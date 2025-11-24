X!

BBC ei ole institutsiooniliselt kallutatud, ütles kriitilise raporti autor

Välismaa
BBC endine eetikanõunik Michael Prescott Briti parlamendikomisoni ees selgitusi andmas.
BBC endine eetikanõunik Michael Prescott Briti parlamendikomisoni ees selgitusi andmas. Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Välismaa

Briti rahvusringhäälingu BBC uudistetoimetuse kohta kriitilise raporti koostanud Michael Prescott ütles esmaspäeval parlamendikomisjoni ees esinedes, et ringhääling ei ole institutsiooniliselt kallutatud ja avaldas lootust, et tema kriitika viib olukorra paranemiseni.

"Ma ei arva, et see (BBC) on institutsiooniliselt kallutatud," ütles endine toimetuse nõunik Prescott esmaspäeval seadusandjate komisjonile. "Olgem väga ausad, tohutu hulk asju, mida BBC teeb, on maailmatasemel, nii faktipõhised kui ka arvamussaated."

Prescott ütles, et tema arvates on valitsusteemade poliitiline kajastus eeskujulik, kuid ta kirjutas oma memo, kuna uskus, et tema leitud probleemide taga on süsteemsed põhjused. Ta lisas, et saatis oma memo ka meediaministeeriumile ja meediaregulaatorile Ofcomile, kuna soovis, et BBC parandaks eelarvamustest tingitud probleemide lahendamist.

Prescott märkis, et tema tõstatatud murede taga ei olnud mingit ideoloogiat. "Ma ei taha, et BBC kalduks ühte või teise suunda, ma tahan lihtsalt, et see oleks otsekohene, erapooletu ja õiglane," ütles ta kuualmisel.

Prescott koostas ülevaate BBC Newsi probleemide kohta, tuues muuhulgas esile, kuidas uudistetoimetus esitas kallutatult Trumpi kõne, kajastas erapoolikult Iisraeli-Hamasi sõda ja transsooliste teemasid.

Lekkinud raport viis BBC peadirektori Tim Davie ja uudistejuhi Deborah Turnessi tagasiastumiseni ning Trumpi ähvarduseni nõuda BBC-lt kohtu kaudu kuni viie miljardit dollari suurust kahjutasu, mis paiskas avalik-õigusliku ringhäälingu aastakümnete suurimasse kriisi.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters, BBC

Samal teemal

tee oma valik!

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:18

BBC ei ole institutsiooniliselt kallutatud, ütles kriitilise raporti autor

18:04

Kardisportlane Kajak saavutas WSK Final Cupi viimasel etapil kuuenda koha

17:13

Bratka hiilgas Manchesteris kaksikduubliga

17:07

Toompere lavastusest "Caligula": aeg oli selle materjali lavale toomiseks jälle küps

17:03

Alampalga läbirääkimised jätkuvad riikliku lepitaja juures

17:00

Renate Keerd: inimene on lõpmatu uurimisobjekt ja varasalv

16:54

Valimistulemuse väljakuulutamisel enam takistusi pole

16:50

Soome-juudi miljardär sunniti Kiasma juhtkonnast lahkuma

16:48

Eesti kettalennutajad tulid MM-il 13. kohale

16:26

Kikepera looduskaitsealal algab kuivenduskraavide sulgemine

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

ilmateade

loe: sport

18:04

Kardisportlane Kajak saavutas WSK Final Cupi viimasel etapil kuuenda koha

17:13

Bratka hiilgas Manchesteris kaksikduubliga

16:48

Eesti kettalennutajad tulid MM-il 13. kohale

16:12

Arsenal võitis Eze kübatariki toel Põhja-Londoni derbi

loe: kultuur

17:07

Toompere lavastusest "Caligula": aeg oli selle materjali lavale toomiseks jälle küps

17:00

Renate Keerd: inimene on lõpmatu uurimisobjekt ja varasalv

14:53

Aasta muuseumisõbraks valiti Reet Linna

14:30

Nädalavahetuse vaadatuim film Eesti kinodes oli "Wicked: Igaveseks"

loe: eeter

15:34

Toivo Tootsen: igal põlvkonnal on oma Baskinid ja Kärna Ärnid

13:40

Ivo Felt: suurfilmide tegemine Eestis on selgelt raha tootev ettevõtmine

13:16

"Teise mätta otsast": Eesti kliimaajaloos napib tulevikuks õppetunde

12:24

Ken Saan: esimese lapse sünd andis mu elule taas mõtte ja uue hingamise

Raadiouudised

15:25

Raadiouudised (24.11.2025 15:00:00)

12:25

Raadiouudised (24.11.2025 12:00:00)

09:25

Raadiouudised (24.11.2025 09:00:00)

09:20

Uued gaasijaamad sunnivad Eleringi remontima vananenud gaasitorustikku

23.11

Hooldekodude toetussüsteemi on plaanis uuendada

23.11

NATO otsib uusi droonitõrje vahendeid idatiiva kaitseks

23.11

Päevakaja (23.11.2025 18:00:00)

22.11

Päevakaja (22.11.2025 18:00:00)

21.11

Saksa valitsuse majanduse turgutamise otsused tulevad aeglaselt

21.11

Sotsiaalministeerium valmistab ette iseteenindusapteekide tulekut

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo