Töötukassa koondab kolmandiku juhtidest

Majandus
Gert Tiivas
Gert Tiivas Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Majandus

Töötukassa vähendab juhtide ja osakondade arvu kolmandiku võrra, et otsused liiguksid kiiremini ja organisatsiooni majandamiseks kuluks vähem raha. Kliente nõustatakse edasi kõigis maakondades, teatas töötukassa pressiesindaja.

Töötukassa kinnitas teisipäeval uue strateegia, mis keskendub eelkõige noorte töötuse vähendamisele, tööturul tõrjutute infotehnoloogia oskuste arendamisele ja koos tööandjatega inimeste kiiremini tööle aitamisele.

"Töötukassa muudab ka oma struktuuri, et suunata rohkem vahendeid strateegia elluviimisse. Juhtide ja osakondade arvu vähendatakse kolmandiku võrra, et otsused liiguksid kiiremini ja organisatsiooni majandamiseks kuluks vähem raha. Kliente nõustatakse edasi kõigis maakondades," sõnas pressiesindaja Lauri Kool.

Osakondi liidetakse: järgmisest aastast väheneb osakondade arv 34-lt 23-le. Suurimad muudatused toimuvad keskkontoris, kus 19 osakonna asemel jääb 11.

Kokku koondab töötukassa 174 ametikohta. 18 ametikohta on juba koondatud alates aprillikuust. Kollektiivse koondamise raames vähendatakse veel 146 ametikohta. Uue aasta algul koondatakse veel 10 ametikohta.

"Tööotsijate ja tööandjate vajadused on mitmekesisemad kui kunagi varem, seega peab muutuma ka töötukassa. Koondamine ei ole eesmärk omaette, tähtis on, et töötukassa pakuks oma teenuseid kiiremini, kaasaegsemalt ja tulemuslikumalt," märkis töötukassa juhatuse esimees Gert Tiivas lisades, et edaspidi pannakse rohkem rõhku inimeste nõustamisele e-kanalites.

Muutused ootavad ka maakondlike keskuste juhtimist, näiteks lähevad ühise juhtimise alla Lääne- ja Ida-Virumaa, samuti Läänemaa ja saared. Kõige suurem proportsioon koondamisi puudutabki juhtide ametikohti.

Ligikaudu 32 koondatavatest ametikohtadest on juhtide omad. Nõustajate töö ümberkorraldamise tõttu ja tulenevalt töötuse vähenemisest ja iseseisvate tööotsijate osakaalu suurenemist saame vähendada ka nõustajate arvu 17 protsendi võrra.

"Kõige tähtsama töö tegijad on need, kes suhtlevad inimestega vahetult, teevad seda pühendunult ja lõpetavad iga vestluse teadmises, et on aidanud kedagi eesmärgile ehk tööle lähemale," selgitas Tiivas, kelle sõnul tulevad tööotsijaile ja -pakkujaile peagi appi ka tehisintellekt ja muud kaasaegsed tehnoloogiad.

"Et ambitsioonikad eesmärgid täituks kiiremini, otsime just praegu enda ridadesse klienditeeninduse moderniseerimise eest vastutavat juhatuse liiget," sõnas Tiivas.

Töötukassa teatel on reformi eesmärk on muuta töötukassa juhtimine lihtsamaks ja otsustamine kiiremaks, samas suunata vahendeid paremate ja kaasaegsemate klienditeeninduskanalite arendamiseks.

Alates aprillist on töötukassa koondanud 18 ametikohta. Esmaspäeval alanud kollektiivse koondamise käigus koondatakse 146 ametikohta, neist kõige enam - 34 kohta - keskkontoris. Kolmas etapp on 2026. aasta alguses, mil koondatakse veel 10 ametikohta.

Enne koondamisi töötas töötukassas kokku 900 inimest.

Toimetaja: Mari Peegel

