Saku vallas teevad koalitsiooni valimisliit ja Reformierakond

Reformierakonnal on volikogus üks mandaat. Koalitsioonipartner hakkab juhtima ühte volikogu komisjoni ning saab koha vallavalitsuses, teatas vallavalitsus.

Vallavanema kandidaat on valimisliidu esindaja Marti Rehemaa, kellele valijad andsid 982 häält. Volikogu esimehe kandidaat on Tanel Ots (181 häält).

5. novembril leppisid valimisliit Väikelinn Saku ja Reformierakond kokku uue koalitsiooni põhijooned ja järgmise perioodi tegevuskava, teatas vallavalitsus.

Tallinna kõrval asuvas Saku vallas sõlmivad koalitsioonilepingu valimisliit Väikelinn Saku ja Reformierakond.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: