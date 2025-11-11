Ka BBC araabiakeelne teenus jäi Suurbritannias tule alla

Briti ringhäälingu BBC kohta koostatud memo näitab laialdast kallutatust ning tule alla jäi ka selle araabiakeelne üksus. Memo leiab, et BBC araabiakeelne teenus kajastas Lähis-Ida konflikti ühekülgselt ning selle üksuse töötajaid süüdistatakse Iisraeli-vastaste rünnakute ülistamises.

Tuline arutelu BBC tegevuse üle puhkes eelmisel nädalal, kui ajaleht Telegraph teatas BBC möödunud suvel koostatud sisememost. Memo koostas endine Sunday Timesi ajakirjanik Michael Prescotti. Ta oli memo koostamise ajal BBC toimetusjuhiste ja standardite nõukogu sõltumatu nõunik.

Ajaleht The Times kirjutab, et ka mitmeid BBC Arabicu töötajaid süüdistatakse nüüd ringhäälingu erapooletusreeglite rikkumises, sealhulgas Hamasi terrorirünnaku ülistamises Iisraeli vastu. Leitakse, et BBC araabiakeelne kajastus erines kardinaalselt ingliskeelsest.

Prescotti sõnul paljastas BBC eetikanõukogu liikme David Grossmani ülevaade BBC Arabicus süsteemseid probleeme. Tema sõnul näitas Grossmani koostatud ülevaade, kuidas BBC ingliskeelne teenus kajastas 19 artiklit Hamasi poolt võetud pantvangidest rünnaku päeval, araabiakeelne aga mitte ühtegi.

"Seevastu iga Iisraeli-teemalist kriitilist artiklit, mis ilmus BBC ingliskeelsel veebilehel, edastas ka BBC araabiakeelne väljaanne," ütles Prescott.

Prescotti raporti avaldas esmaspäeval parlamendi alamkoja meediakomisjon. Raporti kohaselt esines Ahmed Alagha 552 korda BBC Arabicus. Teda tutvustati järjepidevalt ajakirjanikuna, samas on Alagha nimetanud juute kuraditeks.

Samer Elzaenen esines BBC Arabicus 244 korda ning on postitanud terve rea antisemiitlikke kommentaare. Ta on öelnud, et "juute tuleks põletada nii, nagu seda tegi Hitler". Platvormil sai regulaarselt sõna ka Ahmed Qannan. Ta nimetas tulistajat, kes tappis neli tsiviilisikut ja ühe Iisraeli politseiniku, kangelaseks, vahendas The Times.

Briti juutide saadikute nõukogu president Phil Rosenberg ütles esmaspäeval, et BBC juhatuse esimees Samir Shah jätkab eitamist nende raporti aspektide osas, mis viitavad BBC kallutatusele Iisraeli-Hamasi konflikti kajastamisel.

USA-s asuva Iisraeli-meelse organisatsiooni Camera (Committee for Accuracy in Middle East Reporting and Analysis) Briti haru aruanne väidab samuti, et BBC araabiakeelse teenistuse töötajad rikkuvad erapooletuse reegleid. Väidetakse, et selle üksuse töötajad toodavad uudiseid, mis kujutavad Iisraeli sihilikult halvas valguses.

Aruandes väidetakse, et BBC Arabicu raadiosaate produtsent Mahmoud Sheleib pilkas Hamasi poolt röövitud eaka pantvangi sugulast. Korrespondent Sally Nabil kiitis aga heaks postitusi, mis ülistasid 7. oktoobri rünnakuid ja õigustasid Iisraeli tsiviilisikute tapmist. Veel üks ajakirjanik kiitis 2021. aastal holokausti eitajat. Üks ajakirjanik postitas, et "Iisrael on terroristlik riik".

Kairos elav ajakirjanik Salma Khattab liitus BBC-ga 2022. aastal. Ta pani meeldivaks sotsiaalmeedia postitused, mis nimetasid Hamasi "vabadusvõitlejateks" ja väljendasid rõõmu 7. oktoobri rünnaku üle.

Viimaseid aruandeid kommenteeris ka BBC pressiesindaja. "Oleme selgelt öelnud, et suhtume oma sotsiaalmeedia juhiste rikkumise süüdistustesse väga tõsiselt ja oleme võtnud kiireloomulisi meetmeid uurimiseks. Me ei kommenteeri üksikute töötajatega seotud küsimusi, kuid kui leiame rikkumisi, võtame kasutusele asjakohased meetmed," ütles pressiesindaja.

Tooride liider Kemi Badenoch teatas, et ringhäälingut tuleb reformida ning BBC Lähis-Ida ja USA kajastus tuleb täielikult ümber korraldada.

BBC kaitsjad on samas seadnud hoopis Prescotti erapooletuse kahtluse alla ja öelnud, et BBC on poliitilise rünnaku all.