proovides juhtuv ei oleks teisele vastuvõetamatu

06.11

Kersti Heinloo: minu elus oli üks suurem murdepunkt 40-aastaselt

06.11

Bataadipüreest valmib Lõuna-Korea naiste ilujook, mis paneb naha särama

06.11

Kiriku ostnud mees: tahaksin jätta endast märgi maha

Raadiouudised

06.11

Päevakaja (06.11.2025 18:00:00)

06.11

Vanemuises esietendub Tanel Jonase lavastatud tragikomöödia „Nimi”

06.11

Nursipalust leiti hulk erinevaid lõhkemata lõhkekehi

06.11

Avalik-õiguslikud ülikoolid ning haridusministeerium on sõlmimas uusi halduslepinguid

06.11

Viljandis allkirjastati koalitsioonilepe

06.11

Raadiouudised (06.11.2025 15:00:00)

06.11

Raadiouudised (06.11.2025 12:00:00)

06.11

Soomes on munatootmine rekordiliselt kõrge.

06.11

Norra parlament peatas suurima riikliku investeerimisfondi aktsiate müügi

06.11

Raadiouudised (06.11.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo