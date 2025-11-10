X!

Haapsalu raudteemuuseum ehitab jaamahoone ees seisvatele veduritele ümber aia

Eesti
Haapsalu raudteemuuseum
Haapsalu raudteemuuseum Autor/allikas: Juhan Hepner/ERR
Eesti

Haapsalu raudteemuuseum ehitab jaamahoone ees seisvatele vagunitele ja veduritele ümber aia. Nii loodetakse ära hoida eksponaatide sodimine ja lõhkumine.

Haapsalu raudteemuuseumi vedurid ja vagunid kutsuvad vaatama, kuid paraku mitte alati heatahtlikke inimesi. Aastate jooksul on eksponaate nii soditud, lõhutud kui isegi süüdatud. Seni on osa eksponaate olnud vabalt ligipääsetavad igal ajal, osa kaitstud ajutiste aedadega. Nüüd saavad aga ligi pooled eksponaatidest ümbritsetud statsionaarse aiaga."

"Me kõige suuremad vaenlased neile on halb ilm ja kurjad inimesed, kes lisaks tavakülastajatele tulevad ja mõne akna sisse viskavad või sodivad seina ära," ütles Haapsalu raudtee- ja sidemuuseumi juhataja Talis Vare.

"Selliseid lugusid on iga mõne kuu tagant olnud. Osad oleme kätte saanud ja nendele on ka trahvi tehtud," lisas ta.

Peamiselt käivad vandaalitsemas noored.

"See probleem on sellest tingitud, et siin on noortel meeliskogunemiskoht. Eks siis tulevad aega veetes ka nii-öelda huvitavad mõtted pähe," rääkis Haapsalu politseijaoskonna piirkonnagrupi juht Indrek Tohter.

Tohter ütles, et loomulikult ei pruugi aed vandaalitsemisi täielikult ära hoida, kuid vähendab neid kindlasti. "Kes kurja tahab teha, peab kõigepealt aiast üle ronima ja ka aiast sealt välja ronima uuesti. Selle aja jooksul võib-olla mõni lisatunnistaja võib-olla jääb kuskile salvestusele. Et selles mõttes aed takistab oluliselt mingeid pahategusid," sõnas ta.

Vagunitele ja veduritele pääsevad huvilised aga ligi ka edaspidi.

"See saab olema kontrollitud sissepääs. Me saame lasta piletiga sisse, sümboolse piletiga, mille raha võiks minna näiteks nende korrastamiseks või lasta ekskursioone sisse," ütles muuseumi juhataja Vare.

Raudteemuuseum ehitab eksponaatide kaitseks aia kultuuriministeeriumi toetuse abil, millega tehakse korda ka kahe auruveduri katused.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:18

Haapsalu raudteemuuseum ehitab jaamahoone ees seisvatele veduritele ümber aia

21:18

Narva vanim ajaleht otsib uut omanikku

21:14

Kohtunike sõnul koondab kohtureform õigusabi keskustesse

20:54

Sahra Wagenknecht astub enda asutatud partei juhi kohalt tagasi

20:48

Teisipäeval on Eestis sompus sügisilm

20:45

VIDEOD | Kommentaatoriboksi roninud Trump vilistati NFL-i mängul välja

20:15

Tartu uus linnavõim jagas abilinnapeade kohad

20:08

Kaldvee ja Lill said ootamatu kaotuse

19:57

Ukraina ründas Tuapse naftasadamat Uuendatud

19:30

ROK kavatseb keelata transsooliste osalemise naiste võistlusklassides

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

19:57

Ukraina ründas Tuapse naftasadamat Uuendatud

12:37

Tallinn kavatseb kaheksa aastat tagasi suletud trolliliini taas käima panna

06:12

Riigiprokurör: kokaiin on Eestis tavatarbijale üha kättesaadavam

09.11

BBC direktor astus Trumpi kõne eksitava lõikamise tõttu tagasi

09.11

Taivo Piller: lapsed annavad elule hoopis teise mõtte ja perspektiivi

06:19

Riigikogulane ja linnavolinik Korobeinik soovib lõpetada kahel toolil istumise

09.11

Ott Tänak tõmbab rallikarjäärile pidurit

17:25

Hotell Pädaste mõisas Muhumaal paneb uksed kinni

09.11

Puusepp: iga võidetud päev Pokrovskis tähendab venelastele lisakaotusi

09.11

Hundid hirmutasid Harjumaal Muuksis asuvat talu

ilmateade

loe: sport

20:45

VIDEOD | Kommentaatoriboksi roninud Trump vilistati NFL-i mängul välja

20:08

Kaldvee ja Lill said ootamatu kaotuse

19:30

ROK kavatseb keelata transsooliste osalemise naiste võistlusklassides

18:48

Bratka: Holland tahab kindlasti kiiret korvpalli mängida

loe: kultuur

18:45

Elektriteater avas Tartu raekoja platsil uue kinosaali

18:04

PÖFF-il esilinastub Indrek Spungini dokumentaalfilm Velikije Lukist

17:46

Teatrinõunik: avaldatud erateatrite tegevustoetus oli esmane ettepanek

17:12

Eesti keeles ilmus René Girardi poleemiline teos "Vägivald ja püha"

loe: eeter

16:04

Andres Oja: õigeaegne kontroll aitas vähi õigel ajal avastada

14:40

Raimo Ülavere: iga ebamugavus ja pingutus ei vii kohe läbipõlemiseni

12:46

Klassikatäht Havryil Sydoryk: muusika annab mulle lootust ja soovi elada

11:14

Lauli Koppelmaa: ma ei suuda oma last kõikidest lapsepõlvetraumadest säästa

Raadiouudised

18:50

Päevakaja (10.11.2025 18:00:00)

17:45

Tallinn lubab kõnniteed lumest puhastada kaheksa tunni jooksul

15:30

Raadiouudised (10.11.2025 15:00:00)

15:20

Euroopa Komisjon muutis eelarve ettepanekut põllumeeste kasuks

12:25

Raadiouudised (10.11.2025 12:00:00)

09:45

Korobeinik soovib seadusega lõpetada kahel toolil istumise

09:20

Raadiouudised (10.11.2025 09:00:00)

00:15

Kaitsevägi korraldas isadepäeva Narvas

00:15

Päevakaja (09.11.2025 18:00:00)

00:15

Päevakaja (08.11.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo