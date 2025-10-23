X!

Maris Lauri kandideerib Reformierakonna Tallinna piirkonna juhi kohale

Maris Lauri.
Maris Lauri. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Maris Lauri teatas oma sotsiaalmeedias, et on seadnud üles oma kandidatuuri Reformierakonna Tallinna piirkonna juhi kohale.

"Kindlasti oleksin ma teistsugune juht kui eelmised Tallinna linnorganisatsiooni juhid, sest igal juhil on oma käekiri. Minu arvates on oluline olla oma väärtusküsimustes kindel, samas aktsepteerides ka teiste õigust omada teistsuguseid arusaamasid. See ei tähenda, et koostöö või ühisosa leidmine on võimatu. Küll on väga raske teha koostööd, kui puudub ausus ja kokkuleppeid ei austata," lausus Maris Lauri oma sotsiaalmeedia postituses.

"Erakond on ilmavaateline organisatsioon. Reformierakond on liberaaldemokraatlik erakond. Minu jaoks on väga olulised isiklikud vabadused, kuid ka arusaam, et vabadustega koos käib vastutus. Muu kõrval tähendab see, et ühiskond toetab neid, kes on nõrgemad. Olen veendunud, et ettevõtlikkus on edukalt toimiva ühiskonna alustala. Kahtlematult on mulle oluline Eesti püsimine iseseisva ja demokraatliku riigina, samamoodi kui eestimeelsus ja eestikeelsus," sõnas Lauri.

Reformierakonna Tallinna piirkonna juhatus astus esmaspäeva õhtul toimunud koosoleku ajal tagasi. Kuigi juhatuse liikme Maris Lauri sõnul võeti sellega poliitiline vastutus, siis erakonna juhi Kristen Michali sõnul ei olnud suvine Tallinna poliitsegadus ainus Reformierakonna valimistel põrumise põhjus.

Reformierakonna pressiteates seisis, et erakonna Tallinna juhatus otsustas võtta poliitilise vastutuse, astuda tagasi ja kutsuda kokku piirkonna üldkogu, kus valitakse Tallinna piirkonnale uued juhid. 

Reformierakonna Tallinna piirkonna üldkogu toimub 16. novembril. Kuni uute juhtide valimiseni täidab juhatuse ülesandeid praegune Tallinna piirkonna juhatus. 

Toimetaja: Johanna Alvin

