Kohus otsustas Kairi Kuusemaa tingimisi enne tähtaega vabastada

Kohus kohustas oma määrusega kohtumääruse jõustumisest 24 kuuks Kuusemaad järgima kontrollnõudeid mille hulgas: elama kohtu määratud alalises elukohas; ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks; saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks.

Lisaks tuleb süüdimõistetul asuda tööle või võtta end töötukassas arvele kahe nädala jooksul peale vanglast vabanemist, osaleda kriminaalhooldaja määratud sotsiaalprogrammis ning alluda elektroonilisele valvele kuus kuud alates elektroonilise valveseadme paigaldamisest.

Vangla poolt edastatud iseloomustusest nähtub, et Kuusemaa töötas vangistuse ajal ja distsiplinaarkaristusi tal ei ole. Vangla toetab süüdimõistetu tingimisi ennetähtaegselt vabastamist. Prokuratuur ei nõustu vangla iseloomustuses väljendatud seisukohaga ja ei toeta Kuusemaa tingimisi ennetähtaegset vabastamist elektroonilise järelevalve kohaldamisega.

Riigikohtu kriminaalkolleegiumi praktika järgi saab süüdimõistetu enne karistuse lõplikku ära kandmist ennetähtaegselt vabastada eelkõige juhul, kui on alust eeldada, et ta edaspidi käitub õiguskuulekalt.

Õiguskuulekust näitab muuhulgas see, kuidas inimene ennast karistuse kandmise ajal on ülal pidanud. Samuti on Kuusemaa varem kriminaalkorras karistamata. Tal on üks kehtiv kriminaalkaristus ja reaalselt viibib ta vangistuses esmakordselt kandes karistust oma vastsündinud lapse tapmise eest.

Kohus usub, et praeguseks vanglas viibitud aeg on pannud Kuusemaa mõistma, et toimepandud kuriteole järgnevad tema igapäevast elu ja heaolu oluliselt piiravad tagajärjed ning ta on oma õigusvastasest käitumisest ka vajalikud järeldused teinud. Kuusemaal on vabaduses täidetud tingimused ennetähtaegseks vabanemiseks ja kohus leiab, et kinnipeetavale võib anda võimaluse näidata, et ta on suuteline õiguskuulekalt käituma.

Kui Kuusemaa praegu vanglast vabastada ja allutada ta kriminaalhooldusele, siis säiliks kuni 24-kuulise käitumiskontrolli lõpuni tema suhtes kriminaalhoolduse järelevalve ning kohus määrab talle ka kuuekuulise elektroonilisele valvele allumise kohustuse.

Vanglast vabanedes oleks Kuusemaal olemas kindel elu- ja töökoht. Tööle asuks Kuusemaa pereettevõttesse, kus ta on töötanud varasemaltki. Määrusele saab esitada 15 päeva jooksul määruskaebuse Harju maakohtule.

Riigiprokuratuur pole veel langetanud otsust, kas kaebab kohtu otsuse edasi. "See on veel nii värske otsus. Kaalume ja tutvume kohtu põhjendustega," ütles prokuratuuri pressiesindaja Allan Rajavee.