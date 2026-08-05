Meedia: Hiina harjutab USA laevadest tehtud makettide peal nende ründamist

Hiina on ehitanud oma territooriumi väheasustatud piirkonda riigi loodeosas USA lennukikandjate ja muude sõjalaevade ning -lennukite detailsed koopiad ning harjutab seal nende hävitamist, kirjutab Taani riiklik ringhääling DR satelliidipiltidele viidates.

Kommunistliku Hiina võimud on Xinjiangi provintsi kõrbesse rajanud ka 35-kilomeetrise raudtee, kus mudellaevad saavad üsna realistlikult liikuda, kirjeldas DR. Samuti on hiinlased ehitanud mudeleid Jaapani luurelennukitest ning seejärel harjutanud nende hävitamist.

Hiina sõjavägi on ehitanud koopiad ka Taiwani olulistest hoonetest, näiteks presidendipaleest ja täpse koopia paleed ümbritsevatest teedest pealinna Taipei südames.

"Koopiate eesmärk on eksimatu," ütles Kopenhaageni ülikooli politoloogiaprofessor Mikkel Vedby Rasmussen. "Nad harjutavad Taiwani vallutamist," märkis ta.

Rohkem kui kümne aasta jooksul on Hiina ehitanud üha rohkem mudeleid, mis on muutunud üha detailsemaks. Viimane näide on USA mereväe Arleigh Burke'i klassi hävitaja mudel, mida Ameerika Ühendriikidel on üle 70 ja mida nad kasutavad sõjas Iraani vastu. See mudel ehitati 2026. aasta alguses. The Telegraphi avaldatud satelliidipildid näitavad, et mudel on väga detailne.

"Taiwani konflikti juured ulatuvad Hiina kodusõtta, mis lõppes 1949. aastal, kui Hiina Vabariigi välja kuulutanud rahvuslased põgenesid saarele pärast seda, kui kommunistid riigis võimule tulid ja kuulutasid välja Hiina Rahvavabariigi. Tänapäeval on Taiwan iseseisev riik, millel on oma valuuta ning oma poliitiline ja õigussüsteem. Hiina peab Taiwani aga oma territooriumi osaks ja on ähvardanud saare kontrolli alla saamiseks kasutada sõjalist jõudu. Hiinlased on juba nii kaua mõõkasid täristanud, et välismaailmal võib olla raske seda tõsiselt võtta," ütles Rasmussen.

Professor usub, et see on Hiina poolelt selge signaal, kui igaüks saab satelliidipildilt neid mudeleid näha. "Hiinlased tahavad näidata, et nad võtavad seda nii tõsiselt, et nad ka planeerivad vastavalt," ütles ta. Rasmussen tõi välja, et Hiina president Xi Jinping on Hiina sõjaväele öelnud, et nad peaksid valmistuma sissetungiks Taiwani.

Samal arvamusel on Hiina välispoliitikat uuriv doktorant Taani kaitseakadeemias ja Roskilde ülikoolis Jonas Haarder. "Näib, et hiinlased tahavad, et välismaailm seda näeks. Et sellest peaks uudiseid tegema, eriti läänes. Et ameeriklased näeksid, et hiinlased ei karda vastasseisu ja harjutavad oma täpsete mudelitega. Ja siis on jutt sellest, kuidas Hiina näitab Taiwanile, et nad ikka veel plaanivad, nad pole sellest kunagi loobunud, nad lihtsalt laiendavad tegevusi," selgitas ta.

"Põhjus, miks hiinlased ehitavad Ameerika lennukite ja laevade mudeleid, on ilmselt see, et Ameerika Ühendriigid on aastakümneid toetanud Taiwani kaitset raha, varustuse, luure ja väljaõppega ning samal ajal on nad andnud märku, et sissetung võib potentsiaalselt käivitada Ameerika sekkumise," ütles Haarder.

"Hiina on USA-le mitmes parameetris järele jõudnud. Viimase 20 aasta jooksul on Hiina kaitse-eelarve, mis oli väiksem kui Suurbritannial, jõudnud eelarveni, mis on sama suur kui kõigil Euroopa NATO riikidel kokku," ütles Rasmussen.

Tema sõnul on näiteks nende merevägi suurem kui USA oma ja Hiinal on ka maailma suurim alaline armee. "Ameeriklaste eelis on, et nad on sõjas palju kogenumad kui hiinlased. Ja see on eelis, mida ei tohiks alahinnata," märkis ta.

Venemaa sissetung Ukrainasse on näidanud, et tankidest ja suurtükkidest ei piisa. Vaja on ka toimivat sõjalist strateegiat ning just sel põhjusel treenivad hiinlased oma uue varustusega üha detailsemates ja realistlikumates keskkondades, selgub analüüsist.

"See on järjekordne tõestus, et hiinlased ei osta riistvara ainult selleks, et nad sooviksid Shanghai sadamas mereväeparaadi korraldada. Nad ostavad varustust, sest nad tahavad seda tegelikult kasutada. Nad teevad seda põhjalikkusega, mida on vaja, kui soovitakse arendada supervõimu sõjaväge. Kell tiksub," märkis Rasmussen.

Tema sõnul ei ole normaalne ehitada nii detailset väljaõppekeskkonda nagu see, mida hiinlased teevad. "Lääne sõjavägi ei ehita selliseid väljaõpperajatisi, kui neil pole väga spetsiifilist missiooni, mille nad on põhimõtteliselt juba otsustanud ellu viia," märkis ta.

"Kui koostada nimekiri viivitamatu tegutsemise poolt- ja vastuargumentidest, siis kaaluvad pooltargumendid selgelt vastuargumendid üles," ütles Rasmussen.

Rasmussen viitab sõjale Iraanis, kus USA on ära kasutanud suure osa oma rakettidest, sõda Ukrainas ja ebakindlust USA ja tema liitlaste vahel ning juhib tähelepanu sellele, et hiinlased võivad spekuleerida, et USA president Donald Trump ei ole konflikti korral nende vastu nii karm kui näiteks mõni hilisem president.

"Kas Peking saab oodata geopoliitiliselt soodsamat aega, kui ta soovib Taiwani sisse tungida? Ma pole kindel. Seepärast on paljud mures, et hiinlased teevad enne lahingu algust viimast väljaõpet," nentis ta.

Haarder nõustus täielikult, et Hiina võib näha head võimalust maailma laastavas geopoliitilises kaoses. "Näiteks on ameeriklastel raske kritiseerida [Hiina] sissetungi ajal, mil nad ise on Iraaniga sõjas, ähvardades Gröönimaa vallutada ja on läbi viinud operatsiooni Venezuelas, kus nad vangistasid toonase presidendi Nicolás Maduro," ütles ta.

Ta kutsus siiski üles rahu säilitama. "Ma pole kindel, kas hiinlased on valmis seda riski võtma ning võib-olla avama täiesti uue rinde ja alustama otsest vastasseisu Ameerika Ühendriikide ja võib-olla ka Jaapaniga, kes on öelnud, et Taiwan on osa nende huvisfäärist ja et nad võivad olla valmis ka Taiwani kaitsma," märkis ta.

Hiina kaitseministeerium ei ole DR-i päringule vastanud, kuid oma vastuse saatis Hiina saatkond Taanis. Saatkond lükkab kategooriliselt tagasi termini "sissetung Taiwanile", väites, et Taiwan on Hiina territooriumi lahutamatu osa ja et Taiwani küsimuse lahendus on hiinlaste asi.

"Me oleme resoluutselt vastu separatistlikele püüdlustele Taiwani iseseisvust saavutada, samuti igasugusele välisele sekkumisele ning me ei salli kunagi mingit separatistlikku tegevust, mis on suunatud Taiwani iseseisvusele. Me jätkame rahumeelse taasühinemise poole püüdlemist äärmise siiruse ja pingutusega, kuid me ei loobu jõu kasutamisest ja jätame endale õiguse võtta kasutusele kõik vajalikud meetmed. Hiina otsusekindlus kaitsta riiklikku suveräänsust, julgeolekut ja territoriaalset terviklikkust on vankumatu," teatas saatkond.

Saatkond ei vastanud aga DR-i küsimustele, miks nad need mudelid kõrbe ehitasid ja milleks nad neid kasutavad.

Baltic News Service