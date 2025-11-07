X!

Kohus otsustas Kairi Kuusemaa tingimisi enne tähtaega vabastada

Eesti
Kairi Kuusemaa
Kairi Kuusemaa Autor/allikas: Juhan Hepner/ERR
Eesti

Harju maakohus otsustas kohtumäärusega vabastada Kairi Kuusemaa talle Pärnu maakohtu otsusega mõistetud karistuse kandmisest tingimisi katseajaga kuni 9. detsembrini 2027. Katseaja esimesel kuuel kuul kohaldatakse talle elektrooniline valve.

Kohus kohustas oma määrusega kohtumääruse jõustumisest 24 kuuks Kuusemaad järgima kontrollnõudeid mille hulgas: elama kohtu määratud alalises elukohas; ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks; saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks.

Lisaks tuleb süüdimõistetul asuda tööle või võtta end töötukassas arvele kahe nädala jooksul peale vanglast vabanemist, osaleda kriminaalhooldaja määratud sotsiaalprogrammis ning alluda elektroonilisele valvele kuus kuud alates elektroonilise valveseadme paigaldamisest.

Vangla poolt edastatud iseloomustusest nähtub, et Kuusemaa töötas vangistuse ajal ja distsiplinaarkaristusi tal ei ole. Vangla toetab süüdimõistetu tingimisi ennetähtaegselt vabastamist. Prokuratuur ei nõustu vangla iseloomustuses väljendatud seisukohaga ja ei toeta Kuusemaa tingimisi ennetähtaegset vabastamist elektroonilise järelevalve kohaldamisega.

Riigikohtu kriminaalkolleegiumi praktika järgi saab süüdimõistetu enne karistuse lõplikku ära kandmist ennetähtaegselt vabastada eelkõige juhul, kui on alust eeldada, et ta edaspidi käitub õiguskuulekalt.

Õiguskuulekust näitab muuhulgas see, kuidas inimene ennast karistuse kandmise ajal on ülal pidanud. Samuti on Kuusemaa varem kriminaalkorras karistamata. Tal on üks kehtiv kriminaalkaristus ja reaalselt viibib ta vangistuses esmakordselt kandes karistust oma vastsündinud lapse tapmise eest.

Kohus usub, et praeguseks vanglas viibitud aeg on pannud Kuusemaa mõistma, et toimepandud kuriteole järgnevad tema igapäevast elu ja heaolu oluliselt piiravad tagajärjed ning ta on oma õigusvastasest käitumisest ka vajalikud järeldused teinud. Kuusemaal on vabaduses täidetud tingimused ennetähtaegseks vabanemiseks ja kohus leiab, et kinnipeetavale võib anda võimaluse näidata, et ta on suuteline õiguskuulekalt käituma.

Kui Kuusemaa praegu vanglast vabastada ja allutada ta kriminaalhooldusele, siis säiliks kuni 24-kuulise käitumiskontrolli lõpuni tema suhtes kriminaalhoolduse järelevalve ning kohus määrab talle ka kuuekuulise elektroonilisele valvele allumise kohustuse.

Vanglast vabanedes oleks Kuusemaal olemas kindel elu- ja töökoht. Tööle asuks Kuusemaa pereettevõttesse, kus ta on töötanud varasemaltki. Määrusele saab esitada 15 päeva jooksul määruskaebuse Harju maakohtule.

Riigiprokuratuur pole veel langetanud otsust, kas kaebab kohtu otsuse edasi. "See on veel nii värske otsus. Kaalume ja tutvume kohtu põhjendustega," ütles prokuratuuri pressiesindaja Allan Rajavee.

Toimetaja: Mari Peegel

selgub võitja

kahel kanalil!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:11

Suri tuntud advokaat Monika Mägi

16:11

Algas piletimüük võrkpalli EM-finaalturniiri Eesti fännisektorisse

16:11

Luik viib Ekspress Grupi Tallinna börsilt

15:56

Aron ei saa Alpine'i põhisõitjaks, Gasly kõrval jätkab Colapinto

15:50

Kolonel Kiviselg: Venemaa jätkab Ukraina tsiviiltaristu pommitamist

15:42

Välisministeerium peab Limp Bizkiti Eestisse kutsumist lubamatuks

15:40

Viljandi valla uus võimuliit: tuuleparke siia ei tule

15:40

Vaga: Reformierakond läheb riigikogu valimistele Michali juhtimisel

15:40

Galerii: Eesti Filharmoonia Kammerkoor andis Hiinas viis kontserti

15:25

Raadiouudised (07.11.2025 15:00:00)

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06:20

Gunvor loobus Lukoili välisvarade ostust

09:50

Toyotal on Jaapanis Ogier' vedamisel kolmikjuhtimine, Tänak kuues Uuendatud

10:30

Meedia: Ukraina hävitas rünnakuga Donetskis tuhat Vene drooni Uuendatud

06.11

Sõja 1352. päev: Ukraina droonid ründasid Kostroma oblastis asuvat soojuselektrijaama Uuendatud

07:04

Kõlvart soovitas Michalil peaministrina väärikaks jääda

06.11

Uute autode müük on poole võrra langenud ja hinnad alla viinud

09:16

Karis: peab juhtuma väike ime, et keegi veenab mind uuesti kandideerima

06.11

Tänak tegi tuleviku kohta otsuse: tiim otsustab, millal välja kuulutada

06:39

November toob külmema ilma ja tõstab kütmisega seotud elektrinõudlust

04:40

Tesla aktsionärid kiitsid heaks Muski hiiglasliku tasupaketi

ilmateade

loe: sport

16:11

Algas piletimüük võrkpalli EM-finaalturniiri Eesti fännisektorisse

15:56

Aron ei saa Alpine'i põhisõitjaks, Gasly kõrval jätkab Colapinto

15:14

Tony Parker alustab peatreeneri karjääri

14:47

Raul Rebane: kollektiivse hulluksminemise anatoomia

loe: kultuur

15:42

Välisministeerium peab Limp Bizkiti Eestisse kutsumist lubamatuks

15:40

Galerii: Eesti Filharmoonia Kammerkoor andis Hiinas viis kontserti

12:01

Juuli Lill: kõiki asju tõsiselt võttes võib lihtsalt katki minna

10:39

Sinefiil | PÖFF-i programmile lähenemiseks on palju variante, üks hea valik on otsida vana kulda

loe: eeter

14:31

Noorte muusikute konkurss "Klassikatähed 2025" kulmineerub särava finaaliga

14:21

Mart Kalm: karistused ei ole mind kunagi traumeerinud

10:56

VIDEO: Ants Uustalu õpetab mardihane tükeldama ja valmistab hõrgu roa

09:31

Lavakunstikooli juht: õppejõud ja üliõpilane poleks pidanud koos hotellis ööbima

Raadiouudised

14:45

Laupäeval tõuseb õhutemperatuur kuni 11 kraadini

14:45

Viieteistkümnes koolis käib noppeõpe

14:45

Raadiouudised (07.11.2025 12:00:00)

09:55

Omanike keskliit: kodumajapidamisi ei kohelda soojamajanduses võrdselt

09:55

Rahalise surve all prügiettevõte Ekovir loodab leevendust Ossipenko pärandvarast

09:50

Prantsusmaa: EL peaks määrama Sheinile sanktsioonid

09:40

Mitmel pool sajab vihma

09:25

Raadiouudised (07.11.2025 09:00:00)

06.11

Päevakaja (06.11.2025 18:00:00)

06.11

Vanemuises esietendub Tanel Jonase lavastatud tragikomöödia „Nimi”

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo