Hiina võttis teenistusse uue lennukikandja

Fujian on Hiina kolmas lennukikandja ning esimene, mis on täielikult hiinlaste endi poolt ehitatud.

Uus laev on suuruselt lähedane USA mereväe Fordi ja Nimitz klassi lennukikandjatega, olles seega maailmas ainus, mis on ligilähedane USA lennukikandjate suurusklassile. Fujian valmis 2022. aastal ning nüüd võttis Hiina merevägi selle teenistusse.

Tseremoonial viibis ka kompartei juht Xi Jinping, kes riigimeedia andmetel külastas laeva ja kohtus selle meeskonnaga, vahendas The Wall Street Journal.

Lennukikandja sai nime Taiwanile lähedal asuva Fujiani provintsi järgi ning kasutab lennukite õhkutõusmisel kaldtee asemel elektromagnetilist katapulti. Samasugust süsteemi kasutavad ka USA lennukikandjad.

Pentagoni andmetel on Hiinal maailma suurim merevägi, mille koosseisus on ligi 370 sõjalaeva. Enim lennukikandjaid on endiselt USA mereväel, kuid hiinlased on kiirelt tõusnud teisele kohale.

Fujian on siiski väiksem ja kehvema jõuallikaga kui tuumajõul töötavad USA lennukikandjad. USA Nimitzi ja Gerald R. Fordi klassi lennukikandjad suudavad seetõttu kanda rohkem sõjalennukeid ning läbida pikemaid vahemaid.

"Hiinal on kolm lennukikandjat, meil on neid rohkem. Ja hea uudis on meie jaoks see, et oleme neid juba pikka aega kasutanud," ütles septembris USA kontradmiral Brett Mietus.

Mõnede analüütikute hinnangul on Peking alustanud ettevalmistusi ka neljanda lennukikandja ehitamiseks.

"Fujian annab õppetunde järgmisele Hiina lennukikandjale, mis on alles ehituse algstaadiumis. Eeldatavasti tuleb see veel suurem ning võib-olla töötab tuumajõul," ütles Rahvusvahelise Strateegiliste Uuringute Instituudi (IISS) teadur Nick Childs.