Kindlustusseltside liit kritiseeris tervishoiu rahastamise raportit

Senisel tasemel arstiabi suudetakse praegu pakkuda vaid tänu tervisekassa reservidele, millest jagub kuni 2029. aastani. Arenguseire keskuse raporti kohaselt tuleb riigil teha valik, kas leida tervishoidu lisaraha või panna suurem rõhk eraravikindlustustusele, mis suurendab ebavõrdsust. Kindlustusseltside liit pole raportiga pole nõus.

Kui poliitikud lükkavad otsuste tegemise edasi, langeb ravikvaliteet ning väheneb arstiabi kättesaadavus.

Praegune tervishoiukriis oli ammu ette teada, ning aastaid on uuritud, kuidas tervishoiu rahastamist tuleks muuta. Seni aga puudus põhjalikum ülevaade, milline võiks olla eraravikindlustuse mõju tervishoiule. Uuringu ühe autori, Tartu Ülikooli majanduse modelleerimise õppetooli juhataja Andres Võrgu sõnul toob eraravikindlustus süsteemi rohkem raha, aga küsimus on selle raha võimalikult efektiivses kasutamises.

"Selle raha haldamine peaks olema mõistlikult odav, et see raha jõuaks sinna, kus kõige suurem vajadus on. Nüüd ongi kui me räägime riikidest, kus erakindlustus on sees, siis paratamatult me näeme, et selle süsteemi pidamine on kallim kui solidaarne süsteem," ütles Võrk.

Raportist toodi välja, et eraravikindlustusest võidavad ennekõike kõrgemapalgalised, samas nõrgendaks see avalikku tervishoidu ning suurendaks ebavõrdsust.

Kindlustusseltside liidu juht Andres Piirsalu ei olnud raportiga nõus. Tema sõnul ei pea paika välja toodud väide nagu suurendaks eraravikindlustus ebavõrdsust arstiabi saamisel. Piirsalu sõnul raportis päris probleemidega ei tegelda.

"Tegelik probleem on hästi lühidalt öeldes see, et 20 aastat on jäänud vinduma see 400-eurone maksusoodustus, kui teame, et meditsiinisektori kulud on hüppeliselt kasvanud selle perioodi jooksul ja tulenevalt sellest on tagajärjeks, et tänane eraravikindlustuse süsteem, mis toimib lisakindlustusena tervisekassa kõrval, ei lõhu seda tervisekassat, vaid pakub täiendavat kaitset nende tervishoiuteenuste osas, kus tervisekassa ei kaitse või selle kaitse ulatus jääb väiksemaks, sest kulude tõttu ei saa nii palju kindlustust pakkuda," rääkis Piirsalu.

Kui tervisega seotud maksuvabastus ei suurene, võib Piirsalu sõnul tekkida olukord, kus tööandja ravikindlustus kaob, sest senine summa ei võimalda pakkuda piisavalt ulatuslikku kindlustuskaitset.

"Nüüd on meil andmed, eri stsenaariumid, saame hakata poliitilise tasandi otsuseid tegema. Meie ministeeriumi töötajad teevad lisaarvutusi ja lisaanalüüse," ütles sotsiaalminister Karmen Joller (Reformierakond).

Jolleri sõnul on mitmed parteid pakkunud välja tõsta tervishoiukulude katmiseks makse, kuid Reformierakond seda ei toeta, ministri sõnul võiks kaaluda eraraha suuremat kaasamist.

"Ma ei ole seda ühtegi korda väitnud, et Reformierakond on eratervisekindlustusele heakskiidu andnud. Me alles otsustame ja arutame neid asju. Täpsemalt räägin veebruaris," lausus Joller.

Eraravikindlustus on täna igal 10 töötegijal ning peamiselt on tegu suurema sissetuleku ja kõrgema haridustasemega kontoritöötajatega.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: Aktuaalne Kaamera

