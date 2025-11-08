Peipsiääre vallas peeti purgipidu, mis andis kohalikele võimaluse oma piirkonna hoidiseid pakkuda ja teistele huvilistele oma sahvreid täita.

Alatskivi lossi tall oli laupäeval täis põnevaid maitseid. Huvilised said osta nii magusaid moose kui ka Peipsi sibulatest ja köögiviljadest tehtud hoidiseid. Olulisel kohal olid ka seened.

"See aasta muidugi nii hea seeneaasta ei olnud nagu eelmine ja üle-eelmine. Seened tulid kõik ühel ajal, siis ei tea, kuhu poole joosta. Meil on oma Eesti seened ja meie pere retseptid, kuidas keegi perenaine teeb," lausus Kristel.

"See aasta ma olen avastanud Eestis esimest kordarheinikuid. Enne ma olen korjanud neid Krimmis. Talle meeldib soe ja see aasta saime korjata esimest korda Tartumaal. Marineerisime sisse. Kahjuks on juba väljamüüdud. See on nii kuum kaup. Puravikutaolise koostisega ja hea maitsega seen," ütles Olga.

Huvi tunti ka magusa vastu. Üks populaarsemaid moose oli purgipeol kommimoos.

"See on suvikõrvits, apelsin ja üks koostisosa jääb ka saladuseks," lausus Reelika.

Külastajad leidsid endale purgipeolt palju head ja paremat juba jõuludeks ette, aga ka kohe nautimiseks.

"Meie ostsime kõrvitsat, siis ostsime seeni mitut sorti ja samuti kala asja, aga kõik tundub siin mõõduka hinnaga ja meile väga sobib," ütles Koit.

"Ma valisin maitse alusel. Ma ühe proua juures maitsesin. Ma ei teagi, kust ta on, kus ta neid seeni korjab, aga need pidid olema Jaapani seente analoogid ja neid tuleb kupatada, aga need olid väga maitsvalt valmistatud," lausus Tiina.

Sibulatee võrgustiku eestvedaja Liis Lainemäe sõnul on hoidiste valmistamine kohalike seas oluline ja purgipidu annab võimaluse neid lisaks pererahvale ka teistele pakkuda. Eristumiseks mõeldakse välja ka üha huvitavamaid hoidiseid.

"Näiteks seenepasteet on, mida kõik kiidavad praegu, ja siis ühte hoidist kiidetakse väga. Vahukomm on purki pandud koos tšilliga, selline päris huvitav toode. Inimesed ikkagi katsetavad, seda on ka põnev näha," lausus Lainemäe.