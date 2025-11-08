X!

Riias tähistati eesti ja läti raamatu 500. aastapäeva

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Riias tähistati kaks päeva suurejooneliselt eesti ja läti raamatu 500. aastapäeva. Läti rahvusraamatukogus avatud näituse peategelane, aabitsakukk, on nii Läti kui ka Eesti lugemisõpikul sama. Pidustustele Riiga on toodud ka vanim säilinud läti aabits, mille ainueksemplari hoitakse Tartu Ülikooli raamatukogus.

Vanimad eesti aabitsad on trükitud Riias samas trükikojas, kus ka vanimad läti aabitsad. Aabitsakukk on aga pärit Wittenbergi lossikiriku reliikvianõult, kus hoiti pühasid säilmeid. Kukeaabits trükiti ühele lehele, millest volditi kokku 16-leheküljeline raamat.

Kukk oli lugemisõpikuil väga levinud, kuid praeguseks ongi see kujutis alles vaid eesti ja läti aabitsail. Vanimaid aabitsaid võib pidada ka usuõpetuse õpikuteks, sest lisaks tähtedele ja silpidele sisaldas see väikest kokkuvõtet luteri katekismusest. Ses mõttes on eesti ja läti vanimad aabitsad sarnased ka sisu poolest. Läti esimest aabitsat kutsutakse aga "Tartu aabitsaks", sest selle ainueksemplar on hoiul Tartus.

Äsja Läti rahvusraamatukogus avatud väljapanek on eesti raamatu aasta sümboolne kingitus läti raamatu juubeliks.

"Aabits trükiti arvatavasti 1680. aasate alguses Riia kuninglikus trükikojas. Aga trükkimine ei jõudnud lõpule – trükk on ainult ühel poolel ja sellest aabitsast sai makulatuur. See makulatuur sattus taasavatud Tartu Ülikooli ja 1691. aastal köideti ülikooli taasavamise järel kokku arveraamat. Ja selle arveraamatu kaaneleheks pandi siis see aabits," lausus Tallinna Ülikooli teadur ja näituse koostaja Aivar Põldvee.

Läti Panga president Martinš Kazaks tutvustas esimese lätikeelse raamatu 500. aastapäevaks loodud meenemünti, kuhu on kunstnik Anete Melece-Olivadoti mahutanud nii vanima raamatu loo kui ka lugeja. Just nende, eriti laste lugemishuvi vähesus on aga praegu probleem nii Eestis kui ka Lätis. Lätlastel on olukorra lahendamiseks riiklik meetmekava.

"Meie üks ettepanekuid oli luua Riia lugemismanifest. Seal nõudsime riiklikul tasemel lugemiskava koostamist. Väga tähtis on tõsta just kvaliteetkirjanduse jälgijate hulka. Lugemuse vähesus on tuntav kõigis vanuserühmades," ütles Läti rahvusraamatukogu direktor Dagnija Baltina.

"Marju Lauristini eestvõttel on Eestis kohe lõppemas suur lugemusuuring, mille põhjalt saame väga paljudele küsimustele vastuseid," lausus Eesti rahvusraamatukogu peadirektor Martin Öövel.

Riias näeb ka Gutenbergi-aegset mahlapressile sarnanevat trükipressi koopiat, mis on täiesti töökorras.

Toimetaja: Marko Tooming

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:50

ETV spordisaade, 8. november

21:41

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:19

Peipsiääre vallas peeti purgipidu

21:15

Isadepäeva ilm on sombune ja kohati sajab vihma

21:14

Venemaa korraldas Ukraina energiataristule ulatusliku rünnaku Uuendatud

21:13

Reinbokist loobunud Kalev/Cramo ülipikk võiduseeria TalTechiga sai jätku

21:13

Riias tähistati eesti ja läti raamatu 500. aastapäeva

20:39

Eesti hokikoondis alistas ka Hollandi ja võitis koduse turniiri

20:08

Rõbakina võitis esimese Aasia esindajana WTA aastalõputurniiri

19:45

Viipekeelsed uudised

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

07:16

Teboil valmistub tegevuse lõpetamiseks ja peatas tarned tanklatesse

21:14

Venemaa korraldas Ukraina energiataristule ulatusliku rünnaku Uuendatud

07.11

Luurekeskus: Pokrovsk langeb ilmselt aasta lõpuks

11:05

Ogier kindlustas Evansi ees esikohta, Tänak jätkab viiendal kohal Uuendatud

07.11

Suri tuntud advokaat Monika Mägi

07.11

Kohus otsustas Kairi Kuusemaa tingimisi enne tähtaega vabastada

07:04

USA andis Ungarile aastase erandi Vene naftasanktsioonidest

11:17

Muutus maamaksu tõlgendamises on löönud valusalt Tallinna kirikukogudusi

07.11

Toitlustaja keelas ohutuse tõttu koolitoidu viimise toidujagamiskappi

14:40

Putin vahetas välja asekaitseministri

ilmateade

loe: sport

21:50

ETV spordisaade, 8. november

21:13

Reinbokist loobunud Kalev/Cramo ülipikk võiduseeria TalTechiga sai jätku

20:39

Eesti hokikoondis alistas ka Hollandi ja võitis koduse turniiri

20:08

Rõbakina võitis esimese Aasia esindajana WTA aastalõputurniiri

loe: kultuur

16:13

Erkki Otsman: läbi Édith Piafi lähedaste on mul side ka tema endaga

15:04

Galerii: tarbekunsti- ja disainimuuseumis avati Kadri Mälgu ülevaatenäitus

14:18

Galerii: Tallinna jõudis šoti näitleja James McAvoy

11:19

Tiina Lokk pälvis Poola riigilt Maria žaboo

loe: eeter

19:17

Vaata uuesti: Isabella Runge esituses kõlas Weberi klarnetikontsert nr. 2

19:16

Vaata uuesti: Annabel Soode esitas finaalis kuulsaid ooperiaariaid

19:16

Vaata uuesti: Harald Trassi esituses kõlas Rodrigo "Concierto de Aranjuez"

19:16

Vaata uuesti: ERSO esituses kõlas Bizet "L'Arlésienne" süit nr 2

Raadiouudised

07.11

Ministeerium otsib võimalusi Pärnu lahe kalavaru suurendamiseks

07.11

Eesti Energia sai kolmandas kvartalis suure kahjumi

07.11

Tallinna võimukõnelustel osalejad: Liivalaia trammiteed ei tule

07.11

Päevakaja (07.11.2025 18:00:00)

07.11

Kolonel Kiviselg: Venemaa jätkab Ukraina tsiviiltaristu pommitamist

07.11

Viljandi valla uus võimuliit: tuuleparke siia ei tule

07.11

Vaga: Reformierakond läheb riigikogu valimistele Michali juhtimisel

07.11

Raadiouudised (07.11.2025 15:00:00)

07.11

Viieteistkümnes koolis käib noppeõpe

07.11

Raadiouudised (07.11.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo