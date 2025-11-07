X!

Toitlustaja keelas ohutuse tõttu koolitoidu viimise toidujagamiskappi

Eesti
Foto: Ken Mürk/ERR
Eesti

Toiduraiskamise vähendamiseks pandi Harjumaal Kloogal koolilõunast ülejäänud koolilõuna külmikuga toidujagamiskappi. Koolitoitlustaja Dussmann koolitoidu jagamist sellisel kujul õigeks ei pea, sest nende kinnitusel rikutakse nõnda toiduannetamise reegleid.

Paar nädalat tagasi otsiti Klooga kandis tühje purke, et söömata jäänud koolitoit viia toidujagamiskappi, et seda ei tuleks ära visata. Projekt tuli sisuliselt lõpetada enne, kui see hoo sisse sai.

"Oli väga heatahtlik koolitöötaja, kes vaatas, et väga palju jääb toitu üle ja oli nõus purgiringlusega seotult selle toidu ümberpakendama ja toit viidi kogukondlikku toiduringluskappi," selgitas Lääne-Harju toiduringluskappide projekti eestvedaja Kairi Niinepuu-Mark. "Aga praegusel hetkel ongi seisma pandud, et leida selline tee, mis tagaks maksimaalse toiduohutuse."

Just toiduohutusele viidates koolis süüa tegev Dussmann toidu jagamise ära keelas. Ettevõttes koolitoitlustamise eest vastutava Inga Paenurme sõnul ei tohi nad jagada laiali alles jäänud koolilõunat, kuna kuumaletis seisnud toidule kehtivad ranged ajalised piirangud.

"Me võime ju tahta seda, aga kas ma tahan tahtlikult teise inimese tervist ohustada? Kui meil on PTA-s spetsialistid, kes on teinud katseid, näevad, mis toidus toimub, mida meie silmadega tegelikult ei näe," selgitas ta.

Põllumajandus- ja toiduameti seisukoht on, et toiduohutuse eest vastutab toitlustaja, kes pärast kestvuskatsete tegemist otsustab, kui kaua tema toit on ohutu. Ka ei ole toidu annetamine ameti kinnitusel kohustuslik. Toiduringluse eestvedaja hinnangul võiks amet teha haridusasutustele erandi.

Niinepuu-Mark märkis, et kuna tegu ei ole annetusega, vaid koolisisese ettevõtmisega, siis võiksid need regulatsioonid olla natukene lihtsamad. "Siin ei ole kolmandaid osapooli, logistilist ahelat, vaid toit liigub väga kiiresti lõpptarbijale."

Paenurme sõnul peaks toiduraiskamise vähendamine algama kodust. Praegu käituvad paljud lapsed koolisööklas nagu oleks tegu kõik hinnas hotelli rootsi lauaga, kühveldades taldriku toitu täis, millest enamus jääb söömata.

"Kui me annaksime oma lapsele õhtul aja – vaatad üle, mis on menüüs, arutad läbi oma lapse maitsed mõtted, mis tema kehale oleks hea, siis oleks temal neid valikuid lihtsam teha. Võta kõike asju natukene, julge proovida, see on nii suur samm," lausus Paenurm.

Soola ja suhkrukotiga ei maksa lapsi kooli saata, nagu praegu mõned pered teevad. Koolitoit on tehtud tervisliku toitumise reegleid arvestades.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

selgub võitja

kahel kanalil!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:31

Galerii: algas 29. Pimedate Ööde filmifestival

19:30

Selgusid Grammyde nominendid

19:21

PÖFF-i elutööpreemia pälvinud Budraitis: näitleja peamine juhendaja on raha

18:57

Võru Barrus lõi käed 47-aastase Soome võrkpallilegendiga

18:56

Ministeerium otsib võimalusi Pärnu lahe kalavaru suurendamiseks

18:50

Meel Paliale: filmiakadeemia liikmetele mõjus "Pikad paberid" värksendavalt

18:49

Viljandi vallas moodustasid koalitsiooni Isamaa ja EKRE

18:46

Toitlustaja keelas ohutuse tõttu koolitoidu viimise toidujagamiskappi

18:40

Ministeerium otsib võimalusi Pärnu lahe kalavaru suurendamiseks

18:35

Eesti Energia sai kolmandas kvartalis suure kahjumi

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06:20

Gunvor loobus Lukoili välisvarade ostust

10:30

Meedia: Ukraina hävitas rünnakuga Donetskis tuhat Vene drooni Uuendatud

09:50

Toyotal on Jaapanis Ogier' vedamisel kolmikjuhtimine, Tänak kuues Uuendatud

07:04

Kõlvart soovitas Michalil peaministrina väärikaks jääda

06.11

Uute autode müük on poole võrra langenud ja hinnad alla viinud

16:11

Suri tuntud advokaat Monika Mägi

14:29

Kohus otsustas Kairi Kuusemaa tingimisi enne tähtaega vabastada

09:16

Karis: peab juhtuma väike ime, et keegi veenab mind uuesti kandideerima

06.11

Sõja 1352. päev: Ukraina droonid ründasid Kostroma oblastis asuvat soojuselektrijaama Uuendatud

16:35

Välisministeerium Limp Bizkiti kontserdist: agressiooni toetajate kutsumine on lubamatu Uuendatud

ilmateade

loe: sport

18:57

Võru Barrus lõi käed 47-aastase Soome võrkpallilegendiga

18:26

Esireket Malõgina kohtub aastalõputurniiri finaalis 13-aastase Anikinaga

17:57

Fännitoetus tõi Eesti jalgpalliklubidele tänavu ligi 200 000 eurot

17:04

Briatore: Aron on tore, aga peab veel kogemusi korjama

loe: kultuur

19:31

Galerii: algas 29. Pimedate Ööde filmifestival

19:30

Selgusid Grammyde nominendid

19:21

PÖFF-i elutööpreemia pälvinud Budraitis: näitleja peamine juhendaja on raha

18:50

Meel Paliale: filmiakadeemia liikmetele mõjus "Pikad paberid" värksendavalt

loe: eeter

14:31

Noorte muusikute konkurss "Klassikatähed 2025" kulmineerub särava finaaliga

14:21

Mart Kalm: karistused ei ole mind kunagi traumeerinud

10:56

VIDEO: Ants Uustalu õpetab mardihane tükeldama ja valmistab hõrgu roa

09:31

Lavakunstikooli juht: õppejõud ja üliõpilane poleks pidanud koos hotellis ööbima

Raadiouudised

18:35

Tallinna võimukõnelustel osalejad: Liivalaia trammiteed ei tule

18:35

Päevakaja (07.11.2025 18:00:00)

15:50

Kolonel Kiviselg: Venemaa jätkab Ukraina tsiviiltaristu pommitamist

15:40

Viljandi valla uus võimuliit: tuuleparke siia ei tule

15:40

Vaga: Reformierakond läheb riigikogu valimistele Michali juhtimisel

15:25

Raadiouudised (07.11.2025 15:00:00)

14:45

Laupäeval tõuseb õhutemperatuur kuni 11 kraadini

14:45

Viieteistkümnes koolis käib noppeõpe

14:45

Raadiouudised (07.11.2025 12:00:00)

09:55

Omanike keskliit: kodumajapidamisi ei kohelda soojamajanduses võrdselt

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo