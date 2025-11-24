BBC ei ole institutsiooniliselt kallutatud, ütles kriitilise raporti autor

Briti rahvusringhäälingu BBC uudistetoimetuse kohta kriitilise raporti koostanud Michael Prescott ütles esmaspäeval parlamendikomisjoni ees esinedes, et ringhääling ei ole institutsiooniliselt kallutatud ja avaldas lootust, et tema kriitika viib olukorra paranemiseni.

"Ma ei arva, et see (BBC) on institutsiooniliselt kallutatud," ütles endine toimetuse nõunik Prescott esmaspäeval seadusandjate komisjonile. "Olgem väga ausad, tohutu hulk asju, mida BBC teeb, on maailmatasemel, nii faktipõhised kui ka arvamussaated."

Prescott ütles, et tema arvates on valitsusteemade poliitiline kajastus eeskujulik, kuid ta kirjutas oma memo, kuna uskus, et tema leitud probleemide taga on süsteemsed põhjused. Ta lisas, et saatis oma memo ka meediaministeeriumile ja meediaregulaatorile Ofcomile, kuna soovis, et BBC parandaks eelarvamustest tingitud probleemide lahendamist.

Prescott märkis, et tema tõstatatud murede taga ei olnud mingit ideoloogiat. "Ma ei taha, et BBC kalduks ühte või teise suunda, ma tahan lihtsalt, et see oleks otsekohene, erapooletu ja õiglane," ütles ta kuualmisel.

Prescott koostas ülevaate BBC Newsi probleemide kohta, tuues muuhulgas esile, kuidas uudistetoimetus esitas kallutatult Trumpi kõne, kajastas erapoolikult Iisraeli-Hamasi sõda ja transsooliste teemasid.

Lekkinud raport viis BBC peadirektori Tim Davie ja uudistejuhi Deborah Turnessi tagasiastumiseni ning Trumpi ähvarduseni nõuda BBC-lt kohtu kaudu kuni viie miljardit dollari suurust kahjutasu, mis paiskas avalik-õigusliku ringhäälingu aastakümnete suurimasse kriisi.