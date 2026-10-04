Viidumäe looduskeskuses avati Vello Liivi seenefotode näitus

Viidumäe looduskeskuses Saaremaal avati pühapäeval pisut eriline seenenäitus. Eriliseks teeb selle ligi 300 seenega näituse asjaolu, et need seened võivad sinna jääda aastaks või kauemakski. Tegemist on seente fotonäitusega, mille autoriks seenefotograaf ja mükoloog Vello Liiv.

"Näe, siin nad ongi." See oli lause, mis tuli nii möödaminnes seenefotograafi Vello Liivi suust Viidumäe looduskeskuse keskuse õuel kännu kõrval seeni märgates. Paljudele möödujatele jäid need kindlasti märkamatuks, aga Vellole mitte.

"Kui oled ikka pea pool elu pea allapoole käinud, siis enam püsti ei saa pead tõsta - ikka näed seda alumist metsa ja muru osa," ütles Vello Liiv.

Ja ligi 300 seenefotot Viidumäe looduskeskuse seintel on ainult kübeke sellest, kui palju on ta seeni enam kui poole sajandi jooksul pildistanud.

"Tartu Ülikoolis on kuskil 3000 liiki," ütles ta.

Vello Liivi paljudest seenealastest teadustöödest täna rääkida ei jõua, aga ka need seened, mis näituse seintele on sattunud, peaksid huvi pakkuma väga erinevate huvidega inimestele.

"Küsitakse, et kas ta on kunstinäitus või on ta siis teadusnäitus. Ta on mõlemat. Ta on mõlemat tänu sellele, et Vellol on selline väga hea proportsiooni ja esteetika tunnetus. See kuidas Vello neid seeni pildistab on ühtemoodi väga ilus, aga teistmoodi ta pildistab ja paigutab neid niimoodi, et need liigi omased tunnused tulevad kõige paremini välja," rääkis näituse kunstnik Anna Talvi.

Vello Liiv tunnistab, et tegelikult pole ta ühestki seenest n-ö ilupilti teha proovinudki. Aga selliseid seeni, mida ta on ainult korra elus näinud on päris palju.

"Oi, neid on palju. Ma usun et sellest 3000-st on 2500. Üks kord näinud, pildistanud, määranud ja nüüd on ta herbaariumis. See osa, mida inimesed näevad ja seeneks peavad, see osa ei ole väga suur, ütleme kuskil 300 liiki," lausus Liiv.