Märt Vooglaid pürib Reformierakonna Tallinna piirkonna juhiks

Reformierakond teatas, et lähiajaloos pole Reformierakonna Tallinna piirkonnas olnud kunagi nii aktiivset sisekonkurentsi ehk kolme kandidaati.

Tallinna juhatusse kandideerib 36 inimest. Tallinna juhatusse kandideerivad Andres Aro, Anu Lust-Wahar, Bogdan Janakov, Dauri Kivipuur, Diana Lember, Doris Raudsepp, Emil Laanemets, Enn Listra, Gaspar Šabad, Hans-Kaarel Laes, Heidi Tormet, Henri Arras, Ivi Ubei-Kon, Ivi Eenmaa, Jevgeni Krištafovitš, Jevgeni Šibinski, Kait Kadajamägi, Kaupo Nõlvak, Kuno Järv, Lembit Kass, Maria Jufereva-Skuratovski, Marko Ubei-Kon, Natalja Lakatoš, Oksana Tandit, Otto Oliver Olgo, Pärtel-Peeter Pere, Ragnar Pikkel, Raimo Tropp, Signe Riisalo, Silver Vahur, Tiit Soorm, Toomas Kruusimägi, Ülo Siibak, Urmo Taaler, Viljar Jaamu ja Yoko Alender.

Lisaks käib sisevõitlus linnaosade piirkondade esimeeste kohale. Näiteks kesklinna piirkonna juhi positsioonile on neli kandidaati.

Reformierakonna sisevalimised Tallinnas algasid 10. novembri hommikul ja lõppevad 15. novembril. Sisevalimised on elektroonilised ning juhikandidaatide vahel toimus ka erakonnasisene debatt.

16. novembril kuulutatakse Tallinna piirkonna üldkogul Energia Avastuskeskuses välja uus Tallinna piirkonna esimees, Tallinna piirkonna juhatuse liikmed ning linnaosade piirkondade esimehed ja juhatuse liikmed.