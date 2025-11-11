X!

Vormsi vallavanemaks võib saada Erki Savisaar

Erki Savisaar.
Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Vormsis valimised võitnud Isamaa on teinud ettepaneku vallavanemaks hakata keskerakondlasele Erki Savisaarele, volikogu hakkab juhtima Tanel Viks, kirjutab ajaleht Lääne Elu.

"Oleme teinud ettepaneku vallavanemaks hakata Erki Savisaarele, kes praeguse seisuga on öelnud ka oma jah-sõna," ütles Viks ajalehele.

Savisaar kinnitas Lääne Elule, et tõesti on talle Vormsi vallavanema kohta pakutud ja ta on ka nõusoleku andnud.

Savisaar ei ole valda sisse kirjutatud, kuid on Viksi sõnul Vormsiga seotud olnud juba aastaid ja tal on saarel aastaringne elamine.

Keskerakonna liige Savisaar on endine keskkonnaminister, kes on praegu veel ametis Vinni vallavanemana.

Kunagi Vormsi ja viimased neli aastat Kehtna valda juhtinud Viks on saarel valimised võitnud Isamaa ettepanekul volikogu esimehe kandidaat.

Vormsi valimistel kogus enim hääli Isamaa, kes võttis volikogu seitsmest kohast neli, valimisliit Elujõuline Vormsi sai kolm kohta. Vormsis pürgiski volikokku kaks nimekirja.

Allikas: Lääne Elu

