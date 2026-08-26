Kohus ei rahuldanud Deniss Metsavase taotlust enne tähtaega vabaks saada

Prokuratuur ei toeta Metsavase tingimisi ennetähtaegset vabastamist. Sellise seisukoha juurde jäi prokurör ka kohtuistungil. Ka Tallinna vangla ei toeta kinnipeetava karistuse kandmise jätkamist elektroonilise valvega kriminaalhooldusametniku järelevalve all.

Metsavase kaitsja hinnangul on Deniss Metsavas oma käitumise ja püüdlustega näidanud, et on oma kuritegudest vajalikud järeldused teinud ja tema käitumise suunamiseks puudub vältimatu vajadus edasiseks kinnipidamiseks vanglas.

Tingimisi enne tähtaega vangistusest vabastamise otsustamisel arvestab kohus kuriteo toimepanemise asjaolusid, süüdlase isikut, varasemat elukäiku ning käitumist karistuse kandmise ajal, sealhulgas osalemist uue kuriteo toimepanemise riski vähendavates tegevustes või nõusolekut osaleda sellistes tegevustes käitumiskontrolli ajal, samuti tema elutingimusi ja tagajärgi, mida võib süüdlasele kaasa tuua tingimisi enne tähtaega karistusest vabastamine.

Kohus tutvus talle esitatud materjalidega, prokuröri ja kaitsja kirjalike arvamustega ning kuulas istungil ära prokuröri, süüdimõistetu ja tema kaitsja. Selle põhjal jõudis kohus järeldusele, et kinnipeetava tingimisi ennetähtaegne vabastamine on ennatlik ega ole põhjendatud.

Kohus leiab sarnaselt kaitsjaga, et Metsavase puhul on olemas positiivsed asjaolud, mis toetaksid tema tingimisi ennetähtaegset vanglast vabastamist. Tal on vabaduses olemas kindel elukoht ning toetavad pereliikmed. Samuti on positiivne kutsehariduse omandamine vangistuse jooksul. Positiivne on ka töötamine erinevatel ametikohtadel – raamatukoguhoidjana, matemaatika huviringi ja joogaringi läbiviijana, tasumata nõuete puudumine ning ka rahasumma vabanemisfondis.

Samas märgib kohus, et nimetatud positiivsed asjaolud ei ole iseenesest automaatselt sellised, millele tuginedes saaks kindlalt uskuda, et kinnipeetava edasine käitumine vabaduses on õiguskuulekas ning oleks põhjendatud tema tingimisi ennetähtaegselt vanglast vabastamine. Ka enne vangistust olid Metsavasel olemas töökoht, elukoht, perekond ja toetavad lähedased, kuid ta pani sellest hoolimata toime kuriteod.

Vangistusest tingimisi ennetähtaegse vabastamise peamine sisuline eeldus on prognoos, et kinnipeetav käitub edaspidi õiguskuulekalt. Vaatamata Metsavast positiivselt iseloomustavatele asjaoludele, on kohtu hinnangul prognoos uute kuritegude toimepanemiseks kõrge.

Seda prognoosi toetab kohtu silmis Metsavase väga raske esimese astme kuriteo toime panemine pikema aja jooksul ja kohtu hinnangul ei ole risk uute kuritegude toimepanemiseks tänaseks piisavalt maandatud.

Määrus ei ole jõustunud.

Kohus mõistis Metsavase 2018. aastal süüdi riigireetmises ja karistas teda 15-aastase vangistusega.