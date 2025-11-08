UPS ja FedEx peatasid pärast ränka õnnetust MD-11 kaubalennukite lennud

USA kullerfirmad UPS ja Fedex peatasid ajutiselt oma MD-11 tüüpi kaubalennukite lennud pärast seda, kui üks neist sel nädalal Kentuckys surmaga lõppenud õnnetusse sattus.

Hawaiile suundunud McDonnell Douglas MD-11 lennuk kukkus alla teisipäeval vahetult pärast starti Louisville'i Muhammad Ali rahvusvahelisest lennujaamast.

Lennuk plahvatas leekidesse, sõites sisse lennujaama kõrval asuvatesse ärihoonetesse. Hukkus vähemalt 14 inimest. Lennuki pardal oli kolmeliikmeline meeskond.

"Oleme ülima ettevaatlikkuse ja ohutuse huvides otsustanud oma MD-11 lennukipargi lennud ajutiselt peatada," teatas UPS. "Lennukeeld jõustub kohe. Tegime selle ennetava otsuse lennukitootja soovitusel," lisas kullerfirma.

Ettevõte teatas, et neil on olemas varuplaanid, "et tagada jätkuvalt usaldusväärse teenuse pakkumine".

USA meedia teatel on ka kullerfirma FedEx peatanud oma MD-11 lennukite lennud, kuni viiakse läbi ohutuskontroll. FedExi lennukiparki kuulub 28 seda tüüpi lennukit.

UPS-i andmetel moodustavad MD-11 tüüpi lennukid ligikaudu üheksa protsenti UPS-i lennukipargist, Reutersi andmetel kuulus enne lennuõnnetust UPS-i lennukiparki 27 sama mudeli lennukit.

UPS-i teatel andis lendude peatamiseks juhise lennukitootja Boeing. Boeingu teatel tehti ettepanek ettevaatlikkusest. MD-11 lennukeid tootis algselt McDonnell Douglas, mille tootmine liideti 1997. aastal Boeinguga. Lennukimudeli tootmine lõpetati aastal 2000, reisilendude tegemine MD-11 lennukitega lõppes 2014. aastal.

Veel ei ole selge, kui suur mõju on lendude peatamisel UPS-i ja FedExi tööle, mis on maailma suurimate kaubaveoettevõtete seas.