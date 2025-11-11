X!

Märt Vooglaid pürib Reformierakonna Tallinna piirkonna juhiks

Eesti
Märt Vooglaid ja Siim Kallas.
Märt Vooglaid ja Siim Kallas. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Reformierakonna Tallinna piirkonna sisevalimistel kandideerivad piirkonna juhi kohale ettevõtja Märt Vooglaid, riigikogu liige Maris Lauri ning erasektoris töötav Jevgeni Šibinski.

Reformierakond teatas, et lähiajaloos pole Reformierakonna Tallinna piirkonnas olnud kunagi nii aktiivset sisekonkurentsi ehk kolme kandidaati.

Tallinna juhatusse kandideerib 36 inimest. Tallinna juhatusse kandideerivad Andres Aro, Anu Lust-Wahar, Bogdan Janakov, Dauri Kivipuur, Diana Lember, Doris Raudsepp, Emil Laanemets, Enn Listra, Gaspar Šabad, Hans-Kaarel Laes, Heidi Tormet, Henri Arras, Ivi Ubei-Kon, Ivi Eenmaa, Jevgeni Krištafovitš, Jevgeni Šibinski, Kait Kadajamägi, Kaupo Nõlvak, Kuno Järv, Lembit Kass, Maria Jufereva-Skuratovski, Marko Ubei-Kon, Natalja Lakatoš, Oksana Tandit, Otto Oliver Olgo, Pärtel-Peeter Pere, Ragnar Pikkel, Raimo Tropp, Signe Riisalo, Silver Vahur, Tiit Soorm, Toomas Kruusimägi, Ülo Siibak, Urmo Taaler, Viljar Jaamu ja Yoko Alender.

Lisaks käib sisevõitlus linnaosade piirkondade esimeeste kohale. Näiteks kesklinna piirkonna juhi positsioonile on neli kandidaati.

Reformierakonna sisevalimised Tallinnas algasid 10. novembri hommikul ja lõppevad 15. novembril. Sisevalimised on elektroonilised ning juhikandidaatide vahel toimus ka erakonnasisene debatt.

16. novembril kuulutatakse Tallinna piirkonna üldkogul Energia Avastuskeskuses välja uus Tallinna piirkonna esimees, Tallinna piirkonna juhatuse liikmed ning linnaosade piirkondade esimehed ja juhatuse liikmed.

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:02

Oxfordis algab kuuepäevane Arvo Pärdi muusikale pühendatud festival

10:58

BBC seisab silmitsi litsentsitasu reformiga

10:57

Katri Aaslav-Tepandi: katkised pered annavad endast tunda elu viimastel hetkedel

10:56

Kodukontori nähtamatu ukselävi tekitab palgatülisid

10:55

Ferrari boss kritiseeris Hamiltoni ja Leclerci

10:53

Mehis Heinsaar avaldas novellikogu "Eesti keelde sukelduja"

10:45

Töötukassa koondab kolmandiku juhtidest

10:43

PÖFF-i päevik | "Kiievi tort" on ootamatult aus vaade Ukraina argireaalsusele

10:43

Märt Vooglaid pürib Reformierakonna Tallinna piirkonna juhiks

10:22

Tartu plaanib välja arendada uue jõeäärse elamupiirkonna Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

10.11

Sõja 1356. päev: Ukraina ründas Tuapse naftasadamat Uuendatud

10.11

Tallinn kavatseb kaheksa aastat tagasi suletud trolliliini taas käima panna

10.11

Hotell Pädaste mõisas Muhumaal paneb uksed kinni

10.11

Mustamäe algusaastatest pärit kahte kortermajja ehitatakse liftid

10.11

Tartu uus linnavõim jagas abilinnapeade kohad

10.11

Politseijuht: pommiähvarduste laine eesmärk on tekitada kaost ja külvata segadust

10.11

Riigiprokurör: kokaiin on Eestis tavatarbijale üha kättesaadavam

08:32

Ukraina süütas droonirünnakuga Saraatovi naftatöötlemistehase Uuendatud

10.11

Kohus vabastas Nicolas Sarkozy vanglast

10.11

BBC palus Trumpi video eest vabandust

ilmateade

loe: sport

10:55

Ferrari boss kritiseeris Hamiltoni ja Leclerci

10:14

Igonen aitas Degerforsil suure põgenemise ellu viia

09:42

Edmonton Oilers pesi häbi maha

09:08

VIDEO | Wigginsi vägev lõpukorv jättis võidu Miamisse

loe: kultuur

11:02

Oxfordis algab kuuepäevane Arvo Pärdi muusikale pühendatud festival

10:57

Katri Aaslav-Tepandi: katkised pered annavad endast tunda elu viimastel hetkedel

10:53

Mehis Heinsaar avaldas novellikogu "Eesti keelde sukelduja"

10:43

PÖFF-i päevik | "Kiievi tort" on ootamatult aus vaade Ukraina argireaalsusele

loe: eeter

09:14

James McAvoy: ma ei ole muusikalide ega eluloofilmide fänn

10.11

Andres Oja: õigeaegne kontroll aitas vähi õigel ajal avastada

10.11

Raimo Ülavere: iga ebamugavus ja pingutus ei vii kohe läbipõlemiseni

10.11

Klassikatäht Havryil Sydoryk: muusika annab mulle lootust ja soovi elada

Raadiouudised

09:50

Turistide arvu suurenemin ei kata hotellide kasvanud maksukulusid

09:45

ÜRO kliimakonverentsil selgus, et heitkoguseid suudetakse vähendsada rohkem kui algselt arvati

09:25

Raadiouudised (11.11.2025 09:00:00)

10.11

Päevakaja (10.11.2025 18:00:00)

10.11

Tallinn lubab kõnniteed lumest puhastada kaheksa tunni jooksul

10.11

Raadiouudised (10.11.2025 15:00:00)

10.11

Euroopa Komisjon muutis eelarve ettepanekut põllumeeste kasuks

10.11

Raadiouudised (10.11.2025 12:00:00)

10.11

Korobeinik soovib seadusega lõpetada kahel toolil istumise

10.11

Raadiouudised (10.11.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo