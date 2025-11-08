X!

UPS ja FedEx peatasid pärast ränka õnnetust MD-11 kaubalennukite lennud

Välismaa
UPS MD-11 lennuk lennuväljal.
UPS MD-11 lennuk lennuväljal. Autor/allikas: SCANPIX/Michael Swensen/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP
Välismaa

USA kullerfirmad UPS ja Fedex peatasid ajutiselt oma MD-11 tüüpi kaubalennukite lennud pärast seda, kui üks neist sel nädalal Kentuckys surmaga lõppenud õnnetusse sattus.

Hawaiile suundunud McDonnell Douglas MD-11 lennuk kukkus alla teisipäeval vahetult pärast starti Louisville'i Muhammad Ali rahvusvahelisest lennujaamast.

Lennuk plahvatas leekidesse, sõites sisse lennujaama kõrval asuvatesse ärihoonetesse. Hukkus vähemalt 14 inimest. Lennuki pardal oli kolmeliikmeline meeskond.

"Oleme ülima ettevaatlikkuse ja ohutuse huvides otsustanud oma MD-11 lennukipargi lennud ajutiselt peatada," teatas UPS. "Lennukeeld jõustub kohe. Tegime selle ennetava otsuse lennukitootja soovitusel," lisas kullerfirma.

Ettevõte teatas, et neil on olemas varuplaanid, "et tagada jätkuvalt usaldusväärse teenuse pakkumine".

USA meedia teatel on ka kullerfirma FedEx peatanud oma MD-11 lennukite lennud, kuni viiakse läbi ohutuskontroll. FedExi lennukiparki kuulub 28 seda tüüpi lennukit.

UPS-i andmetel moodustavad MD-11 tüüpi lennukid ligikaudu üheksa protsenti UPS-i lennukipargist, Reutersi andmetel kuulus enne lennuõnnetust UPS-i lennukiparki 27 sama mudeli lennukit.

UPS-i teatel andis lendude peatamiseks juhise lennukitootja Boeing. Boeingu teatel tehti ettepanek ettevaatlikkusest. MD-11 lennukeid tootis algselt McDonnell Douglas, mille tootmine liideti 1997. aastal Boeinguga. Lennukimudeli tootmine lõpetati aastal 2000, reisilendude tegemine MD-11 lennukitega lõppes 2014. aastal.

Veel ei ole selge, kui suur mõju on lendude peatamisel UPS-i ja FedExi tööle, mis on maailma suurimate kaubaveoettevõtete seas.

Toimetaja: Barbara Oja

Allikas: AFP--BNS, BBC

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:49

Lüütsepp Soome võrkpallikuulsuse palkamisest: isa käis saunas mõtte välja

13:48

UPS ja FedEx peatasid pärast ränka õnnetust MD-11 kaubalennukite lennud

13:33

Eesti kergejõustikuliit sai uue juhatuse

13:18

VAATA OTSE | Flora astus tugeva avapoolajaga meistritiitli lävele Uuendatud

12:59

19-aastane Celebrini tõusis NHL-i resultatiivsustabelis esikohale

12:48

Werder pööras mängu lõpus kaotusseisu võiduks, Hein ikka pingil

12:46

Venemaa korraldas Ukraina energiataristule ulatusliku rünnaku Uuendatud

12:15

Liisi Koikson: igatsen siiani kaisukat, mille ostsin endale täiskasvanuna

12:08

Levandi teenis Riias kindla esikoha, Langerbaur neljas

11:22

Tiitlikaitsja TalTech tõusis naiste meistriliigas kolmandaks

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

07.11

Suri tuntud advokaat Monika Mägi

07.11

Kohus otsustas Kairi Kuusemaa tingimisi enne tähtaega vabastada

07.11

Välisministeerium Limp Bizkiti kontserdist: agressiooni toetajate kutsumine on lubamatu Uuendatud

11:05

Ogier kindlustas Evansi ees esikohta, Tänak jätkab viiendal kohal Uuendatud

07.11

Tallinna koalitsioonikõnelejad: Liivalaia trammiteed ei tule

07:16

Teboil valmistub tegevuse lõpetamiseks ja peatas tarned tanklatesse

07.11

Gunvor loobus Lukoili välisvarade ostust

07.11

Luurekeskus: Pokrovsk langeb ilmselt aasta lõpuks

07.11

Galerii: Tallinna lennujaamas avati teine trammi tagasipöörde ring

07.11

Toitlustaja keelas ohutuse tõttu koolitoidu viimise toidujagamiskappi

ilmateade

loe: sport

13:49

Lüütsepp Soome võrkpallikuulsuse palkamisest: isa käis saunas mõtte välja

13:33

Eesti kergejõustikuliit sai uue juhatuse

13:18

VAATA OTSE | Flora astus tugeva avapoolajaga meistritiitli lävele Uuendatud

12:59

19-aastane Celebrini tõusis NHL-i resultatiivsustabelis esikohale

loe: kultuur

11:19

Tiina Lokk pälvis Poola riigilt Maria žaboo

10:54

Bruno O'Ya nimelise noore filminäitleja stipendiumi pälvis Ursel Tilk

10:07

Näitleja Juozas Budraitis: "Viimse reliikvia" võttel juhtus raske õnnetus

09:23

Võttepaikade otsija: kõige rohkem otsime lihtsaid ja lakoonilisi kontoreid

loe: eeter

12:15

Liisi Koikson: igatsen siiani kaisukat, mille ostsin endale täiskasvanuna

10:34

Galerii: "Klassikatähed 2025" konkursi võitis pianist Havryil Sydoryk

10:07

Näitleja Juozas Budraitis: "Viimse reliikvia" võttel juhtus raske õnnetus

09:02

Psühholoog Tõnu Lehtsaar: lähisuhe sünnib jaatamisest, mitte nõudmistest

Raadiouudised

07.11

Ministeerium otsib võimalusi Pärnu lahe kalavaru suurendamiseks

07.11

Eesti Energia sai kolmandas kvartalis suure kahjumi

07.11

Tallinna võimukõnelustel osalejad: Liivalaia trammiteed ei tule

07.11

Päevakaja (07.11.2025 18:00:00)

07.11

Kolonel Kiviselg: Venemaa jätkab Ukraina tsiviiltaristu pommitamist

07.11

Viljandi valla uus võimuliit: tuuleparke siia ei tule

07.11

Vaga: Reformierakond läheb riigikogu valimistele Michali juhtimisel

07.11

Raadiouudised (07.11.2025 15:00:00)

07.11

Laupäeval tõuseb õhutemperatuur kuni 11 kraadini

07.11

Viieteistkümnes koolis käib noppeõpe

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo