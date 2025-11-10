Haapsalu raudteemuuseum ehitab jaamahoone ees seisvatele veduritele ümber aia

Haapsalu raudteemuuseum ehitab jaamahoone ees seisvatele vagunitele ja veduritele ümber aia. Nii loodetakse ära hoida eksponaatide sodimine ja lõhkumine.

Haapsalu raudteemuuseumi vedurid ja vagunid kutsuvad vaatama, kuid paraku mitte alati heatahtlikke inimesi. Aastate jooksul on eksponaate nii soditud, lõhutud kui isegi süüdatud. Seni on osa eksponaate olnud vabalt ligipääsetavad igal ajal, osa kaitstud ajutiste aedadega. Nüüd saavad aga ligi pooled eksponaatidest ümbritsetud statsionaarse aiaga."

"Me kõige suuremad vaenlased neile on halb ilm ja kurjad inimesed, kes lisaks tavakülastajatele tulevad ja mõne akna sisse viskavad või sodivad seina ära," ütles Haapsalu raudtee- ja sidemuuseumi juhataja Talis Vare.

"Selliseid lugusid on iga mõne kuu tagant olnud. Osad oleme kätte saanud ja nendele on ka trahvi tehtud," lisas ta.

Peamiselt käivad vandaalitsemas noored.

"See probleem on sellest tingitud, et siin on noortel meeliskogunemiskoht. Eks siis tulevad aega veetes ka nii-öelda huvitavad mõtted pähe," rääkis Haapsalu politseijaoskonna piirkonnagrupi juht Indrek Tohter.

Tohter ütles, et loomulikult ei pruugi aed vandaalitsemisi täielikult ära hoida, kuid vähendab neid kindlasti. "Kes kurja tahab teha, peab kõigepealt aiast üle ronima ja ka aiast sealt välja ronima uuesti. Selle aja jooksul võib-olla mõni lisatunnistaja võib-olla jääb kuskile salvestusele. Et selles mõttes aed takistab oluliselt mingeid pahategusid," sõnas ta.

Vagunitele ja veduritele pääsevad huvilised aga ligi ka edaspidi.

"See saab olema kontrollitud sissepääs. Me saame lasta piletiga sisse, sümboolse piletiga, mille raha võiks minna näiteks nende korrastamiseks või lasta ekskursioone sisse," ütles muuseumi juhataja Vare.

Raudteemuuseum ehitab eksponaatide kaitseks aia kultuuriministeeriumi toetuse abil, millega tehakse korda ka kahe auruveduri katused.