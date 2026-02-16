Töötukassa otsib kaht uut juhatuse liiget

Töötukassa korraldab kahe juhatuse liikme leidmiseks nii avaliku konkursi kui sihtotsingu, ütles töötukassa nõukogu esimees, majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo pärast esmaspäeval toimunud nõukogu koosolekut.

"Teeme uue avaliku konkursi ja ka sihtotsingu kahe juhatuse liikme kohale. Loodame saada selle umbes kahe kuuga paika," ütles Keldo ERR-ile.

Möödunud aasta oktoobrikuus lahkus juhatuse liikme kohalt Reelika Leetmaa ning detsembris lahkus töötukassa juhatusest Sirlis Sõmer-Kull.

Töötukassa juhatuse esimees Gert Tiivas ütles ERR-ile, et mullu novembris hakkas töötukassa avaliku konkursiga otsima ühte juhatuse liiget, ent kuna aasta lõpus lahkus veel üks juhatuse liige, siis tuli plaani muuta.

Erkki Keldo märkis, et seetõttu tuli paika panna kahe uue juhatuse liikme strateegilised rollid. "Otsustati, et ei valita ühtki kandidaati ära, vaid pannakse paika uued rollid ja korraldatakse uus avalik konkurss," lausus Keldo.

"Töötukassa nõukogu otsustas täna kuulutada välja uue avaliku konkursi, millega hakatakse otsima ühe asemel kahte uut juhatuse liiget. Konkurss avalikustatakse lähipäevil," sõnas Tiivas.

Möödunud sügisel kinnitas töötukassa nõukogu uue strateegia, mis lubab juhatusel muuta organisatsiooni tõhusamaks. See tõi kaasa 174 inimese koondamise töötukassas.

Töötukassa on avalik-õiguslik organisatsioon, kes viib ellu tööturupoliitikat ja korraldab töötuskindlustust. Töötukassa kõrgeim juhtimisorgan on kuueliikmeline nõukogu, tegevjuhtimise eest vastutab juhatus.